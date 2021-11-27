10+ всенародных любимцев, которые начинали свой путь к успеху на конкурсах красоты и талантов

Почти каждому из нас в детстве доводилось участвовать если не в конкурсах красоты, то как минимум в смотрах талантов и самодеятельности. Кто-то ненавидел такие мероприятия, а некоторые до сих пор с улыбкой рассматривают фотографии тех лет. Оказалось, что подобная ностальгия свойственна и многим знаменитостям.

Мы в AdMe.ru отыскали ранние фото звезд и убедились, что многие из них начинали свой путь с детских и юношеских сцен и подиумов.

Селена Гомес

Певица росла в Техасе, и именно там она впервые поучаствовала в детском конкурсе красоты. Селена поделилась с поклонниками трогательной фотографией, на которой она позирует с наградой в руках и красной лентой с надписью «Модель» на груди.

Хилари Дафф

Маленькая Хилари тоже была участницей конкурса детской красоты в 90-х годах. Поделившись фотографией с соревнований в Twitter, она написала: «Здесь очень многое не так». Действительно, маленькая девочка, окутанная розовым боа из перьев, с огромными серьгами в ушах и улыбкой во все молочные зубы выглядит довольно необычно.

Оливия Калпо

Сейчас модель и актриса ведет активную светскую жизнь, участвует в съемках и рекламных кампаниях. А начинала свой путь к вершине она на конкурсе красоты. В 2012 году ей достался гордый титул «Мисс Вселенная».

Ванесса Уильямс

Певица и актриса знаменита в первую очередь песней из мультика «Покахонтас», которая выиграл «Грэмми», «Оскар» и «Золотой глобус», а также ролью Рене Перри в «Отчаянных домохозяйках». Но, возможно, всего этого и не случилось бы, если бы в 1983 и 1984 годах она не выиграла свои первые конкурсы красоты и не прославилась бы.

Линда Картер

Актриса знаменита как первая Чудо-женщина — именно ей досталась главная роль в экранизации 1970-х годов. Оказывается, Линда не только известная актриса, но и признанная красавица. За несколько лет до съемок она выиграла конкурс красоты в своей стране, а затем заняла 15-е место на шоу «Мисс мира».

Ли Меривезер

Актриса знаменита не только ролью Женщины-кошки и несколькими номинациями на «Золотой глобус» и «Эмми». Оказывается, она еще и бывшая модель. В молодости она участвовала в конкурсах красоты: в 1954 году ей удалось обойти всех конкуренток и стать главной красавицей страны.

Опра Уинфри

Знаменитая телеведущая тоже начинала свой путь к успеху с подиума. В 17 лет она завоевала сразу 2 титула: она стала «Мисс пожарная охрана», а также обошла всех конкуренток в своем штате.

Рианна

По словам певицы, у нее была насыщенная жизнь еще до того, как она подписала свой первый контракт. Эта жизнь включала, например, победу в конкурсе красоты в 15 лет. В творческой части соревнования Рианна исполняла песню Мэрайи Кэри. Новый гламурный образ юной певицы очень ярко контрастировал с имиджем сорванца, который прилип к ней в школе.

Кэти Перри

Певица призналась, что обожает смотреть реалити-шоу о детских конкурсах красоты, поскольку они напоминают ей о ее собственном опыте участия в подобных соревнованиях. Кэти вспоминает, что ее первый конкурс красоты проходил в местном продуктовом магазине. Позже ей довелось поучаствовать и в настоящих соревнованиях юных красавиц, где она заняла 2-е место.

Бритни Спирс

Несмотря на то, что Бритни Спирс больше всего известна как певица, она имеет большой опыт в гимнастике и танцах. Девушка с детства оттачивала свои навыки и принимала участие во множестве местных конкурсов талантов. Именно там и начался ее путь на большую сцену.

Мэттью Макконахи

Задолго до того, как имя актера узнал весь мир, он был обычным маленьким мальчиком из Техаса. Однако уже тогда кое-что выделяло его среди сверстников — статус участника конкурса красоты. Обладатель «Оскара» опубликовал снимок 1977 года, на котором он с гордостью демонстрирует трофей за 2-е место в конкурсе «Маленький мистер Техас».