10 вопросов о сериале «Друзья», над которыми задумывался почти каждый, но никто не знал ответов

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В мае исполнится 15 лет со дня окончания сериала «Друзья», который для многих стал самым смешным и незабываемым ситкомом всех времен. Кажется, мы уже наизусть можем цитировать любую серию любого сезона и знаем о героях все, но у каждого остались вопросы, ответов на которые мы не знаем. Как выглядел тот самый голый мужик? Моника надевала на голову настоящую индейку?

Мы в AdMe.ru попытались ответить на самые интригующие вопросы о сериале, которые не раз возникали у каждого из нас во время просмотра.

Закадровый смех был настоящим?

Практически каждую серию «Друзей» снимали перед небольшой аудиторией в 200–300 зрителей. А на каждый эпизод уходило около 5–6 часов. В основном за съемками наблюдали знакомые актеров и съемочной группы, а также звезды, которые были фанатами сериала. Когда «Друзья» набрали популярность, билеты в ряды таких зрителей продавались за кругленькую сумму — стоимость доходила до $ 5 000.

Как сейчас выглядит дочь Рэйчел и Росса?

На самом деле роль Эммы играли девочки-близняшки, которым в 2019-м стукнет уже 17 лет!

Кортни Кокс действительно натянула на себя сырую индейку?

Кортни признавалась, что лично она очень хотела использовать в сцене настоящую индейку, чтобы Мэттью Перри пришлось тоже надеть ее на голову. Но самые крупные туши птицы, которые были в продаже, были слишком маленькими, чтобы туда пролезла человеческая голова. Поэтому индейку делали из пены.

Как снимали сцену возле фонтана?

Многие фанаты сериала и просто туристы Нью-Йорка верят, что фонтан Черри Хилл в Центральном парке — это и есть тот самый фонтан из заставки «Друзей». Но это не так. Сцена у фонтана снималась рано утром в лос-анджелесском павильоне студии Warner Bros. под совершенно другую музыку. Мэтт Леблан рассказывал, что съемки длились несколько часов, у всех даже кожа на пальцах сморщилась. К слову, практически весь сериал снимали именно в Лос-Анджелесе в оборудованных павильонах студии, а врезки с видами Нью-Йорка снимались отдельно и просто вставлялись в сериал. А некоторые сцены играли на фоне зеленого экрана, о чем мы даже не подозревали!

Гантер на самом деле работал бариста?

Джеймс Майкл Тайлер — актер, который сыграл Гантера, — действительно работал бариста на момент начала съемок сериала. У актера уже была степень магистра изящных искусств по актерскому мастерству, и он иногда играл в кино и подрабатывал в массовке, поэтому друг предложил ему «заработать $ 40 и получить бесплатный обед» за роль бариста, который просто должен был молча подносить кофе. Когда сериал продлили, Марта Кауффман спросила, есть ли у Тайлера актерское образование, и после этого его роль перестала быть «молчаливой». Сам актер признавался: «Любой лишний звук — вроде того, что получается, когда ты ставишь чашку на стол, — выводил из себя звукооператора. И вдруг из человека, который не издавал ни единого звука, я превратился в персонажа с собственной репликой — это было очень волнительно!»

«Дни нашей жизни» — настоящий сериал?

Да, это американская мыльная опера, которая транслировалась с 1965 года. Правда, Джоуи на самом деле в ней не снимался. Сериал стал 3-й по продолжительности мыльной оперой в США и 4-м в мире по количеству эпизодов. Возможно, сериал решили упомянуть в «Друзьях», потому что в нем играли Джон Энистон, отец Дженнифер Энистон, и Джон Беннетт Перри, отец Мэттью Перри.

Как на самом деле выглядел «уродливый голый мужик»?

«Уродливый голый мужик» около 20 лет скрывал себя, и даже фанаты сериала не знали, кто его сыграл. На IMDb долгое время было указано, что его роль исполнил Майк Хагерти (известный как мистер Триггер в тех же «Друзьях»). Но в 2016 году наконец раскрылось, что его сыграл актер Джон Хоган.

Снимаются ли актеры из «Друзей» сейчас?

Самую громкую карьеру после «Друзей» сделала Дженнифер Энистон, появившись во многих успешных картинах: «Брюс Всемогущий», «Развод по-американски», «Притворись моей женой», «Мы — Миллеры» и т. д. Все остальные актеры снимались и после сериала, а Мэтт Леблан даже снялся в спин-оффе «Друзей» — телесериале «Джоуи». Дэвид Швиммер сыграл в нескольких фильмах и озвучил жирафа Мелмана в мультфильме «Мадагаскар», но после сосредоточился на карьере режиссера. Он даже выступал режиссером некоторых эпизодов «Друзей» и сериала «Джоуи». А недавно актер появился в рекламе «Супербоула».

Дружат ли актеры сериала?

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон стали лучшими подругами еще во время съемок, Энистон — крестная мать ребенка Кортни. В 2018 году Дженнифер Энистон рассталась с Джастином Теру, и Кортни Кокс поддерживала подругу, сопровождая ее на множестве светских мероприятий. Хорошо общаются Кортни Кокс и Лиза Кудроу.

Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер нечасто появляются вместе, но тем не менее не теряют связь и спустя 15 лет после окончания сериала. Их иногда видят вместе на ужинах и различных мероприятиях, но комментируют свою дружбу актеры очень редко.

Как у них получалось снимать самые смешные сцены и при этом не смеяться?

Никак! Достаточно только посмотреть на сотни неудачных дублей, чтобы понять, что актеры тоже неплохо повеселились во время съемок. Больше всего дублей «израсходовал» Мэттью Перри, так как он часто смеялся или смешил своими шутками коллег по съемочной площадке.

А какие еще вопросы у вас возникали при просмотре «Друзей»?