Как снимали комедию «Женитьба Бальзаминова», над которой в свое время ухохатывалась вся страна

Комедия «Женитьба Бальзаминова» была снята Константином Воиновым на основе 3 пьес Александра Островского: «Праздничный сон — до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!», «Женитьба Бальзаминова». Уникальным этот фильм сделало то, что актеры, которых подобрал режиссер, играли совершенно новые, нехарактерные для них роли — и сделали это так, что зрители полюбили их героев.

AdMe.ru решил рассказать, как снимались полюбившиеся нам сцены из этого фильма и на какие ухищрения шли актеры, чтобы образ был убедительным и комичным.

В жизни Вицин был старше своей «маменьки»

10 лет режиссер Константин Воинов вынашивал задумку снять эту комедию. В роли главного героя Миши Бальзаминова он видел только своего друга — Георгия Вицина. Режиссер уже написал сценарий, но работа над комедией все откладывалась. В результате к тому времени, когда начались съемки, Вицину уже исполнилось 47 лет, а играть он должен был 25-летнего героя. А актриса Людмила Шагалова, которую взяли на роль маменьки персонажа, оказалась на 6 лет моложе актера.

Чтобы попасть на съемки, Вицин тренировался с футболистами и прятал морщины за веснушками

Актер серьезно подготовился к роли: чтобы стать стройным и подтянутым, он месяц бегал по полю с футболистами. А чтобы выглядеть моложе, в первый раз загримировал себя сам. Шпатлевку смешал с красной краской, чтобы лицо выглядело более худым. За веснушками спрятал морщины, а на голову надел парик с кудрявыми волосами. Потом над ним трудились гримеры, слой за слоем наносившие краску, чтобы придать лицу юношескую живость. За это актер в шутку прозвал кинофильм «Женитьбой забальзамированного».

Килограммы ваты и клей превратили обаятельную Людмилу Шагалову в жалкую старуху-мещанку

Идея взять молодую актрису на роль немолодой маменьки возникла у Воинова неслучайно: Людмила Шагалова показалась ему очень убедительной в фильме «Сказка о потерянном времени» роли в девочки-старушки. Чтобы превратить Шагалову в мать Бальзаминова, миловидной актрисе вздергивали нос невидимыми нитками, создавали с помощью пара и специального клея морщины на лице. В результате лицо актрисы походило на печеное яблоко, и по вечерам ей приходилось разглаживать лицо утюжком. Для создания эффекта полной фигуры под платье подкладывали целых 8 кг ваты. А последним штрихом образа стали покрашенные черным лаком зубы. Из-за того, что к ним прилипал язык, актриса не могла говорить, пока не догадалась опустить его под нижний ряд зубов — и в результате заговорила характерным старушечьим голосом.

Все красоты старинной Москвы снимались в Суздале

Суздаль в то время был старым заброшенным городом, но в нем сохранилось 30 церквей, которые были отведены под склады. Дома были сплошь косые, поваленные. Все это создавало атмосферу Москвы начала XIX века. Присмотрев подходящий дом, которому на тот момент насчитывалось уже 50 лет, режиссер предложил его хозяйке хороший гонорар, и она разрешила проводить там съемки. Впрочем, актеры и оператор в дом и не заходили: все сцены снимались во дворе и за забором, а эпизоды внутри помещений отыгрывались уже в павильонах.

Оборонительный вал превратился в сад вдовы Белотеловой

На Кремлевской улице режиссер нашел удачную обзорную точку, откуда открывался замечательный вид на церкви Суздаля на фоне зелени и простора. Создавалось впечатление, что вдова на самом деле сидит в своем саду, скучая и ожидая, когда ей найдут жениха. На самом деле же это был просто земляной вал — оборонительное сооружение, удачно заросшее терновником и деревьями. Но члены съемочной группы принесли туда стол, сервировали его, а также поставили забор, на который лез Бальзаминов, — и нужный антураж был создан. А вот пирог, который в этой сцене пришлось есть «свахе» Лидии Смирновой, вероятно, еще неделями снился актрисе в страшных снах. По указанию режиссера ей пришлось 15 дублей, до тошноты, есть этот пирог, пока Воинов не остался доволен полученным в кадре результатом.

Актеры делили между собой не только съемочную площадку, но и жилье

Фильм сняли довольно быстро — всего за 3 месяца. Но все это время участники съемок жили по современным меркам очень скромно. В Суздале была тогда всего одна гостиница, поэтому съемочной группе приходилось ютиться в комнате вдвоем-втроем, а еду готовить себе самостоятельно. Лидия Смирнова и Людмила Шагалова, например, делили жилье с Татьяной Конюховой, которая играла дворовую девку Химку. Туалет был всего один на этаж. А чтобы хоть как-то разнообразить питание, актерам приходилось подстерегать торговцев, которые шли на рынок мимо гостиницы, чтобы купить у них молоко, сливки, землянику или чернику.

За участие в массовке детям платили 1,5 рубля, а взрослым — 3

В фильме было несколько масштабных сцен, в которых Бальзаминов представляет себя то царем, то генералом. Для участия в этих сценах было приглашено чуть ли не все население Суздаля. За 8-часовую смену детям платили 1,5 рубля, а взрослым — 3, однако, хотя по тем временам это были неплохие деньги, шли на съемки не только ради заработка: само участие в киносъемках было для жителей праздником. Некоторым из местных жителей даже посчастливилось попасть в эпизодические сцены.

Из красавицы и любимицы миллионов Лидия Смирнова превратилась в шепелявую сваху

Лидия Смирнова, сыгравшая в «Женитьбе Бальзаминова» сваху, до этого играла лишь положительных героинь. Благодаря роли ударницы и красавицы Шурочки, которая берет на себя воспитание племянника (фильм «Моя любовь»), ее узнала и полюбила вся страна. Здесь же ей пришлось играть совершенно нехарактерный для нее персонаж. Долго она искала подходящий образ для роли, пока не вспомнила, что во время войны видела тетку — шепелявую, трясущуюся над своим тряпьем, — и из красавицы и умницы актриса сразу превратилась в глуповатую сваху.

Даже на эпизодические роли выбирались именитые актеры

Помимо вышеперечисленных, в комедии снялись многие известные советские актеры, включая Нонну Мордюкову, Ролана Быкова, Надежду Румянцеву, Инну Макарову и Людмилу Гурченко. Наталья Крачковская тоже засветилась в одном из эпизодов фильма. Любопытно, что большинство актеров попадали на съемки без проб. За несколько лет вынашивания режиссером сценария фильма роли заранее закрепились за определенными людьми.

Сцену с поцелуями Нонны Мордюковой и Георгия Вицина сняли только с 29-го дубля

Сцена с поцелуями нелегко далась обоим актерам: режиссеру было никак не угодить. По словам Нонны Мордюковой, которая играла богатую вдову Домну Белотелову, она раз 29 шмякала Вицина о забор и покрывала крепкими поцелуями, прежде чем режиссер сказал, что этого достаточно: «У Вицина бедного все лицо уже красное, пятнами, и шея... И поцарапан о гвоздь в заборе! А режиссер: „Давайте сначала!“» Зато такое мастерское исполнение роли принесло Нонне Мордюковой премию имени братьев Васильевых, а комедию посмотрели больше 19 млн советских зрителей.