10 красоток, прославившихся ролями известных дурнушек

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Когда красотка играет дурнушку, и это выглядит настолько натурально, что никто и предположить не может о красивой «изнанке», речь идет о настоящем актерском мастерстве. AdMe.ru решил рассекретить облик 10 известных персонажей. Плюс бонус в конце!

Американская история ужасов

После роли Пеппер в культовом американском сериале великолепная Наоми Гроссман не проснулась знаменитой просто потому, что ее никто не узнал! Оказалось, что каждый день актрисе накладывали тяжелейший грим (процесс можно посмотреть тут), благодаря чему роль получилась настолько правдоподобной, что в участие Гроссман в картине никто не поверил.

Теория Большого взрыва

Попав в сериал «Теория Большого взрыва» в качестве эпизодической актрисы в одной из серий, Мелисса Ройч настолько вошла в роль, что было решено перевести ее героиню в основной состав. Так миниатюрная еврейка с пронзительным голосом Бернадетт Воловиц-Ростенковски стала любовью Говарда, а Мелисса — зрителей.

Гарри Поттер vs. Моя ужасная няня

Одна из самых серьезных актрис Британии, дважды лауреат премии «Оскар» Эмма Томпсон неожиданно для всех неузнаваемо преобразилась сразу в двух героинь: профессора Трелони из поттерианы и няню МакФи. А на вопрос о страхе предстать в кадре некрасивой Томпсон ответила так: «Если хочешь красоваться, иди в модели. Актриса — это другая профессия».

В Филадельфии всегда солнечно

Американская театральная актриса Тэзи Серфес даже не предполагала, что получит эту роль по одной простой причине — благодаря своей привлекательности. Однако она и не предполагала, что героиня будет настолько, мягко говоря, некрасивой. Но в конце концов роль получилась более чем запоминающейся.

Дрянные девчонки

Лиззи Каплан — американская актриса, которая больше всего запомнилась человечеству двумя вещами: шестью годами отношений с актером Мэттью Перри (Чендлер из «Друзей») и ролью циничного, никогда не улыбающегося подростка-панка в «Дрянных девчонках». В жизни же она... Взгляните сами!

Человек-паук: Возвращение домой

До выхода картины все были уверены, что красотка Зендая сыграет в новом «Человеке-пауке» возлюбленную Питера Паркера. Но каково было удивление зрителей, когда на премьере Зендая предстала перед ними в роли эксцентричной ботанички Мишель. Вот так смена образа!

Игра престолов

Посмотрев твиттер Джеммы Уилан, сыгравшей Ашу Грейджой в «Игре Престолов», вы можете не только заметить, что актриса выглядит гораздо привлекательней в реальной жизни, но и оценить, насколько она жизнерадостна. Теперь представьте, как же старательно ей нужно хмуриться, чтобы сыграть Ашу.

Скуби-Ду

Будучи уже успешной и известной актрисой, Линда Карделлини решила взять на себя роль Велмы, одного из детективов команды Скуби-Ду. Линда не побоялась весь фильм проходить в огромных очках и нелепой оранжевой одежде — недаром она уже с 10 лет знала, что непременно станет актрисой.

Маленькая мисс Счастье

Благодаря роли Олив, нетипичной участницы детского конкурса красоты в фильме «Маленькая мисс Счастье», актриса Эбигейл Бреслин стала одной из самых молодых номинанток в истории премии «Оскар». Сейчас ей 21, она известная актриса, но немногие верят, что когда-то именно она сыграла малютку Олив.

Мужской бонус: сериал «Дрейк и Джош»

«Из гадкого утенка в прекрасного лебедя» — это именно про Джоша Пека! Фору ему даст разве что Мэттью Льюис, сыгравший Невилла Долгопупса в поттериане.