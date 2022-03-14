10 явлений, которые овеяны романтическим ореолом в кино, но в жизни к ним стоит отнестись серьезно

Мир кинематографа тем и хорош, что способен воплотить на экране то, что в жизни нельзя даже вообразить. В кадре эффектно смотрятся и погони, и сцены ревности, а жизненные трудности героев лишь подстегивают интерес зрителя. Но не все то, что круто выглядит на экране, годится для простой повседневной жизни. Вот, скажем, излишне ревнивый партнер скорее вызовет желание сбежать от него куда подальше.

В сегодняшней статье мы в AdMe.ru решили перечислить явления, которые годами романтизировали в кино и сериалах, а в жизни они выглядят очень спорно.

Ревность

Сцены ревности в кино выглядят, разумеется, роскошно. Пылкая дама, чуть что, обвиняющая супруга в неверности, живые эмоции на лицах актеров, а после ссоры — бурное примирение. Но в реальной жизни партнер, устраивающий постоянные сцены ревности, позитивных эмоций вызывает мало, а безосновательное недоверие может просто-напросто разрушить даже самые прочные отношения, ведь ревность способна пошатнуть психику.

«Голодный художник»

В фильмах нам часто показывают, что люди творческих профессий — музыканты, художники, актеры и т. д. — ведут не самую образцовую жизнь: у героев бывают тяжелые зависимости, ментальные расстройства, финансовые проблемы и полное отсутствие перспектив. Существует миф, что творец должен постоянно испытывать дискомфорт, чтобы оставаться продуктивным. Этот миф опасен: он романтизирует страдания и даже поощряет подобный образ жизни. Такой путь быстрее приведет творческого человека к выгоранию, чем к мировому признанию.

Ментальные расстройства

Вне всяких сомнений, персонажи, наделенные ментальными расстройствами, на экране выглядят запоминающимися и яркими. Именно им мы сопереживаем сильнее всего — взять хотя бы Джокера из экранизации 2019 года, которого сыграл Хоакин Феникс. Но восхищаться такими героями на экране — одно, а романтизировать реальные заболевания — совсем другое. Всегда стоит помнить, что в жизни эти люди сталкиваются с множеством неудобств, и романтический ореол вокруг их проблемы нисколько не помогает в борьбе с ней.

Работа на износ

Каждый из нас наверняка видел фильм или сериал про детективов, которые не спят ночами и пьют литрами кофе, чтобы распутать хитроумное дело. В кадре такая работа выглядит увлекательной и захватывающей, но, если перенести ее в реальный мир, бешеный трудоголизм может обернуться неприятностями — проблемами со здоровьем, к примеру. Самоотверженная работа на износ в ущерб себе, как бы она ни завораживала в кино, в жизни лишь добавляет проблем.

Сон под одним одеялом

Сон под одним одеялом может, вопреки стереотипам, стать причиной ссор в паре — то, насколько хорошо мы спим, влияет на нашу раздражительность, которая в первую очередь вредит близким людям. Привычки, связанные со сном, у людей могут быть разными: одному вечно жарко, другому холодно; один из партнеров может неосознанно стягивать одеяло во сне на себя; кому-то по душе тяжелые и теплые одеяла, а другому нравятся невесомые и тонкие. Разногласий хватает, и это нормально. Нет ничего плохого в том, чтобы каждый партнер создавал для себя наиболее комфортные условия во время сна.

Возлюбленный, одержимый вами

Кинематограф может показывать, что влюбленный, который следует за вами по пятам, стоит под вашими окнами и караулит у выхода с работы, — это романтично и смело. Однако такое поведение в реальном мире скорее вызовет панику, чем восторг. И в жизни Белла из «Сумерек», проснувшись посреди ночи от взгляда Эдварда, скорее с криком выгнала бы его из комнаты.

Безответная любовь

Моменты, когда влюбленный мужчина или девушка страдают по объекту любви, например бесконечно проверяют его страницу в соцсетях или закатывают вечеринки в надежде привлечь внимание этого самого объекта, могут увлекать и выжимать слезу разве что в романтических фильмах. А вот в жизни каждый, кто хоть раз испытывал безответную влюбленность, подтвердит, что чувство это весьма болезненное и разрушительное и переживать такое не слишком приятно.

Токсичный партнер

Человек, который сперва клянется в любви, потом отталкивает, а потом снова клянется, однозначно выглядит эффектно лишь на экране. В жизни абьюзивные отношения не приносят положительных эмоций никому, кроме самого абьюзера. Заметив такие сигналы, стоит как минимум попытаться поговорить с партнером и выйти из таких отношений, если ситуация не изменится.

Спонтанные дорогие подарки, купленные на деньги из семейного бюджета

Наверняка вы видели в кино сцену, где жена внезапно дарит мужу машину взамен старой или муж, попросив любимую закрыть глаза, открывает перед ней коробочку с дорогим колье. Только вот бюджет у большинства семей общий, и, как бы ни хотелось порадовать супруга подарком, брать без спросу крупные суммы с общего счета — это неправильно. Если деньги в кубышку складывают оба, то и решения о больших тратах стоит принимать вместе. Финансовые разногласия в семье способны привести к разладу в отношениях, и стоит обсудить денежный вопрос заранее, пока он не привел к серьезным ссорам.

Альфа-самец

На экране самоуверенный красавчик завоевывает сердца девушек, едва взглянув в их сторону. Как правило, к женскому полу такой герой относится снисходительно, но киношные героини все равно продолжают восторгаться и мечтают стать для него той единственной. А в жизни, конечно, девушке вряд ли понравится кавалер, который самоутверждается таким способом. Требовательный, агрессивно доминирующий мужчина не выглядит для девушек привлекательным.