10 возмутительно крутых фильмов, которые устроят мозгу перезагрузку

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Мы в AdMe.ru очень любим интересное кино, которое не только развлекает, но и устраивает нашим мыслям небольшую и полезную встряску. Именно такие фильмы мы сегодня для вас подобрали — стильные, с крутым сюжетом и своей философией. С ними вы точно забудете о привычной реальности.

Robot & Frank

В ролях: Фрэнк Ланджелла, Джеймс Марсден, Лив Тайлер, Сьюзен Сарандон Фрэнк — пожилой мужчина, в прошлом вор-взломщик, который теперь ведет одинокую жизнь и страдает от болезни Альцгеймера. Чтобы помочь отцу, сын дарит ему робота-компаньона, к которому мужчина сначала относится настороженно и даже враждебно, но постепенно находит в его лице самого настоящего друга. Фильм снят в неожиданном жанре фантастической мелодрамы. Несмотря на то что в картине поднимаются серьезные темы, она оставляет после себя светлые чувства. Рейтинг IMDb — 7,1

The World’s End

В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Мартин Фриман, Пирс Броснан, Розамунд Пайк Старые школьные друзья решают вернуться в родной городок, чтобы закончить важное дело: пройтись по «Золотой миле», состоящей из 12 пабов, и выпить в каждом по кружке пива. Им нужно добраться до последнего бара под названием «Конец света». Чем дольше они пребывают в городе детства, тем больше странностей замечают. Взрывная фантастическая комедия с шикарным юмором, за которым скрываются глубокие размышления о взрослении и обезличивании людей в современном обществе. Рейтинг IMDb — 7,0

Never Let Me Go

В ролях: Кэри Маллиган, Эндрю Гарфилд, Кира Найтли Трое главных героев выросли в стенах интерната и всегда были изолированы от окружающего мира. Но с годами они начинают догадываться о том, кто они на самом деле. Эта история о жестокости общества, покорности, любви и смерти просто не может оставить равнодушным. Фильм снят по мотивам одноименного романа Кадзуо Исигуро. Рейтинг IMDb — 7,2

Primer

В ролях: Шейн Каррут, Дэвид Салливан, Кэйси Гуден Эйб и Аарон занимаются изобретением разных приборов, при испытании которых они наталкиваются на странные процессы. В результате ряда модификаций они строят нечто, способное перевернуть наши представления о пространстве и времени — уникальную вещь, которая сулит ребятам невероятные возможности. Но у экспериментов обнаруживается опасный побочный эффект. Эта малобюджетная картина покорила зрителей и критиков умопомрачительно закрученным сюжетом. Рейтинг IMDb — 7,0

Ink

В ролях: Крис Келли, Куинн Ханчар, Джессика Даффи Две невидимые силы, имеющие власть над людьми в их снах, борются во тьме ночи за наши души. Одна сила дает надежду с помощью хороших, добрых снов, вторая приносит только кошмары. Отец и дочь попадают в этот фантастический мир сновидений. Они вынуждены сражаться за свои души, чтобы вырваться из этого ужаса. Необычный фильм о выборе между страхом и мужеством, между жизнью и смертью. Рейтинг IMDb — 7,0

Enter Nowhere

В ролях: Кэтрин Уотерстон, Скотт Иствуд, Сара Пэкстон Несколько героев волей случая оказываются буквально запертыми в мистическом лесу. Словно в компьютерной игре, они не могут пройти уровень и выйти из этого жуткого места. Теперь чтобы выжить, людям, чьи судьбы уже оказались жестоко сплетены, придется решить самую сложную головоломку в их жизни. «Вход в никуда» — яркий пример того, что для крутого, захватывающего фильма не нужно тратить миллионы на спецэффекты. Рейтинг IMDb — 6,6

Pi

В ролях: Шон Гуллет, Марк Марголис, Бен Шенкман, Памела Харт Талантливый математик Макс Коэн пытается найти универсальный цифровой код, согласно которому изменяются курсы биржевых акций. В ходе напряженной работы он вынужден столкнуться с аналитиками Уолл-стрит и жестокими религиозным фанатиками, готовыми пойти на все, чтобы узнать секрет мироздания. Балансируя на грани безумия, Макс становится все ближе к пониманию сути бытия. Этот фильм — эстетическая антиутопия: мрачная, тяжелая и завораживающая одновременно. Рейтинг IMDb — 7,5

Dark City

В ролях: Руфус Сьюэлл, Уильям Хёрт, Кифер Сазерленд, Дженнифер Коннелли Убийцу, не помнящего своего имени и прошлого, преследует полицейский инспектор. Еще его ищет жена Эмма, и за ним охотятся некие чужаки, а он по обрывкам воспоминаний пытается разобраться в том, что происходит. «Темный город» — это уникальный пример сюрреализма с сюжетом, напрочь лишенным банальных штампов. Фильм, посмотрев который, вы поймете, откуда черпали вдохновение создатели «Матрицы» и «Начала». Рейтинг IMDb — 7,7

Repo! The Genetic Opera

В ролях: Алекса ПенаВега, Пол Сорвино, Энтони Хэд, Сара Брайтман 2056 год. По миру проносится пандемия отказов человеческих органов. Одна гигантская корпорация придумывает способ приобретения органов, за которым кроются леденящие кровь махинации, включая нелегальную перепродажу уже использованных сердец. Готично, ужасающе и чертовски стильно. Жестокий мюзикл, который не рекомендуется смотреть чувствительным особам, но вот ярым поклонникам «Суини Тодда» он придется по вкусу. Рейтинг IMDb — 6,7

Coherence

В ролях: Эмили Бальдони, Мори Стерлинг, Николас Брендон Восемь друзей собираются вместе за ужином. Обычные разговоры, непринужденное общение. Никто из них даже не подозревает, что вскоре будет вовлечен в таинственные события, каким-то образом связанные с упавшей на Землю кометой. Умный и интересный фильм, который особенно понравится любителям квантовой механики и шуток про кота Шрёдингера. Остальным, кстати, тоже, потому что сюжет действительно небанальный даже на фоне фильмов про временные и пространственные аномалии. Рейтинг IMDb — 7,2