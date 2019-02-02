10 впечатляющих сцен из фильмов, в которых нет компьютерной графики

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Современное кино сложно представить без спецэффектов: погони, сражения, полеты в космос и, конечно, эпичные взрывы, на которые не оборачиваются крутые парни. Графика CGI помогает претворить все это в жизнь без каскадеров, статистов и декораций. Но некоторые режиссеры отказываются от использования цифровых спецэффектов и все равно снимают потрясающие сцены с горящими головами, летающими грузовиками и разрушительными цунами.

Мы в AdMe.ru пересмотрели несколько сцен из популярных фильмов и не сразу поверили, что их можно было снять без помощи компьютерной графики. Но, пожалуй, это и делает их еще более примечательными.

«Мэри Поппинс возвращается»: сцена с ванной

Cцена с исчезновением Мэри Поппинс в ванной выглядит так правдоподобно, что кажется, это не что иное, как прием CGI. Но на самом деле все получилось благодаря обычной горке, которую построили под ванной! Более того, каждая мультяшная сцена была нарисована вручную.

«Один дома»: горящая шапка

Актеру не пришлось жертвовать своей головой, ведь на съемках воспользовались техникой иллюзионизма «Призрак Пеппера». Она была разработана еще в 1862 году для использования в театральных представлениях и фокусах. Как это работает: в основном помещении под углом 45° к зрителю установлено стекло. За ним — скрытая комната. Когда та освещается, объекты отражаются в стекле и кажется, что изображение находится в видимой комнате. В случае с фильмом это был манекен с горящей головой.

«Безумный Макс»: гитара, стреляющая огнем

Мало того что гитара на самом деле стреляла пламенем, на ней действительно играли как на обычной. Гитаристу пришлось тренироваться около 4–6 недель, чтобы научиться играть на специально сконструированном для фильма инструменте, и все — на полной скорости, в подвешенном состоянии и с завязанными глазами.

«Матрица»: сцена с перестрелкой

Эту сцену снимали 10 дней, используя только физические спецэффекты и никакого CGI. Кстати, Керри-Энн Мосс сделала свой трюк со стеной с одного дубля. Собственно, этого от нее и ждали, ведь чтобы заново установить взорванные колонны, потребовалось бы 6–8 часов.

«Казино „Рояль“»: перевернувшаяся машина

Для эпичной сцены с автомобильной аварией машина перевернулась 7 раз на скорости, превышающей 113 км/ч. Так во время съемок был установлен новый мировой рекорд, подтвержденный Книгой рекордов Гиннесса 5 ноября 2006 года.

«Тор-2: Царство тьмы»: сцена с грузовиком

Сложно поверить, что парящий в воздухе грузовик не результат использования CGI. Но на самом деле кинематографисты прикрепили цементовоз к большой гидравлической установке. Она управлялась программой, которая позволяла менять скорость и направление движения. Таким образом, грузовик мог подниматься, опускаться и крутиться во всех направлениях, и это несмотря на его внушительный вес — около 14 тонн.

«Аполлон-13»: невесомость

Режиссер фильма Рон Ховард старался снимать картину с особой точностью, поэтому добился разрешения на использование специального оборудования от NASA. Актеры снимались в условиях настоящей невесомости во время полета на самолете-лаборатории по параболической траектории. Так что никаких веревок и спецэффектов.

«Невозможное»: сцена разрушения курорта цунами

Для съемок этой разрушительной сцены была построена модель курорта в масштабе 1:3. Бунгало, пальмы, бассейн, шезлонги — создатели ничего не забыли. Затем модель курорта снесли искуственно созданной гигантской волной. Такой размер модели позволил и воде, и самому курорту выглядеть в кадре правдоподобно.

«Фонтан»: визуальные эффекты

Режиссер Даррен Аронофски хотел свести к минимуму применение компьютерных спецэффектов и потому использовал макросъемку химических реакций. Над ними работали макрофотограф и биолог, а среди материалов были глубоководные микроорганизмы, детское масло, дрожжи и порошок карри. Такой уникальный подход не только обеспечил фильму яркие визуальные эффекты без CGI, но и помог снизить расходы на производство фильма.

«Звездные войны: Пробуждение силы»: хлеб Рей

Хлеб, который готовится сам собой за считаные секунды, привлек не меньше внимания зрителей, чем сцены космических сражений. 3 месяца разработок увенчались успехом: был создан надувной хлеб для фильма. В сдутом состоянии его поместили в жидкость на дно тарелки, затем его медленно надували, одновременно выкачивая жидкость из посуды. Этот хлеб, кстати, даже был съедобным, правда, совсем невкусным.