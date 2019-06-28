10 всеми любимых историй, которые переснимут по-новому

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Как часто на последних кадрах любимых фильмов мы с грустью думаем: «Жаль, что это закончилось». И как здорово, когда режиссеры, продюсеры и сценаристы решают порадовать поклонников и заявляют: «Нам тоже жаль. Поэтому давайте начнем все сначала». Наверное, так и появляются на свет ремейки, которые зрители ждут больше всего на свете.

Мы в AdMe.ru услышали, что, например, кинокомпания Disney собирается переснять в игровом варианте многие из своих классических мультфильмов. И не только. «Один дома», «Том и Джерри», «Властелин колец» — вот лишь некоторые ленты, в которые работники киноиндустрии вскоре вдохнут новую жизнь. Даже у сериала «Во все тяжкие», кажется, теперь появится полнометражная версия. Но об этом позже.

Хроники Нарнии

Netflix получил право экранизировать все 7 книг Клайва Льюиса о Нарнии. Киностудия планирует выпустить фильмы и сериал о волшебной стране и попавших в нее детях. Уже известно, что «креативным архитектором» проекта будет Мэттью Олдрич, написавший сценарий оскароносного мультфильма «Тайна Коко».

Русалочка

Возможно, вскоре Disney подарит нам киноверсию «Русалочки». Компания уже подыскивает актрису на главную роль, и, по информации СМИ, в Русалочку может перевоплотиться актриса Зендая, известная нам по фильму «Человек-паук: Возвращение домой». Сама девушка эти слухи пока не подтвердила, однако рассказала, что в детстве была буквально одержима мультфильмом, поэтому сейчас очень тепло к нему относится.

Властелин колец

Вторую жизнь этому сюжету подарит студия Amazon Prime, получившая права на экранизацию. По предварительным данным, сериал о вселенной Джона Толкина расскажет о событиях, предшествовавших происходящим в «Братстве кольца». Но не исключено, что у истории появятся спин-оффы.

Леди и Бродяга

Студия Disney также приняла решение о пересъемке мультфильма «Леди и Бродяга» с использованием современных технологий. Уже известно, что главную женскую роль будет озвучивать Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию в фильме «Тор: Рагнарек», а мужскую — Джастин Теру, получивший известность благодаря фильмам «Американский психопат» и «Девушка в поезде».

Один дома

Райан Рейнольдс будет продюсировать съемки комедии «Один дома» для взрослых. Он же, вероятно, сыграет главную роль в картине. Лента расскажет о неудачнике, который в наркотическом угаре пытается собрать остатки собственной адекватности и прогнать из дома внезапно вломившихся воров при помощи подручных средств. Предположительно, фильм будет называться «Торчит дома». Примечательно, что режиссером фильма станет Августин Фриззелл, которая известна широкой публике своей работой над драмой «Никогда не возвращайтесь».

Мулан

Еще один мультфильм от Disney, игровая версия которого находится в разработке. Изначально новая экранизация истории должна была выйти в 2018 году, однако премьеру перенесли на полтора года. Известно, что главную роль в фильме сыграет китайская актриса Лю Ифэй.

Матрица

Сестры Вачовски, вероятно, возьмутся за режиссуру новых фильмов про матрицу. Главную роль в них по-прежнему может исполнить Киану Ривз. Каскадер, который был дублером звезды во время предыдущих фильмов, сам предложил свою кандидатуру для участия в ремейке. Он же рассказал журналистам, что Вачовски не просто снимут продолжение «Матрицы», а дополнят и расширят эту кинематографическую вселенную.

Том и Джерри

Кинокомпания Warner Bros. заявила о перезапуске «Тома и Джерри». Премьера должна состояться в 2021 году. На этот раз планируется создать смесь мультфильма и игрового кино со всеми любимыми котом и мышонком. Звездные имена в списках озвучки мы увидим едва ли: главные персонажи так и не заговорят, уверяют нас создатели.

Охотники за привидениями

Ремейк этого фильма должен появиться на свет летом 2020 года. Пока можно посмотреть трейлер ленты. Но детали сюжета еще не разглашаются. Известно только, что на этот раз борцы с нечистью станут намного более юными, чем в первых фильмах. Одну из главных ролей в ленте сыграет Финн Вулфхард, известный большинству из нас по сериалу «Очень странные дела», где он, кстати, уже появляется в костюме охотника за привидениями.

Близнецы

Еще в 2012 году было объявлено о том, что фильм «Близнецы» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни де Вито в главных ролях получит продолжение. Один из фанатов предложил Джейсону Момоа исполнить в картине главную роль, прихватив с собой Питера Динклэйджа. Момоа воодушевился идеей, так как обожает упомянутую комедию, и на предложение ответил коротким «Где подписать?» Но на самом деле Момоа и Динклэйдж едва ли смогут примерить на себя роли знаменитых братьев. Ремейк картины будет называться «Тройняшки», и главные роли в нем сыграет все та же пара Шварценеггер — де Вито. Правда, на этот раз к ним должен будет присоединиться Эдди Мерфи.

Бонус: кажется, у сериала «Во все тяжкие» появится полнометражная версия

Такое предположение у поклонников многосерийной ленты появилось после того, как исполнители главных ролей Брайан Крэнстон и Аарон Пол выложили на своих страницах в твиттере идентичные фотографии мулов и подписали их: «Скоро». Мулами на английском языке иногда называют наркокурьеров, и это прямая отсылка к сюжету популярного сериала. Именно поэтому фанаты решили, что скоро их порадуют фильмом о полюбившихся персонажах. Нужно сказать, что догадки появились не на пустом месте, ведь голливудские СМИ обещали появление полнометражной картины еще в 2018 году. Вполне возможно, что создатели действительно перешли от слов к делу.