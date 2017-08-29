10 актеров, которые отказались от съемок в топовых фильмах и пожалели

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы хоть раз делали в жизни досадные ошибки, о которых позже очень сильно жалели. Такие ошибки делают даже самые крутые актеры. Например, они по тем или иным причинам отказываются от ролей и фильмов, которые могли бы сильно ускорить их восхождение на Олимп. Мы в AdMe.ru собрали для вас интересные примеры на эту тему.

Ла-Ла Ленд

В фильме «Ла-Ла Ленд» главные роли должны были достаться Майлзу Теллеру и Эмме Уотсон. Однако Эмма уже согласилась сниматься в крупном проекте «Красавица и Чудовище». О причинах исключения из проекта Майлза точно неизвестно. Сам актер говорит, что ему просто сказали, что он теперь вне проекта.

Авиатор

На роль Говарда Хьюза в свое время всерьез претендовал Джим Керри. Но затем сменился режиссер и Джиму дали отставку. Прости, Джим, ты мог бы получить за свою роль «Золотой глобус».

Красотка

На роль Вивиан пробовалось очень много актрис, но многие боялись, что такая роль их опорочит. Многие продюсеры видели в роли Вивиан только Мег Райан и были против Джулии Робертс. Хотя позже кардинально изменили свое мнение. Ну как может не очаровать такая красотка!

Казино «Рояль»

Хотя Хью Джекман и очень подходит на роль Бонда, он отказался от нее. Всему виной страх последующего клише «крутого дядьки», которое помешало бы развиваться ему как актеру. Забавно, что в том же году он согласился на роль Росомахи в «Людях Икс».

Побег из Шоушенка

Кевин Костнер отказался от «Шоушенка» в пользу фильма «Водный мир». Говорят, что он очень сильно пожалел о своем решении. И мы его понимаем. В итоге вся слава досталась Тиму Роббинсу.

Список Шиндлера

Сыграть Оскара Шиндлера в картине Спилберга мог Харрисон Форд. Но он отказался от этой важной роли, испугавшись, что публика будет видеть в нем не драматическую фигуру, а Хана Соло и Индиану Джонса, а это напрочь испортило бы всю атмосферу фильма.

Мальчишник в Вегасе

На роль стриптизерши Джейд хотели взять Линдси Лохан. Но она отказалась, ведь ей было всего 20. Есть еще и другой слух, что это продюсеры отказали Лохан, опасаясь неприятностей во время съемок в Лас-Вегасе. У актрисы уже тогда начались проблемы с законом.

Криминальное чтиво

Микки Рурк еще до эры пластических операций пробовался на роль Бутча в «Криминальном чтиве», но по каким-то причинам решил отказаться. Очень зря — согласитесь, он весьма органично смотрится в крови и с бензопилой.

Малышка на миллион

Одной из самых первых актрис, которые пробовались на роль Мэгги, стала Сандра Буллок. Но вскоре началась работа над картиной «Мисс Конгениальность», и Сандра быстренько ретировалась.

Красота по-американски