10 злодеев из наших любимых мультфильмов, которых срочно надо понять и простить

Старые добрые мультики учили нас тому, что добро всегда побеждает зло. Но вот в Disney решили пересмотреть эту парадигму и показать, что все несколько сложнее, чем видится в сказках. Так, сначала на экраны вышел фильм «Малефисента», рассказывающий о нелегкой судьбе феи, желавшей погубить принцессу Аврору, а затем «Круэлла» — предыстория коварной законодательницы мод, охотившейся на далматинцев.

Мы в AdMe.ru решили под таким же углом посмотреть на советские мультфильмы. И даже немного пофантазировать о том, как же главные злодеи нашего детства дошли до такой жизни. Да и злодеи ли они на самом деле.

Старуха Шапокляк

Стильная, интеллигентная и озорная Шапокляк — один из самых обаятельных героев мультфильмов о Чебурашке. У нее безупречный вкус и страсть к эпатажу — в этом она напоминает нам Круэллу из недавнего приквела к «101 далматинцу». В мультфильме девиз Шапокляк выражен в песенке: «Кто людям помогает — тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя». Старушка, вооруженная рогаткой, в компании с крыской Лариской разыгрывает жителей города, изрисовывает афиши, устрашает прохожих выстрелами из пугача и вытряхивает мусор из урн. А еще она всегда переходит улицу в неположенном месте. При этом у Шапокляк изысканные манеры, речь и одежда, она умеет носить шляпку и ридикюль. Возможно, эта дама выросла в интеллигентной или даже дворянской семье, получила блестящее воспитание и образование, но лишилась всего, а теперь просто не может найти свое место в мире и мстит за это окружающим. И единственное существо, которое скрашивает ее одиночество, — крыса с человеческим именем.

Почтальон Печкин

Вредный, занудный, корыстный Игорь Иванович Печкин не то чтобы злодей, но и положительным персонажем его нельзя назвать. Он живое олицетворение бюрократии: не хотел отдавать посылку дяде Федору, Шарику и Матроскину, потому что у них документов нет, при этом исправно носил ее целую неделю, потому что так положено. И с юридической точки зрения он прав. А ведь когда-то нудный почтальон был раздолбаем и учился на тройки. А еще, как мы узнали из новых серий мультфильма «Простоквашино», он занимался танцами и довольно успешно учился в университете. Но что-то в его карьере не сложилось, и веселый талантливый парень вынужден был прозябать в глухой деревне на низкооплачиваемой работе. Тут у кого хочешь характер испортится. При этом Печкин остается ответственным человеком. Он заметил, что маленький мальчик живет один в доме без удобств, и присматривал за троицей, оставшейся без надзора взрослых.

Фрекен Бок

В первых кадрах мультфильма «Карлсон вернулся» фрекен Хильдур Бок предстает сердитой женщиной, которая явно недолюбливает детей и собак. Она сразу начинает вести себя как хозяйка в доме семьи Свантесон и откровенно командует родителями Малыша, хотя сама является наемной работницей. Самим мальчиком она даже не пытается заниматься, зато отбирает у него вкусные плюшки и запирает одного в комнате. Но, если подумать, ужасное поведение домомучительницы объясняется тем, что она ужасно одинока. Фрекен не замужем (именно поэтому она фрекен, а не фру), и у нее нет детей, при этом она явно не юная девушка. Сейчас отсутствие семьи в жизни женщины совсем не проблема и отнюдь не повод чувствовать себя несчастной, но речь идет о Швеции середины прошлого века (первая книга о Карлсоне вышла в свет в 1955 году), где был самый низкий уровень бездетности в Европе. Единственное близкое существо, которое есть у фрекен Бок, — кошка Матильда, которую женщина явно любит и балует. И стоило только обаятельному Карлсону проявить немного эмпатии к Хильдур, как она тут же простила ему все его жестокие шутки и превратилась в милую и заботливую тетушку.

Шер-Хан

Тигр Шер-Хан — олицетворение самого настоящего зла. Он настолько ненавидит людей, что охотится даже за маленьким мальчиком Маугли. Но, собственно, за что он должен любить представителей человеческого рода? Больше всего опасный хищник боится огня, он предупреждает жителей джунглей, что люди могут принести «красный цветок» в их дом и уничтожить его. По сути, тигр заботится о тропическом лесе, в котором живет. При этом он не пытается причинить вред другим животным. Кроме того, Шер-Хан обладает сильным характером и волей к жизни. В книге Редьярда Киплинга сказано, что он появился на свет с больной лапой. Обычно такие детеныши обречены на гибель в дикой природе, однако тигр выжил и смог обеспечить себе репутацию опасного противника.

Атаманша

Предводительница шайки немного несуразных разбойников — полная противоположность рафинированной принцессе, которая живет в роскоши и изводит папу-короля капризами. Юная наследница престола влюбляется в первого встречного бродячего музыканта и готова сбежать с ним из дворца. А ведь у нее как у особы королевской крови наверняка есть набор обязанностей. Атаманша же — сильная и волевая женщина, причем, судя по всему, довольно молодая. Она сумела подчинить себе 3 мужчин, собрала из них банду и придумала отличный план, как обогатиться. Да, в отличие от принцессы, разбойница прекрасно знает, каково это — жить в лесу и каждый день думать о том, как добыть себе пропитание. Кстати, возникает вопрос: как вообще эта довольно привлекательная женщина попала в лес? Возможно, события развивались в эпоху инквизиции и она сбежала от обвинений в колдовстве. Или она тоже когда-то была принцессой, бездумно сбежавшей от отца с первым встречным и жестоко разочаровавшейся в избраннике.

Дядюшка Ау

Этот персонаж сам себя считает ужасным злодеем и старается вести себя соответственно: пугает прохожих и шумит в домах новоселов. Девочке Римме господин Ау говорит, что любит бросать в котел маленьких детей, правда, продвинутую малышку у него запугать не вышло. На самом деле дядюшка никогда и не был злым да и против детей ничего не имеет. Он, как и Шер-Хан, просто охраняет свой лес от непрошеных гостей. Возможно, когда-то он был могущественным лешим, в чьем распоряжении были многокилометровые непроходимые чащи. Но бешеные темпы урбанизации оставили в распоряжении Ау лишь небольшой зеленый островок, и, чтобы защитить его, он готов на любые меры.

Дочь Морского царя

Главный антагонист мультфильма «В синем море, в белой пене» — это, конечно же, Морской царь. Он обманом похищает сына рыбака, объявляя несчастному отцу, что теперь мальчик будет его учеником. И это в благодарность за спасение! Но многим зрителям больше всего запомнилась веселая дочь злодея, которая уговаривала парня остаться, обещая ему богатство и власть. А ведь у девушки есть кое-что общее с Малефисентой, и это не только чувственные губы. Обе героини живут в собственном волшебном мире, надежно скрытом от глаз людей, и каждая готова открыть все тайны понравившемуся парню. Дочке Морского царя повезло: в ее случае мальчик оказался добрым и отказался от возможности прибрать ее страну к рукам.

Волк из «Ну, погоди!»

Он хулиганит, обижает малышей и постоянно охотится за Зайцем, который ему ничего плохого не сделал. При этом он склонен к разгильдяйству и вредным привычкам. Но почему-то не одно поколение зрителей просто обожает этого персонажа. Возможно, все дело в том, что Волк выглядит очень стильно и смело для своего времени — вспомнить хотя бы его брюки клеш и шикарную розовую рубашку, приправленную элегантным желтым шейным платком. Серый умеет играть на гитаре и петь хриплым голосом в манере Высоцкого. Он неплохо танцует, катается на лыжах и коньках и умеет показывать фокусы. Судя по мультсериалу, у Волка нет постоянной работы, но явно есть хорошо оплачиваемые шабашки, поэтому он может позволить себе довольно дорогие по тем временам вещи, например красивый новый мотоцикл «Ява». В принципе, этот персонаж далеко не злодей. Он не пытается причинить Зайцу реальный вред, в отличие от кота Тома, который довольно жестоко охотится за мышонком Джерри. Мы думаем, все дело в том, что Волк вырос в неблагополучной семье и у него было трудное детство. Не сказать, что это озлобило его, но пока ему сложно справляться с собой, и он продолжает вести околомаргинальный образ жизни. Впрочем, благодаря тому же Зайцу отрицательный персонаж постепенно исправляется — в его эмоциональном диапазоне появляется сочувствие и даже раскаяние.