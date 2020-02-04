10 завораживающих фильмов, в которых все не то, чем кажется

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Вам нравятся фильмы, сюжетные линии которых так петляют и изгибаются, что в итоге выстраивают целые лабиринты? Мы знаем, что многие зрители без ума от таких сценариев. Действительно, порой бывает ведь очень приятно пробраться через тернии экранных событий, чтобы обнаружить истину раньше, чем наступит развязка.

Мы в AdMe.ru уже не раз рассказывали вам о таких кинокартинах, однако на днях наткнулись еще на пару похожих лент, и это стало поводом для новой статьи. Приятного просмотра! И да, не верьте глазам своим.

Окулус (2013)

IMDb: 6,5

«КиноПоиск»: 6,4 Осиротевшие брат и сестра встречаются спустя 20 лет после смерти родителей, чтобы разобраться, что же все-таки стало причиной их личной семейной трагедии. Сестра намерена доказать, что виной всему демоническое зеркало, которое когда-то висело в их доме. Фильм срежиссирован таким образом, что реальность от миража отделяет грань не толще стекла. Благодаря этому зрителю в какой-то момент начинает казаться, что и он попал в зеркальную ловушку. Послевкусие от фильма и ощущение нереальности происходящего не отпускает долгое время после просмотра.

Ио (2019)

IMDb: 4,7

«КиноПоиск»: 5,1 Одинокая Сэм осталась на Земле, ставшей необитаемой. Остальные люди переселились на спутник Юпитера — Ио. Сэм отчаянно пытается найти способ спасти родную планету. Но вдруг появляется еще один выживший, с которым все не так просто, как кажется.

Видения (2014)

IMDb: 5,3

«КиноПоиск»: 5,5 Семейная пара переезжает на виноградную ферму, чтобы начать новую, размеренную жизнь. Супруги довольны выгодной покупкой дома и готовятся к появлению на свет ребенка. Вот только спустя какое-то время будущая мама начинает замечать в доме довольно странные вещи. Так мог бы начинаться стандартный ужастик про злые дома и призраков, вот только в этой истории все куда более запутанно, а приведения здесь вовсе ни при чем.

Звук моего голоса (2011)

IMDb: 6,6

«КиноПоиск»: 6,3 Пара решительно настроенных журналистов собирается снять сюжет о секте, которую возглавляет девушка по имени Мэгги. Она утверждает, что прибыла в наш мир из будущего, пугает последователей грядущим апокалипсисом и обещает, что сможет их защитить, предоставив убежище. Журналисты притворяются новыми участниками секты, чтобы исследовать ее изнутри. Вот только со временем их уверенность в том, что Мэгги — шарлатанка, начинает ослабевать. Где же правда в этой истории?

Жена (2017)

IMDb: 7,2

«КиноПоиск»: 6,9 Джоан на протяжении 40 лет была идеальной женой и во всем поддерживала своего мужа, успешного литератора, Джо. Супруг Джоан весьма харизматичен, у него практически безупречная репутация, а еще он вскоре должен получить долгожданную Нобелевскую премию за свои труды. Вот только Джоан накануне церемонии решает раскрыть секреты своего благоверного, и после этого зрителям нужно приготовиться к самым неожиданным сюжетным поворотам.

Жизнь за гранью (2009)

IMDb: 5,9

«КиноПоиск»: 6,6 Анна Тэйлор открывает глаза и понимает, что находится в похоронном бюро. Работник частного морга уверяет, что Анна погибла в автомобильной катастрофе, а он обладает редким даром — может общаться с усопшими. Незнакомец старается успокоить девушку и говорит, что должен подготовить ее тело к похоронам. Анна почти начинает верить этому человеку, вот только что-то в нем все-таки настораживает.

Ма (2019)

IMDb: 5,6

«КиноПоиск»: 6,4 Ма устраивает для подростков самые крутые вечеринки с громкой музыкой, угощениями и отсутствием каких-либо ограничений. Старшеклассники обожают Ма, не подозревая, что если вопреки запрету заглянуть в ее комнату, то может вскрыться леденящая кровь правда.

Медовый месяц (2018)

IMDb: 5,6

«КиноПоиск»: 5,7 Еще один фильм о том, что бывает, когда заглядываешь туда, куда соваться не следовало бы. Только в этот раз он повествует об успешном ученом, который привозит в свой особняк молодую жену по имени Элизабет. Он разрешает возлюбленной хозяйничать в доме так, как ей того хочется, и просит не заходить всего в одну комнату. Однако девушка нарушает это правило и тем самым поднимает на поверхность мрачные тайны своего супруга.

Близнецы (2017)

IMDb: 5,4

«КиноПоиск»: 5,4 Джилл работает ассистентом голливудской старлетки. Она организовывает звезде встречи и вечеринки, а попутно разгребает последствия ее дерзкого поведения. Но все меняется, когда знаменитость просит Джилл одолжить ей пистолет, якобы для личного спокойствия. Вечером актрису находят застреленной, а полиция уверена, что к этому причастна ее ассистентка.

Лимб (2013)

IMDb: 5,9

«КиноПоиск»: 6,0 Лиза живет в обыкновенной семье. У нее есть младший брат и неплохие родители. Вот только никто, кроме девочки, не подозревает, что семейство попало во временную петлю и снова и снова проживает одни и те же сутки. Правда, это нечто большее, чем эффект «Дня сурка». Разобраться со всем будет непросто, но Лиза сможет раскрыть тайны происходящего, как бы ни было тяжело принять реальность.

Бонус: Нэлли (2014)

Это короткометражный фильм, который на 16 минут перенесет вас в голову девушки-подростка по имени Нэлли. Она ведет машину по заснеженной трассе, и в ее сознании мелькают запутанные желания и воспоминания. Зрителю придется разгадать настоящую головоломку, чтобы понять, что происходит с Нэлли и куда она все-таки едет.

А каким фильмам не из этого списка удавалось вас одурачить?