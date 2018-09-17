10 жизнеутверждающих фильмов с мощным посылом для поднятия духа
В рутине серых будней мы порой перестаем замечать хорошее, и нам просто необходима порция вдохновения. Для этого существуют особые фильмы: они похожи на глоток свежего воздуха и способны отвлечь нас от проблем, обратив наше внимание на то, что действительно важно.
AdMe.ru собрал душевные фильмы с жизнеутверждающим посылом для поднятия вашего настроения. Над ними можно и посмеяться, и поплакать — в общем, испытать всю гамму чувств, а в финале вы сможете сполна насладиться ощущением тепла, разливающегося в области сердца.
Три билборда на границе Эббинга, Миссури (2017)
Спустя 7 месяцев после жестокого убийства дочери Милдред Хейз преступники так и не найдены, над делом никто не работает. Отчаявшаяся женщина бросает вызов системе и борется за справедливость: она арендует 3 билборда с вызывающими посланиями, обращенными к главе полиции.
Чертовски правдивое кино о пороках и несправедливости в жизни, лейтмотивом которого является мысль о том, что злоба порождает еще большую злобу. В картине есть драматический сюжет и при этом хлесткий, местами жесткий юмор. Ее герои учатся отпускать обиды и боль, стараясь оставаться при этом хорошими людьми.
Пеликан (2011)
После смерти жены мужчина уходит в депрессию и отдаляется от единственного сына. Однажды мальчик находит птенца пеликана, которого решает оставить у себя. Пеликан помогает семье снова почувствовать вкус жизни.
Добрый, легкий и трогательный фильм с потрясающими пейзажами Греции, бесподобной музыкой и, конечно, безумно харизматичным пеликаном. Свежий глоток простоты и искренности.
Голос монстра (2016)
Мальчик по имени Коннор переживает трудный период в жизни: его мама серьезно больна, самого Коннора травят в школе, а по ночам его мучают кошмары. Тогда старое тисовое дерево за окном оживает, превращаясь в громадное чудовище, и помогает мальчику со всем справиться, рассказывая поучительные истории.
Фильм о взрослении, когда мир перестает делиться на добро и зло, а старые сказки обретают новый смысл. Картина наполнена символами, метафорами, глубокими диалогами и душевной атмосферой.
Барфи! (2012)
Барфи — глухонемой парень из простой семьи, который влюбился в красивую девушку, но ее родители оказались против их союза. Звучит как начало типового голливудского романтического фильма вроде «Дневника памяти», но здесь события будут развиваться самым неожиданным и непредсказуемым образом.
Это история о преданности и искренней любви, показывающая, как важно быть честным с самим собой и воплощать мечты в реальность, не боясь общественного мнения. А ее главный герой, Барфи, непременно заставит вас улыбаться.
Джек (1996)
Джеку 10 лет, но необычное заболевание ускорило рост мальчика, и он превратился во взрослого мужчину... внешне. Но в душе Джек все равно остается ребенком: он, как и все дети, ходит в школу и пытается завести друзей.
Добрый семейный фильм о любви к жизни и ее быстротечности. Окунитесь в детство вместе с несравненным Робином Уильямсом, и спустя 2 часа вы посмотрите на свою жизнь другими глазами.
Плюс один (2008)
Маше немного за тридцать, она живет замкнуто, увлечена только работой и старается не обращать внимания на то, что за ее окном кипит жизнь. Все меняется, когда Маша соглашается быть переводчицей у британского кукольника Тома, который любит дурачиться и носить разноцветные носки.
Светлый и трогательный фильм о том, что счастье не где-то там за горами, а тут, под носом — нужно только дать душе проснуться, и мир вокруг сразу станет ярче.
Космос между нами (2017)
Межпланетная история любви между земной девушкой и парнем, который рос в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной.
Хорошее кино с приятными актерами, вновь напоминающее нам о вечных ценностях. Это история о том, что значит быть человеком, радоваться жизни и ценить то, что имеешь.
Незнакомец и незнакомка (2010)
Парень и девушка переживают не лучшие периоды в своей жизни. Находясь на грани отчаяния, они случайно сталкиваются друг с другом, и эта встреча становится началом безбашенного приключения.
Порой боль и обиды затмевают рассудок, и тогда человек уже не способен искать решения и пытаться преодолеть трудности. И тогда мир протягивает руку помощи в лице обычного незнакомца, который вселяет в сердце надежду и меняет все.
Серфер души (2011)
С детства Бетани увлекалась серфингом, но в 13 лет на нее напала акула, и девушка осталась без левой руки. Но Бетани вновь встала на доску и начала принимать участие в соревнованиях на правах полностью здорового серфера.
Фильм о силе воли, о человечности, о спорте, о семье, о счастье. Здесь нет злодеев и сильных конфликтов — только вера в свою мечту и личное счастье, живущая в сердце несмотря ни на что.
Как разговаривать с девушками на вечеринках (2017)
На вечеринке застенчивый подросток встречает обаятельную инопланетянку, мечтающую вырваться из-под опеки родной коммуны и познать человеческий мир. На это у них остается всего 48 часов, которые изменят их жизнь.
Не напрягающая и доставляющая удовольствие, но при этом бодрая, яркая и энергичная картина о подростковых чудачествах, свободе и самовыражении. А Николь Кидман в роли панка — отдельный аргумент для просмотра.
Вы уже смотрели какой-нибудь фильм из нашей подборки? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.
Фото на превью Three Billboards Outside Ebbing, Missouri / foxsearchlight