10 зарубежных звезд, которые приехали к нам и вляпались в приключение

Нашей страной интересуется множество зарубежных звезд. И она в свою очередь во время их визитов к нам не обделяет артистов своим вниманием. А некоторым подкидывает такие сюрпризы, что они еще долго вспоминают и нашу родину, и людей.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем звездам, попавшим в необычную для них ситуацию в чужой стране, и добродушно подсмеиваемся над их приключениями.

Леонардо Ди Каприо

В самолете, на котором Леонардо Ди Каприо летел в Россию, загорелся двигатель. Из окна вместо движка был виден огненный шар. В салоне в основном сидели русские пассажиры. И все вели себя так, будто ничего не происходит. Тогда Лео не сдержался и заорал во весь голос: «Что, блин, тут вообще происходит?!» Пассажиры молча на него посмотрели. Затем вышла стюардесса и сказала: «Кажется, у нас здесь небольшая проблема, мы потеряли один из двигателей». Кто-то из русских пассажиров спросил: «А сколько у нас их было изначально?» — «Ну, их было два. А теперь остался один». В итоге самолет совершил аварийную посадку и все закончилось хорошо.

Уилл Смит

На одной из премьер, когда Уилл Смит шел по красной дорожке у кинотеатра «Октябрь» в Москве, журналист накинулся на актера с объятиями и попытался поцеловать в губы.

Майкл Фассбендер

Когда Майкл Фассбендер приехал к нам в гости, то встретил бабушку у подъезда. Решил поговорить, а она в свою очередь начала отчитывать его за то, что он не знает русский язык, и стала обучать его там же у подъезда с фразой: «Я тебя научу русскому! В два счета!»

Наталия Орейро

Во время своей поездки в Сибирь Наталия Орейро в —46 °С чихнула и увидела, как все, что вылетело из ее носа, моментально застыло и упало сосульками.

Однажды у Наталии был большой тур по нашей стране. Она получила кучу положительных эмоций, но подпортил их один момент: менеджер из России не заплатил певице ни копейки за весь тур.

На одном из телеканалов в конце интервью артистке подарили саженцы березы и нарядили ее в тулуп и валенки.

Сами Насери

Сами Насери довелось побыть в России членом жюри конкурса таксистов. Его попросили наградить победителя. Актер рассказывал, что ему впервые в жизни пришлось получить такой опыт. А потом ему подарили карточку и диплом о том, что он может быть таксистом в Ялте.

Во время визита в нашу страну звезду французского кино попросили поставить автограф на капоте автомобиля в Ростове-на-Дону.

Сами и его брат в караоке в Москве не поделили микрофон с другим отдыхающим. Мужчины не смогли договориться мирно, поэтому у них завязалась драка, а актеру даже потребовалась небольшая помощь врача.

Хью Джекман

Хью Джекман в одной из передач спросил: «А это правда, что русские мужчины при прощании целуются в губы?» Ведущий пошутил: «Да». Хью в свою очередь воспринял это всерьез и с чувством гордости поцеловал мужчину, который вел передачу, в губы на прощание.

Энтони Хопкинс

Энтони Хопкинс не выстоял в схватке с суровым российским климатом. Когда он приезжал в Россию зимой, то простудился и большую часть времени лечился, а не посещал запланированные мероприятия в Питере.

Ева Мендес

Багаж Евы Мендес был утерян в московском аэропорту. А именно 3 чемодана с роскошными платьями. Из-за этого актриса даже пропустила торжественный ужин. Но Ева не растерялась и отправилась наслаждаться красотами Москвы.

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер захотел прокатиться в московском метро. Но сделал это без билета, правда, не специально — просто забыл оплатить проезд. За это его сжало турникетом, но актер не смутился и пошел напролом — это же Терминатор.

Марк Руффало

Марк Руффало после премьеры в России садился в машину, как вдруг какая-то незнакомая женщина запрыгнула вместе с ним. Актер говорит: «Вам придется уйти, у нас с вами ничего никогда не будет». А она: «Я не могу! Вы должны отдать это ему, вы должны это сделать!» И вручает Марку шикарный портрет Тома Хиддлстона, очень узнаваемый, реалистичный. И тогда Марк не выдержал и закричал: «А ну-ка проваливай из моей машины!»