10 захватывающих фильмов, в которых интрига сохраняется до самого конца

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Есть люди, которые смотрят фильмы только в кинотеатре. Есть те, кто наслаждается кинематографом пару раз в месяц. А есть киноманы, которые посмотрели все на свете: их уже ничем не удивить, а заинтересовать очень сложно. Именно для таких людей и для всех любителей остросюжетного кино AdMe.ru подготовил подборку захватывающих триллеров, которые добавят в кровь порцию адреналина.

Крепкий сон (Mientras duermes), 2011

Рейтинг IMDb — 7,2 Мой дом — моя крепость: что может случиться со мной в доме с консьержем в хорошем районе Барселоны? Так думают все герои этого фильма, пока один человек не превращает их жизнь в ад. Отличный испанский триллер, от сюжета которого у вас наступит бессонница и начнется паранойя.

Яма (The Hole), 2001

Рейтинг IMDb — 6,2 Четверо учащихся престижной школы решили провести вечеринку в заброшенном бункере в лесу. Что было дальше, точно никто не знает, потому что из леса вернулась всего одна девочка. С ее слов родители и детектив пытаются разобраться в произошедшем. Чем дальше в лес по сюжету, тем страшнее представлять, что же случилось. Вашему вниманию представлена тяжелая драма-детектив с молодой Кирой Найтли про взаимоотношения и поведение подростков.

Разделитель (The Divide), 2011

Рейтинг IMDb — 5,8 В Нью-Йорке происходит масштабный взрыв, от которого 8 человек прячутся в одном подвале. На этом фантастика заканчивается, остается только реальность, от которой мурашки по коже и щекочет нервишки. Самое пугающее в этом фильме — сами люди. При просмотре испытываешь целую гамму чувств — и все одновременно.

Носители (Carriers), 2008

Рейтинг IMDb — 6,0 Действие в фильме разворачивается во время эпидемии неизвестного вируса. Компания друзей, среди которых 2 родных брата, пытается доехать до безопасного места на окраине страны. Вокруг зараженные люди, от которых нужно держаться подальше. Всю дорогу главным героям предстоит решать сложные вопросы, самый тяжелый из которых — на что ты готов пойти, чтобы выжить. Несмотря на некоторые нереалистичные моменты, сюжет фильма интригует и постоянно держит в напряжении.

Идентификация (Identity), 2003

Рейтинг IMDb — 7,3

Во время сильного ливня 10 незнакомых людей останавливаются в придорожном мотеле. Ночью при загадочных обстоятельствах погибает первый человек. Дальше происходят совершенно невероятные события, в которые сложно поверить. Вишенкой на торте выступает неожиданный финал. «Вау!» — хочется сказать после просмотра этого фильма, в котором и триллер, и детектив связались в крепкий психологический узелок. Настолько мощный, что разматывать вы его будете еще несколько часов после просмотра.

Перелом (Fractured), 2019

Рейтинг IMDb — 6,3 Семейная пара с дочерью едет в гости к бабушке и дедушке. Во время очередной остановки девочка случайно падает в строительную яму. Главный герой прыгает за ней, сам получает травму головы и теряет сознание. Придя в себя, он решает отвезти дочь в больницу на обследование. Девочку с мамой забирают на МРТ, главный герой засыпает, а когда просыпается, выясняется, что его родные бесследно исчезли. А с ними — и запись в журнале приема. Этот фильм заставит вас сомневаться в реальности буквально каждую минуту его сюжета (и еще несколько десятков минут после). Для всех ценителей атмосферы и просто для всех.

Маленькое красное платье (In Fabric), 2018

Рейтинг IMDb — 6,3 Все женщины хотят красивое платье. А когда это маленькое красное платье, которое так завораживает своим видом, окутывает приятной тканью и внезапно идеально садится, хотя на несколько размеров меньше тебя, то как тут удержаться? Эта кинолента постепенно погружает зрителя в красивый мистический транс, где смешались мода, человеческие желания, современные технологии и классический сюрреализм. И кажется, что из этого порочного круга нет выхода. Или есть?

Ничего себе поездочка (Joy Ride), 2001

Рейтинг IMDb — 6,6 Фильм о том, чем может обернуться роуд-трип, если начать обидно подшучивать над незнакомцами. Постоянно хочется перемотать назад и попросить главных героев больше так не делать. Интересный динамичный сюжет, а в конце бонусом — неожиданный финал.

Лофт (The Loft), 2013

Рейтинг IMDb — 6,3 Пятеро друзей решают снять лофт, чтобы развлекаться в нем с любовницами. Спустя некоторое время они находят в квартире труп девушки. Каждый из них начинает подозревать остальных. Красивая картинка, очень привлекательные актеры и события, которые постоянно переворачивают сюжет.

Потерянный рейс (United 93), 2006

Рейтинг IMDb — 7,5 Эта история про один из 4 самолетов, захваченных террористами 11 сентября 2001 года в США. Два из них врезались во Всемирный торговый центр, третий — в Пентагон, а четвертый предполагалось обрушить на Белый дом. Если у вас давно не цепляло душу при просмотре какой-нибудь драмы, то этот фильм для вас. Сумасшедшее вовлечение в действо и миллион мыслей после просмотра идут бонусом.

А какой фильм из этой подборки вы посмотрите сегодня вечером?