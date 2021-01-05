10+ всенародно любимых киноперсонажей, которые не так просты, как кажется на первый взгляд

Герои знаменитых советских фильмов часто встречали понимание у зрителей, а порой даже вызывали трепет. Но времена меняются, и те черты характера и модели поведения, которые были характерны для советской эпохи, сегодня безнадежно устарели. А многие поступки тогдашних киноперсонажей и вовсе кажутся дикими в современных реалиях.

Мы в AdMe.ru пересмотрели классику советского кино и проанализировали персонажей с точки зрения актуальной картины мира. В нашей сегодняшней подборке — действующие лица старых кинолент, чьи психологические портреты не выдержали проверку временем.

1. Жора — «Москва слезам не верит»

Герой, чье имущество ограничивается комнатой в коммуналке, получающий скромную зарплату на не менее скромной работе, — истинный нарцисс. Почему? Сложившееся положение вещей нисколько не мешает ему проявлять неподдельный интерес к женщине с хорошими жилищными условиями. Их общение с Катериной развивается молниеносно: Жора не чурается широких жестов, а потом начинает осваиваться на ее территории. В одной из знаменитых сцен Жора подмечает, что у Катерины взгляд незамужней женщины, так как «оценивающий». Но дело в том, что оценивает ее как раз он. Поддержание пронизывающего зрительного контакта является одним из инструментов нарцисса. За этим обычно следуют мелкие провокации, позволяющие оценить, насколько человек поддается манипуляциям. Такая натура относится к вечно оценивающим и сравнивающим.

«Выйти замуж после двух дней знакомства — просто верх легкомыслия. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что ты не торопись, до среды есть время». «Москва слезам не верит»

2. Илья Ковригин — «Девчата»

Этот персонаж — классический пример «альфы». Ковригин меняет девушек как перчатки и пользуется авторитетом в своем мужском кругу. У Ильи нет проблем с самооценкой, он привык к повышенному вниманию. Это стимулирует его к проявлению власти: выключить музыку в клубе, вмешиваться в нерабочие вопросы бригады, высказывая свое мнение. Его роман с Тосей — не что иное, как попытка вернуть себе уважение друзей. Илья, как любой «альфа», не выносит отказов, особенно публичных, что проявляется в его стремлении обесценивать Тосю.

«Техника! Тут соображать надо! Это тебе не картошку варить!» «Девчата»

3. Афоня — «Афоня»

Главный герой этой картины — типичный инфантил, который много лет пускался во все тяжкие, а потом внезапно обнаружил себя среди бесперспективных людей и в полнейшей социальной неуспешности. В жизни Афони нет ничего, кроме нелюбимой работы и сомнительных приятелей. Но он грезит о прекрасной принцессе и даже рисует идиллические картины семейной жизни, не покидая зону комфорта. То, что он сходится с Катей, не случайно, ведь они оба живут в плену собственных иллюзий, с единственным отличием: девушка еще полна энергии. Также для инфантильных мужчин очень характерны заезженные приемы соблазнения, которые использует протагонист.

— Людмила Иванна, эх, Людмила Иванна. — Да я уже сорок лет Людмила Ивановна, ну и что? — Да ты на себя в зеркало-то посмотри! Сорок лет! Да тебе больше двадцати шести в жизни не дашь! «Афоня»

4. Надюха Кузякина — «Любовь и голуби»

Героиня знаменитого фильма Владимира Меньшова — настоящий абьюзер. Она чувствует себя спокойной, только контролируя чужую жизнь. Женщина не может просто заниматься своими делами, так как вся ее жизнь завязана на членах семьи. Сама Надюха сомневается в своей власти, считая, что дети винят ее в уходе папы. Кроме того, Кузякина постоянно перекладывает ответственность на других, считая, что плохо себя вести ее вынуждают домочадцы и знакомые.

«Ничо-ничо, мать дура, мать плохая, а как в городе-то хвост-то тебе прижало, куда ж ты, мила моя, прибежала?! К маме!» «Любовь и голуби»

5. Нестор Петрович Северов — «Большая перемена»

На первый взгляд Северов может показаться бескорыстным альтруистом: он готов сделать все, лишь бы лоботряс Федоскин получил высшее образование. Но на самом деле Нестор обладает яркими отрицательными чертами, перевешивающими то хорошее, что есть в этом персонаже. Сначала он увел чужую невесту, а когда ей досталось место в аспирантуре, на которое он метил, незамедлительно разорвал отношения. Герой — типичный женоненавистник, не терпящий, когда представительницы противоположного пола обходят его в чем-то. Бросив и Полину, и науку, мужчина находит новую жертву в виде Ледневой, безответно в него влюбленной. И делает вид, что ничего не знает о ее чувствах.

«Девушка! Я наблюдал за вами семь дней и пришел к выводу, что вы меня достойны». «Большая перемена»

6. Карл Фридрих Иероним — «Тот самый Мюнхгаузен»

Этот персонаж Янковского сам по себе очень удачен: в нем соединились чувство юмора, смелость и неподдельное обаяние. Правда, и здесь не обошлось без классических черт нарцисса и абьюзера. Прежде всего, он прирожденный манипулятор, что находит отражение в его отношениях с Мартой. Сначала мужчина обещает героине, что будет таким, как она хочет, потому что любит ее. А как только девушка впала в зависимость, говорит, что она его недостойна. Кроме того, Карл применяет моральное насилие по отношению к Марте, обесценивая и обвиняя: он возлагает на нее вину за свои промахи. Также он шантажирует девушку, угрожая продолжить вести себя как чудовище, если она не сделает того, о чем он просит.

7. Маргарита Павловна Хоботова — «Покровские ворота»

Властная Маргарита полностью подчинила себе Льва Евгеньевича, который прожил под ее «железной пятой» долгих 15 лет, даже не попытавшись что-то изменить. Беспомощность супруга заставила женщину переключиться на Савву Игнатьевича, в котором она видела настоящего мужчину. Но даже сойдясь с новым партнером, Хоботова все еще продолжала контролировать Льва, живущего с ними, и следила за теми, кто вхож в его круг общения.

— Женщина сказочного ума, занимается Южной Америкой. Характер такой, что фронтом командуй, а выбивается из сил. Ну и хожу за им, как за дитем. Он ломает, я чиню. Он ломает, я чиню. — Ну и ловок же ты, сверхъестественно! — Да уж, Савва, семью ты разбил. Крепкую советскую семью. В прах разметал домашний очаг. Одни руины. «Покровские ворота»

8. Галина Аркадьевна — «По семейным обстоятельствам»

Эта героиня сама не осознает свое поведение. Женщина ведет себя агрессивно, стремясь установить в семье абсолютную власть. Помимо постоянной критики и придирок, она соревнуется со своей дочерью и не может отказаться от желания контролировать. Становясь родителями, такие люди могут искренне любить своих детей, но остро ощущать свою ненужность, которая проявляется по мере взросления дочерей и сыновей. Так, Галине было просто необходимо показать, кто в доме хозяин, поэтому она и вмешивалась в семейные отношения Лизы.

9. Марья Дмитриевна — «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Эта героиня привыкла контролировать своего сына, забывая о существовании личных границ. В итоге у Жени Лукашина не было ни единого шанса узнать, что такое свобода и собственные интересы. Такие люди воспринимают успехи детей как свои собственные. Человек, воспитанный в подобных условиях, всегда будет следовать родительским советам, даже если в корне с ними не согласен. Это типичные симбиотические отношения.

10. Мария Коновалова — «Родня»

Мария хочет воспитать ребенка в соответствии с нормами и стандартами. Для этого она использует различные установки и правила. С точкой зрения дочери Коновалова никак не может примириться. И все старания героини по установлению отношений заканчиваются провалом.

11. Актриса и пассия режиссера Якина — «Иван Васильевич меняет профессию»

Наталье Кустинской удалось создать идеальный образ наивной блондинки. Но ее персонаж не так прост, как может показаться на первый взгляд. У таких женщин есть строгий набор критериев, которым должна соответствовать их жизнь. Среди них может быть автомобиль, мужчина, определенные предметы роскоши. Подобные люди любят власть и редко отпускают контроль. Они нуждаются в том, чтобы постоянно быть в центре внимания и получать одобрение. Такое поведение часто сочетается с повышенной тревожностью, неспособностью построить близкие отношения (человек не может наладить контакт даже с самим собой). Они вечно недовольны жизнью и склонны произносить фразы из серии «все есть, но все не то», нередко страдают бессонницей и шопоголизмом.

12. Варвара Сергеевна Плющ — «Бриллиантовая рука»

У этой героини очень четкие, устоявшиеся взгляды на мир. Но это сочетается с высоким уровнем агрессии, нетерпимости и желанием перекроить всех под себя. Варвара Сергеевна даже не сомневается, что насилие возможно применять во благо. Она очень фанатична и, скорее всего, с детства пыталась быть удобной, чтобы заслужить любовь, однако безуспешно. Такие люди часто не осознают собственную агрессивность и строят созависимые отношения. Любят посетовать на несправедливость мира и свою несчастную судьбу.

«Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае!» «Бриллиантовая рука»

13. Нина — «Кавказская пленница»

На первый взгляд, психологический портрет Нины просто идеален: девушка не лишена самоуважения, воспитанна, образованна и доброжелательна. У героини не случается эмоциональных перегибов, и она отлично ладит с людьми. Даже приключения — и те спланированы и хорошо заканчиваются. Но у подобных женщин часто случаются проблемы с созданием семьи. По-настоящему глубокие отношения могут нарушить внутреннюю гармонию. Это типичное проявление синдрома отличницы. Кроме того, такие перфекционисты часто предъявляют повышенные требования не только к себе, но и к другим. Неслучайно Нина предпочитает именно дружить с противоположным полом.