10 жизнеутверждающих фильмов с мощным посылом для поднятия духа

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В рутине серых будней мы порой перестаем замечать хорошее, и нам просто необходима порция вдохновения. Для этого существуют особые фильмы: они похожи на глоток свежего воздуха и способны отвлечь нас от проблем, обратив наше внимание на то, что действительно важно.

AdMe.ru собрал душевные фильмы с жизнеутверждающим посылом для поднятия вашего настроения. Над ними можно и посмеяться, и поплакать — в общем, испытать всю гамму чувств, а в финале вы сможете сполна насладиться ощущением тепла, разливающегося в области сердца.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017)

Спустя 7 месяцев после жестокого убийства дочери Милдред Хейз преступники так и не найдены, над делом никто не работает. Отчаявшаяся женщина бросает вызов системе и борется за справедливость: она арендует 3 билборда с вызывающими посланиями, обращенными к главе полиции. Чертовски правдивое кино о пороках и несправедливости в жизни, лейтмотивом которого является мысль о том, что злоба порождает еще большую злобу. В картине есть драматический сюжет и при этом хлесткий, местами жесткий юмор. Ее герои учатся отпускать обиды и боль, стараясь оставаться при этом хорошими людьми.

Пеликан (2011)

После смерти жены мужчина уходит в депрессию и отдаляется от единственного сына. Однажды мальчик находит птенца пеликана, которого решает оставить у себя. Пеликан помогает семье снова почувствовать вкус жизни. Добрый, легкий и трогательный фильм с потрясающими пейзажами Греции, бесподобной музыкой и, конечно, безумно харизматичным пеликаном. Свежий глоток простоты и искренности.

Голос монстра (2016)

Мальчик по имени Коннор переживает трудный период в жизни: его мама серьезно больна, самого Коннора травят в школе, а по ночам его мучают кошмары. Тогда старое тисовое дерево за окном оживает, превращаясь в громадное чудовище, и помогает мальчику со всем справиться, рассказывая поучительные истории. Фильм о взрослении, когда мир перестает делиться на добро и зло, а старые сказки обретают новый смысл. Картина наполнена символами, метафорами, глубокими диалогами и душевной атмосферой.

Барфи! (2012)

Барфи — глухонемой парень из простой семьи, который влюбился в красивую девушку, но ее родители оказались против их союза. Звучит как начало типового голливудского романтического фильма вроде «Дневника памяти», но здесь события будут развиваться самым неожиданным и непредсказуемым образом. Это история о преданности и искренней любви, показывающая, как важно быть честным с самим собой и воплощать мечты в реальность, не боясь общественного мнения. А ее главный герой, Барфи, непременно заставит вас улыбаться.

Джек (1996)

Джеку 10 лет, но необычное заболевание ускорило рост мальчика, и он превратился во взрослого мужчину... внешне. Но в душе Джек все равно остается ребенком: он, как и все дети, ходит в школу и пытается завести друзей. Добрый семейный фильм о любви к жизни и ее быстротечности. Окунитесь в детство вместе с несравненным Робином Уильямсом, и спустя 2 часа вы посмотрите на свою жизнь другими глазами.

Плюс один (2008)

Маше немного за тридцать, она живет замкнуто, увлечена только работой и старается не обращать внимания на то, что за ее окном кипит жизнь. Все меняется, когда Маша соглашается быть переводчицей у британского кукольника Тома, который любит дурачиться и носить разноцветные носки. Светлый и трогательный фильм о том, что счастье не где-то там за горами, а тут, под носом — нужно только дать душе проснуться, и мир вокруг сразу станет ярче.

Космос между нами (2017)

Межпланетная история любви между земной девушкой и парнем, который рос в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной. Хорошее кино с приятными актерами, вновь напоминающее нам о вечных ценностях. Это история о том, что значит быть человеком, радоваться жизни и ценить то, что имеешь.

Незнакомец и незнакомка (2010)

Парень и девушка переживают не лучшие периоды в своей жизни. Находясь на грани отчаяния, они случайно сталкиваются друг с другом, и эта встреча становится началом безбашенного приключения. Порой боль и обиды затмевают рассудок, и тогда человек уже не способен искать решения и пытаться преодолеть трудности. И тогда мир протягивает руку помощи в лице обычного незнакомца, который вселяет в сердце надежду и меняет все.

Серфер души (2011)

С детства Бетани увлекалась серфингом, но в 13 лет на нее напала акула, и девушка осталась без левой руки. Но Бетани вновь встала на доску и начала принимать участие в соревнованиях на правах полностью здорового серфера. Фильм о силе воли, о человечности, о спорте, о семье, о счастье. Здесь нет злодеев и сильных конфликтов — только вера в свою мечту и личное счастье, живущая в сердце несмотря ни на что.

Как разговаривать с девушками на вечеринках (2017)

На вечеринке застенчивый подросток встречает обаятельную инопланетянку, мечтающую вырваться из-под опеки родной коммуны и познать человеческий мир. На это у них остается всего 48 часов, которые изменят их жизнь. Не напрягающая и доставляющая удовольствие, но при этом бодрая, яркая и энергичная картина о подростковых чудачествах, свободе и самовыражении. А Николь Кидман в роли панка — отдельный аргумент для просмотра.

Вы уже смотрели какой-нибудь фильм из нашей подборки? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.