10 второстепенных киноперсонажей, которые вызывают гораздо больше симпатии, чем главные герои

В представлении создателей кино и зрителей классический главный герой должен быть смелым, храбрым, харизматичным и, конечно же, красивым. Поэтому при подборе актера на соответствующую роль большие ставки делаются на внешние данные. Ведь именно привлекательность персонажа гарантирует, что аудитория клюнет и решит посмотреть фильм или сериал с его участием. Но иногда зритель симпатизирует вовсе не тому, кому по замыслу кинотворцов должен был отдать свое предпочтение.

Женская половина редакции AdMe.ru посовещалась и выделила 10 второстепенных персонажей, которые привлекают к себе не меньше внимания, чем главные герои, а то и вовсе их затмевают.

Энтони — «Бриджертоны»

Новый сериал «Бриджертоны» на Netflix покорил сердца телезрителей своими невероятными костюмами, сюжетом, который одновременно напоминает романы Джейн Остин и сериал «Сплетница», и, конечно же, потрясающим актерским составом. Да, бесспорно, главный герой, герцог Гастингс в исполнении Реге Пейджа, чрезвычайно хорош собой. Но чего стоит старший брат Дафны Энтони! К слову, создатели сериала решили впоследствии не прятать такого красавчика, поручая ему роли второго плана. Поэтому в грядущем 2-м сезоне центральной сюжетной историей станет как раз-таки жизнь виконта Энтони Бриджертона (Джонатан Бейли).

Эйдан — «Секс в большом городе»

В многочисленных романах Кэрри Брэдшоу черт ногу сломит, а всех ее парней, появившихся за 6 сезонов, так сразу и не назовут даже самые преданные фанаты сериала. Однако помимо Мистера Бига на ум сразу приходит дизайнер мебели Эйдан Шоу. Милый, добрый и харизматичный парень, который со всей искренностью относился к Кэрри и, в отличие от Мужчины ее мечты, хотел, чтобы она была только с ним одним.

Финник Одэйр — «Голодные игры: И вспыхнет пламя»

Во 2-й части фильма «Голодные игры» появляется новый персонаж — Финник Одэйр из 4-го дистрикта. Не в обиду одному из главных действующих лиц Питу Мелларку скажем, что в данном случае второстепенный герой приковывает к себе куда больше внимания. Особенно в сценах, где Финник (Сэм Клафлин) разгуливает без рубашки.

Робб Старк — «Игра престолов»

Первенец Эддарда Старка не является одним из центральных персонажей нашумевшего телесериала «Игра престолов». Но британскому актеру Ричарду Мэддену удалось придать своему герою мужественности и определенной характерности, благодаря которым от него просто невозможно отвести взгляд.

Леголас — «Властелин колец»

В кинотрилогии «Властелин колец» кроме Элайджи Вуда в роли Фродо девичьи сердца покорил тогда еще малоизвестный английский актер Орландо Блум. Именно роль белокурого эльфийского принца Леголаса, сына Трандуила, короля эльфов Северного Лихолесья, дала старт звездной кинокарьере Орландо.

Седрик Диггори — «Гарри Поттер и Кубок огня»

До выхода в прокат 4-й части фэнтези про мальчика-волшебника Гарри Поттера все мы души не чаяли в зеленоглазом Дэниеле Рэдклиффе, которому досталась главная роль. Но в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» перед нами впервые появляется Роберт Паттинсон. По сюжету Седрик Диггори — старшеклассник, представляющий Хогвартс в Турнире Трех Волшебников. В отличие от главного героя Паттинсон выглядит увереннее, спокойнее и привлекает внимание девушек своей фирменной небрежной прической.

Джейкоб — «Сумерки»

Да-да, как и говорилось выше, все мы без ума от Роберта Паттинсона. Однако все познается в сравнении, и сага «Сумерки» — яркое тому подтверждение. История любви вампира Эдварда Каллена и 17-летней школьницы Беллы Свон, конечно, очень романтична. Но вот скажите, как можно было отказать Тейлору Лотнеру (а особенно его торсу) в роли Джейкоба Блэка?

Малыш — «Супер-Майк»

В фильме «Супер-Майк» о мужчинах-танцорах тяжело выделить кого-то одного, так как спортивная фигура и внешняя привлекательность героев являются неотъемлемой частью сюжетной линии. Тем не менее кроме Ченнинга Тейтума, который сыграл супер-Майка, стоит отдать должное актеру второго плана Алексу Петтиферу (слева на фото). Алекс исполнил роль Адама по кличке Малыш, чье лицо и телосложение не оставили равнодушными зрителей.

Гэбриел Эдвардс — «Сплетница»

Кастинг-менеджеры сериала «Сплетница» постарались: и главные, и второстепенные персонажи выглядят как модели с обложки модных журналов. Одного из таких героев изобразил американский актер Арми Хаммер, который сыграл бывшего парня Серены ван дер Вудсен Гэбриела Эдвардса во 2-м сезоне.

Джордж Доунз — «Свадьба лучшего друга»

В фильме 1997 года ресторанный критик Джулиан Поттер, которую играет Джулия Робертс, пытается расстроить грядущую свадьбу своего университетского друга, так как испытывает к нему романтические чувства. Лично мы не понимаем, зачем главной героине надо было бегать за почти женившимся Майклом (Дермот Малруни), когда рядом всегда был верный и поддерживающий ее Джордж (Руперт Эверетт).