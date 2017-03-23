10 женщин, которые доказали, что короткая стрижка может быть чертовски сексуальной

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Многие звезды не боятся экспериментов с внешностью, и иногда результат достоин самых высоких похвал. Одни это делают ради роли, другие — чтобы подчеркнуть свою уникальность. Есть и те, кто меняет образ для того, чтобы привлечь внимание к какой-нибудь важной проблеме. Мы в AdMe.ru решили вспомнить известных женщин, которые рискнули «примерить» ультракороткую стрижку и не прогадали.

Кристен Стюарт

Недавно актриса радикально изменила свою прическу, и фанаты предполагают, что она готовится к роли в новом фильме. Но, может, это просто воплощение давней мечты, ведь еще в 2014 году Кристен упоминала о своем желании коротко подстричься.

Натали Портман

После фильма «V — значит вендетта», ради которого Натали Портман пришлось побриться налысо, актриса не стеснялась выходить в свет в новом образе. Пожалуй, это одно из ярких доказательств того, что ультракороткие стрижки могут быть чертовски сексуальными.

Кейт Бланшетт

Однажды актрисе пришлось побрить голову ради роли в фильме «Рай». Спустя время в одном из интервью Кейт сказала, что чувствовала себя более свободной без волос, и она думает над тем, чтобы сделать это снова.

Эмбер Роуз

Ежик стал своеобразной визитной карточкой американской модели, ведь сегодня мало кто помнит звезду в другом образе. Иногда Эмбер пробует новые прически, но потом неизменно возвращается к ультракороткой стрижке.

Соланж Ноулз

Соланж давно уже вышла из тени своей знаменитой сестры и смело экспериментирует как с новыми профессиональными направлениями, так и с внешностью.

Карен Гиллан

Избавиться от шикарных волос пришлось исполнительнице одной из главных ролей в фильме «Стражи Галактики» Карен Гиллан. Эмоции, которые девушка испытывала во время стрижки, можно увидеть на видео, которое актриса записала и выложила в сеть.

Агнесс Дейн

После того, как британская модель Агнесс Дейн состригла волосы, ее карьера пошла вверх и девушку сфотографировал для итальянского выпуска журнала Vogue известный фотограф Стивен Мизел.

Джесси Джей

Британская певица сбрила волосы в прямом эфире концерта, который проводил благотворительный фонд «Comic Relief». Джесси Джей сделала это для того, чтобы привлечь внимание к нуждам голодающих в Африке и распространению СПИДа и помочь собрать деньги для борьбы с этими проблемами.

Тильда Суинтон

Прическа Тильды меняется в зависимости от экранного амплуа, но по возможности она всегда возвращается к короткой стрижке. Короткие волосы еще больше подчеркивают скрытую сексуальность актрисы и ее аристократическое шотландское происхождение.

Шарлиз Терон

В жертву кинематографу принесла свои волосы и Шарлиз Терон, побрившись налысо для картины «Безумный Макс». Появившись после премьеры на одном официальном мероприятии в вечернем платье и с едва отросшими волосами, актриса очаровала публику.