10 удаленных сцен, которые сделали бы наши любимые фильмы только лучше

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О хорошем кино мы часто говорим: «посмотрел на одном дыхании». Полтора-два часа фильма и правда могут пролететь незаметно, однако за этим стоят сотни часов съемок и множество отснятого материала, из которого потом как из куска камня высекается полноценная картина. Но что, если был утерян важный кусочек? Мы в AdMe.ru пересмотрели несколько вырезанных сцен из всеми любимых фильмов и выбрали те, которые не помешало бы включить в итоговый вариант.

Титаник

Помните, ближе к концу фильма Кэл искал Роуз на борту «Карпатии» среди спасенных пассажиров? Оказалось, из фильма вырезаны сцены, в которых показываются довольно важные моменты и с большей точностью передается состояние главной героини. Удаленный отрывок важен и для других персонажей. Презрительные взгляды пассажиров обращены на Джозефа Исмея (председателя пароходной компании, построившей «Титаник»). Его, кстати, до самой смерти винили в трагедии и малом количестве шлюпок. В вырезанной сцене с новой стороны раскрывается мама Роуз: она в отчаянии ищет дочь, хотя до этого мы видим ее лишь холодной и расчетливой. А еще мы замечаем девочку, которую Кэл выдал за своего ребенка, чтобы попасть на шлюпку, — радостно узнать, что она все же выжила. Посмотрите, даже вне фильма сцена вызывает мурашки.

Король Лев

В мультфильме «Король Лев» взрослый Симба воссоединяется с подругой детства Налой в джунглях. Но как она там оказалась? Версия о поиске еды для остальных львов выглядит довольно правдиво, но вырезанная сцена показывает настоящую причину ее ухода: Шрам решил сделать Налу своей королевой и предложил ей стать его женой. Нала отказывает ему на глазах у других львов, и Шрам изгоняет ее.

Сияние

Концовка фильма, где мы видим Джека на фотографии в отеле, не всегда была такой. Еще один вариант был отснят и даже попал на экраны на неделю, пока не было решено окончательно его вырезать. По сценарию менеджер отеля Стюарт Улман, нанявший Джека на работу в начале фильма, навещает Венди и Дэнни в больнице. Перед уходом он бросает мальчику тот самый желтый теннисный мячик, который прикатился к Дэнни, когда он играл в гостинице. Менеджер улыбается, фокус переходит на Дэнни, и уже потом появляется кадр с фотографией. Зловещая сцена показывает, что Улман знает о темной стороне отеля и, возможно, сам связан с ужасами, которые там происходят. Стоило ли вырезать такой важный момент?

Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

Помните момент, когда нацисты открывают ковчег, Индиана Джонс закрывает глаза и кричит Мэрион сделать то же самое? Это и спасает их от духов, которые убивают всех остальных. Но как археолог догадался, что смотреть на них опасно? В удаленной сцене Джонс с другом Саллахом беседуют со старцем Имамом, который предупреждает их, что ковчег нельзя трогать и смотреть на него, так как это приведет к смерти.

Залечь на дно в Брюгге

Как мы помним, в фильме Кен вопреки приказу Рэя оставляет Гарри в живых, что и приводит к проблеме. Но удаленная сцена делает этот отказ еще более сложным решением для Кена. Если по сюжету мы можем догадываться о многолетней дружбе Кена и Гарри, вырезанное воспоминание не оставляет в ней сомнений. Оказывается, жену Кена убил полицейский, а Гарри отомстил за друга, отрезав убийце голову катаной. Кстати, молодого Гарри играет Мэтт Смит, 11-й доктор из сериала «Доктор Кто».

Бешеные псы

Как вы помните, в фильме мистер Розовый ругает Белого за то, что тот рассказал Оранжевому его настоящее имя. Вырезанная сцена доказывает, что Розовый был прав: мы видим, как Оранжевый просматривает полицейские записи в поиске информации о криминальных делах Белого. Сцена подчеркивает, что Оранжевый всегда держал его на расстоянии, а без нее может сложиться впечатление, будто Оранжевый в самом деле сблизился с Белым.

Терминатор

Когда Сара Коннор спаслась от терминатора, многие выдохнули, но удаленная сцена могла бы заставить нас еще немного понервничать: в ней мы видим, как менеджер здания, в котором проходила битва, находит останки робота, в том числе и микросхему, которую забирает с собой. Также мы узнаем, чье это было здание — Cyberdyne Systems. Сцена подсказывает, как изначально появились терминаторы, и хотя эти детали позже были упомянуты во втором фильме, удаленный момент придал бы концовке большую значимость.

Мулан

В одной из сцен мультфильма мы видим результат набега гуннов — сожженную дотла деревню. Но удаленный отрывок демонстрирует, как на самом деле опасен и бесчеловечен Шань-Ю: он приказывает никого из деревни не оставлять в живых, и когда один из гуннов пытается спасти хотя бы маленькую птичку, он убивает их обоих. Да, сцена жестока для детей, но момент с гунном, спасающим обреченную птицу, придает истории глубину — без него войско Шань-Ю представляется для нас сплошь состоящим из таких же негодяев, как он сам.

Аладдин

Слышали теорию, будто торговец, предлагающий зрителям лампу в начале мультфильма, — это и есть Джинн? Кажется, это не просто предположение фанатов. Эта сцена не вошла в «итоговый» мультфильм, но в ней как раз показано, как торговец в конце фильма вновь предлагает лампу и превращается в Джинна со словами «Некоторые вещи совсем не то, чем кажутся». Мультфильм и так вышел удачным, но такой неожиданный поворот бы точно его не испортил.

Властелин колец: Братство кольца

Здесь удаленная сцена помогает раскрыть мотивацию персонажей: братья Боромир и Фарамир страдали от давления, которое на них оказывал отец. Быть может, Боромир потому и хотел найти кольцо, чтобы получить одобрение отца, а вовсе не ради спасения королевства? По крайне мере мы знаем, что кольцо было нужно именно Денетору. Как считаете, помогли бы эти сцены лучше прочувствовать фильм или и без них у создателей все получилось удачно?