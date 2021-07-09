10 женщин, которые стоят за славой и успехом известных мужчин

Матери, жены, сестры — все они сыграли огромную роль в судьбах близких им мужчин. Самые успешные в мире люди, такие как Илон Маск и Джефф Безос, без стеснения передают слова благодарности самым дорогим женщинам в своей жизни, потому что без них все могло бы быть совсем иначе.

Нас в AdMe.ru вдохновили истории успешных мужчин и тот вклад, который женщины внесли в их судьбы.

1. Илон Маск и Мэй Маск

Мэй Маск — мать одного из самых успешных мужчин современности, Илона Маска. Мэй рассказывает, что, когда сыну было 3 года, она уже знала, что он гений. Ее беспокоил лишь один вопрос: сможет ли он использовать свой талант, чтобы сделать нечто поистине выдающееся? «Вот почему я вкладывалась в это с самого начала», — говорит она. В 31 год Мэй была матерью-одиночкой с 3 детьми, и ее главным приоритетом было дать им шанс на хорошее будущее. Она открыла свой бизнес и работала круглыми сутками.

Мэй рассказывает, что учила детей быть независимыми, добрыми, честными, внимательными и вежливыми, много работать и делать добрые дела. Она не проверяла их домашние задания, так как это была их ответственность. Она никогда не говорила им, чему учиться: «Люди часто спрашивают меня, как я вырастила таких успешных детей. Это получилось, потому что я позволила им следовать своим интересам». И еще одна важная вещь: Мэй не баловала своих детей, поэтому у них не было возможности привыкнуть к роскоши. Для нее было принципиально, чтобы они оставались скромными.

2. Стив Джобс и Лорен Пауэлл Джобс

Лорен Пауэлл Джобс была женой Стива Джобса до его кончины в 2011 году. Они познакомились в 1989 году, когда Стив читал лекцию в Стэнфордской школе бизнеса, и обменялись номерами. Позже Джобс рассказал подробности: «Я был на парковке, вставил ключ в замок зажигания и подумал про себя: если бы это была моя последняя ночь на Земле, как бы я хотел ее провести — на деловой встрече или с этой женщиной? Я побежал через парковку и спросил, не хочет ли она со мной поужинать. Она сказала „да“, мы пошли в город и с тех пор всегда были вместе».

Образ жизни Стива Джобса сильно изменился после рождения первого ребенка. Он стал серьезным и приходил домой каждый вечер. Между ним и Лорен была особая связь. Джобс написал ей любовное письмо, в котором говорилось о том, как она для него важна: «Мы не очень много знали друг о друге 20 лет назад. Мы следовали своей интуиции, я был без ума от тебя. Когда мы поженились в Авани, шел снег. Прошли годы, у нас появились дети, были хорошие времена и тяжелые времена, но никогда не было плохих. Наша любовь и взаимоуважение все пережили и стали больше».

3. Марк Цукерберг и Карен Кемпнер

Карен Кемпнер (справа на фотографии) — мама Марка. По профессии она психиатр, но ей пришлось оставить практику, так как она решила полностью посвятить себя заботе о детях и работе в качестве офис-менеджера своего мужа. Эдвард Цукерберг, отец Марка, поделился в одном из интервью: «Моя жена — суперженщина. Она умудряется работать и в то же время быть дома». Марк признался, что мама вырастила его, наделив инструментами для достижения успеха: «Я хочу, чтобы мир знал, что я горжусь своей мамой несмотря ни на что. И я готов кричать об этом с крыш».

4. Криштиану Роналду и Мария Долорес Душ Сантуш Авейру

Криштиану Роналду родился в бедной семье. Его мама Мария Долорес работала поваром в школе. Несмотря на тяжелые времена, она всегда была рядом и до сих пор продолжает безоговорочно поддерживать сына во всех начинаниях. Мария сыграла решающую роль в становлении Роналду в качестве известного футболиста. Когда Роналду было 14 лет, она поддержала его решение бросить школу и сосредоточиться только на футболе. Мария верила в него, и теперь он один из лучших игроков в мире, а она все еще может влиять на его решения относительно карьеры.

5. Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Несмотря на то, что Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер разведены, они до сих поддерживают хорошие отношения и вместе отмечают свои дни рождения. И это просто объяснить. Они провели 25 лет в браке и стали друг другу родными. Арнольд благодарит Марию за счастье, которое она ему принесла, и поддержку: «Она необыкновенная и держит все вместе. Она потрясающая мать». Актер не раздумывая сказал, что Мария — любовь всей его жизни, и дал совет, как сохранить такое сокровище: «Не совершайте ошибок».

6. Киану Ривз и Патрисия Тейлор

У Киану особая связь со своей матерью Патрисией Тейлор. Когда они появились вместе на красной ковровой дорожке в 2020 году, то выглядели совсем как друзья. Патрисия нечасто появляется на публике, чаще оставаясь за сценой, но Киану в честь выхода «Джона Уика» произнес благодарственную речь, из которой можно было понять, что его мать сыграла огромную роль в становлении его успешной карьеры: «Я сказал ей, когда мне было 15: „Ничего, если я стану актером?“ Она ответила: „Делай то, что хочешь, дорогой“. Так это и началось».

7. Роберт Дауни — младший и Сьюзан Дауни

Сейчас Сьюзан и Роберт — счастливая семейная пара. Но вообще-то у них есть своя история, полная взлетов и падений. Поначалу Сьюзан совсем не заинтересовалась Робертом: «Главное, что я запомнила о той встрече, — это мои мысли о том, какой он странный». Она стала для Роберта чудом, которое помогло ему избавиться от дурных привычек. Однажды, когда ей открылась его темная сторона, Сьюзан была готова сдаться, но все же решила остаться с ним. Роберт не может объяснить, что именно его изменило: «Я думаю, единственное объяснение заключается в том, что я становился более похожим на нее. Я до сих пор пытаюсь понять, что произошло».

8. Леонардо Ди Каприо и Ирмелин Инденбиркен

«Моя мама — настоящее чудо», — так Леонардо Ди Каприо говорит о своей маме Ирмелин Инденбиркен. Актер благодарен ей за свою успешную карьеру и часто появляется с матерью на церемониях. «Я не рос в привилегированных условиях. Я вырос в криминальном районе в Восточном Лос-Анджелесе. Эта женщина тратила по 3 часа в день на то, чтобы отвозить меня в другую школу и показать мне, что есть другие возможности», — рассказал он. Ирмелин была матерью-одиночкой, и ей приходилось непросто. Она дочь русского эмигранта и попала в США подростком. Леонардо поделился: «Когда я вижу самую раннюю фотографию моей матери, сделанную в ее детстве, меня это очень трогает. Когда я думаю, через что ей пришлось пройти, у меня на глаза наворачиваются слезы».

9. Джефф Безос и Жаклин Безос

Джефф Безос — основатель Amazon и один из самых богатых людей в мире. И всего этого не было бы, если бы его мать Жаклин Безос не была такой сильной женщиной. «Моя мама Джеки родила меня, когда она была 17-летней старшеклассницей в Альбукерке, Нью-Мексико. Беременность в старшей школе не пользовалась популярностью в Альбукерке в 1964 году. Ей было сложно», — делится Джефф. Джеки рассказывает, что она была ужасной стенографисткой, но в конце концов ее взяли на работу и стали платить по $ 190 в месяц. Несмотря на все эти сложности, она вырастила замечательного сына, который теперь может заботиться о ней, как о королеве.

10. Бенедикт Камбербэтч и Ванда Вентхам

Ванда Вентхам — британская актриса и мать Бенедикта Камбербэтча. Вдохновившись ее судьбой, он тоже решил посвятить себя кинематографу. С самых ранних лет актер видел свою мать в театре и вращался в актерской среде. В настоящее время мы часто видим их вместе. Бенедикт очень счастлив и считает, что ему повезло, что все эти годы у него была мамина поддержка, которая помогла ему воплотить в жизнь свою мечту.