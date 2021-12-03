10 заезженных мифов об индейцах, которые нам упорно навязывает кинематограф

Услышав слово «индейцы», мы сразу представляем перья, вигвамы и томагавки. На протяжении многих десятков лет кинорежиссеры создавали образ хладнокровных краснокожих воинов, который прочно укоренился в сознании людей. Но зачастую ради динамичности и зрелищности сценаристы пренебрегают достоверными фактами о жизни, быте и культуре индейцев.

Мы в AdMe.ru решили развенчать ошибочные стереотипы, навязанные нам кинематографом. А в качестве бонуса к статье — фотографии современных представителей этого самобытного и ни на кого не похожего народа.

10. Были кровожадными воинами, грабителями и дикарями с томагавками

Практически каждый вестерн показывает нам бесчинствующих индейцев, нападающих на деревни, путников, ковбоев или колонну поселенцев. К сожалению, чаще случалась обратная ситуация, а кровожадность и агрессивность индейцев не более чем очередной стереотип, навязанный создателями кинолент. По большей части племена вели размеренный образ жизни: занимались сельским хозяйством, земледелием, гончарным делом, охотой и рыболовством. Конечно же, в индейских поселениях были мужчины-воины, которые защищали сородичей от набегов других племен или европейцев. Но зачастую они все же старались избегать прямых столкновений, в особенности со вторыми.

9. Покахонтас была взрослой, подтянутой, с прямыми волосами и четко очерченными скулами

Все знают Покахонтас как отважную и упрямую прекрасную индейскую принцессу. Но образ, созданный кинематографом, несколько отличается от реальной личности. Покахонтас действительно была смуглой и темноволосой дочерью вождя, отличалась умом и сообразительностью. Но, глядя на сохранившиеся гравюры и портреты, можно предположить, что у нее были мягкие черты лица, массивная шея, кудрявые волосы и округлые формы тела. Также нет доказательств того, что Покахонтас и Джона Смита связывали любовные отношения, ведь ей предположительно было всего 10–12 лет. Впоследствии она вышла замуж за англичанина по имени Джон Рольф и даже была представлена ко двору. В возрасте примерно 21 года девушка умерла от болезни.

8. Вождями становились только мужчины

Как правило, индейские женщины занимались хозяйством, готовили еду, шили одежду, воспитывали детей. Иногда мужчины брали их с собой в походы, чтобы они прислуживали им, занимались бытовыми вопросами и вдохновляли на подвиги. Но бывали и исключения. История индейцев знает несколько женщин-воинов, которые отлично владели оружием и ни в чем не уступали мужчинам на поле боя. Они даже имели право носить роучи — головные уборы из волоса животных и перьев птиц. Самые бесстрашные и выдающиеся воительницы были предводительницами войск и вождями племен. Они имели свое хозяйство и содержали помощниц.

7. Отличались атлетическим телосложением

Возможно, среди воинов и были мужчины атлетического телосложения, но большинство индейцев вели оседлый образ жизни, занимались земледелием, рыболовством и охотой. Известно, что они калорийно и разнообразно питались, любили бобовые, жирную рыбу, жареную и термически обработанную пищу. Согласно исследованиям, индейцы были упитанными, пропорционально сложенными, в области живота присутствовала полнота, грудь была широкой, а мускулатура рук не отличалась мощностью.

6. Проживали исключительно в вигвамах (типи)

Индейские племена, которые жили на Великих равнинах, среди пустынь, прерий и скал, действительно, жили в типи и охотились на бизонов. Но существовало большое количество других коренных племен, которые обитали в других частях континента и подстраивались под климат определенной местности. Они строили дома из травы, бересты, прутьев, соломы, глины, камней. Некоторые общины, сами того не ведая, жили довольно «по-европейски». Их поселения напоминали обыкновенные деревни и фермы, а дома были деревянными.

5. Слыли неулыбчивыми и немногословными

Кинематограф создал определенный образ индейца: немногословный, мужественный вождь без тени улыбки. Действительно, практически на всех фотографиях того времени, дошедших до нас, индейцы не улыбаются. Но современные исследователи объясняют это не их излишней суровостью, а отношением к фотографии в то время. Тогда все, не только индейцы, старались смотреть прямо в камеру и не показывать эмоций, ведь кадр можно было сделать всего лишь один. А права на ошибку у фотографов просто-напросто не было.

4. Женщины ходили с распущенными волосами или заплетали их в две косы

В большинстве фильмов об индейцах мы видим героинь с двумя косами или распущенными волосами. На деле же индейские женщины не ограничивались этими двумя прическами. Волосы убирали в зависимости от племени, обычаев и статуса в обществе. Косичек могло быть 3 или даже больше, пряди собирали в пучок или в подобие двух гулек, также их просто могли повязать сзади куском ткани. Помимо этого индейские красавицы носили и короткие стрижки с челками и даже красили волосы.

3. Были краснокожими

Многие верят в то, что у индейцев и правда ярко-красный оттенок кожи. Отсюда и пошло стереотипное название «краснокожие», которое до сих пор активно используется в средствах массовой культуры и кинематографе. На самом деле мужчины-воины окрашивали кожу в красный цвет при помощи охры, чтобы подчеркнуть статус и выделиться среди соплеменников. Также самодельную краску использовали во время церемоний и праздников.

2. Обитали преимущественно на Диком Западе

Большинство кинокартин показывает жизнь индейцев на Диком Западе в скалистой местности, среди пустынь и бизонов. Но коренные американцы проживали не только в этой части континента. Они также обитали в лесах, степях, среди снегов, вдоль рек и океанов. Племена были рассредоточены по всему материку, а их быт и образ жизни полностью зависели от климатических условий.

1. Поголовно одевались в шкуры животных и обрезки тканей

В сознании многих индейцы предстают в образе дикарей, облаченных в набедренные повязки, шкуры и перья. Но реальная картина была несколько иной. Коренные американцы действительно умели изготавливать одежду из шкур животных. Но также они могли делать ткань из хлопка, шерсти животных и даже коры деревьев. Из ткани они шили себе платья, туники и накидки, расписывали их узорами, украшали иглами дикобразов, ракушками, а позднее — бусинами.

Бонус: как выглядят современные индейцы

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