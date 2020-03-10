10 захватывающих сериалов, которые выходят этой весной

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На весну 2020 года запланированы десятки сериальных премьер. Но все же некоторые проекты зрители и критики ожидают больше других. Именно они вскоре могут стать хитами просмотра.

AdMe.ru советует не пропустить эти новые небанальные сериалы.

И повсюду тлеют пожары

Премьера: 18 марта Телеканал Hulu взялся за экранизацию бестселлера Селесты Инг «И повсюду тлеют пожары». Главные роли в одноименном сериале сыграют Риз Уизерспун и Керри Вашингтон. Сюжет будет выстроен вокруг образцовой благотворительницы миссис Ричардсон (ее роль досталась Уизерспун) и дерзкой художницы Мии Уоррен (Вашингтон). Эти женщины живут по соседству и явно не собираются мириться с характерами друг друга. Между ними вспыхивает настоящий пожар.

Миссис Америка

Премьера: 15 апреля Этот сериал с Кейт Бланшетт в главной роли расскажет историю принятия поправки о равных правах для женщин в США 70-х в годах прошлого века. Против этой инициативы выступила активистка консервативного движения Филлис Шлэфли. О конфликте сторон стоит узнать всем, кто хочет глубже понять историю феминизма.

Великая

Премьера: 15 мая Ожидаемый проект от Hulu поведает о юности и становлении Екатерины Великой, будущей императрицы России. Главная роль в сериале досталась Эль Фэннинг. Создатели истории обещают не только смешные моменты и яркие костюмы, но и новый взгляд на личность Екатерины.

Беги

Премьера: 12 апреля «Беги» — многообещающий проект от создателей сериала «Дрянь». Он расскажет о двух подростках, которые заключили необычный договор: когда кто-то из них пришлет другому сообщение со словом «Беги», другой бросает все и едет на Центральный вокзал. Оттуда друзья отправляются в приключение. Кодовое слово срабатывает 17 лет спустя. Герои давно выросли, перестали общаться, но об обещании не забыли.

Удивительные истории

Премьера: 6 марта В 80-е годы прошлого века выходил популярный фантастический телесериал с элементами фэнтези и хоррора по идее Стивена Спилберга. Apple TV+ подготовили новую версию этого проекта с таким же названием — «Удивительные истории». Творцы сериала обещают свежие эпизоды, которые понравятся фанатам «Черного зеркала» и «Сумрачной зоны».

Крестики-нолики

Премьера: 5 марта Любителям жанра антиутопии стоит обратить внимание на новый проект канала BBC One. Это сериал «Крестики-нолики» — экранизация одноименной книги британской писательницы Мэлори Блэкмен. Он перенесет зрителей в альтернативный XXI век, где общество разделено по расовому признаку: привилегированная часть людей («крестики») — темнокожие мужчины и женщины — и угнетаемые «нолики» — белые. Отношения между двумя группами запрещены, но главная героиня сериала не может противиться запретной любви.

Защищая Джейкоба

Премьера: 24 апреля «Защищая Джейкоба» — леденящий кровь 8-серийный триллер от Apple TV+, снятый по одноименной книге Уильяма Лэндея. Его события будут разворачиваться вокруг помощника окружного прокурора, который расследует дело об убийстве одноклассника его сына Джейкоба. Вскоре папа понимает, что улики указывают на его ребенка.

Сквозь снег

Премьера: 31 мая TNT решили, что фильм Пон Чжун Хо «Сквозь снег» заслуживает сериальный ремейк. Те, кто видел эту ленту, помнят, что она показывает Землю после техногенной катастрофы. Вся планета заледенела, остался только гигантский поезд с 3 000 пассажиров, который мчится без остановки. В поезде сформировалось отдельное общество, где есть привилегированные и низшие классы.

Сама: История мадам С. Дж. Уокер

Премьера: 20 марта Этот мини-сериал от Netflix расскажет историю первой афроамериканки-миллионерши. Она родилась в XIX веке, в первые годы после отмены рабства, ее родители рано умерли, и С. Дж. Уокер была вынуждена всюду пробиваться сама. Она увлекалась парикмахерским делом и вскоре основала собственную компанию, продающую средства по уходу за волосами. Главную роль в сериале исполнила обладательница «Оскара» Октавия Спенсер.

Отыграть назад

Премьера: май Создатели «Большой маленькой лжи» порадуют в мае новым 6-серийным триллером с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. Сериал «Отыграть назад» поведает о терапевте из Нью-Йорка Грейс Фрейзер. У этой женщины была идеальная жизнь, пока ее муж не исчез бесследно и не оказался обвиняемым в жестоком преступлении.