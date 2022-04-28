10+ вопросов, которые мучают даже самых прожженных поттероманов

Первая книга о мальчике, который выжил, вышла в 1997 году. С тех пор вселенная Гарри Поттера постоянно расширяется. И чем больше она расширяется, тем больше поклонникам саги хочется о ней знать.

Мы в AdMe.ru тоже неровно дышим к поттериане, поэтому любим задавать о волшебном мире вопросы и сами же искать на них ответы.

Можно ли заблокировать заклятие «Авада Кедавра»?

Да. Но только не с помощью контрзаклинания. Блогер Malfoy Manor обнаружил способ, с помощью которого можно избежать губительного действия непростительного заклятия. Для этого вам понадобится золото. В финале книги «Гарри Поттер и Орден Феникса» Волан-де-Морт сражается с Дамблдором и посылает в директора Хогвартса несколько «Авад» подряд. Альбус успешно отбивает их с помощью золотых статуй, которые находятся в самом центре зала Министерства магии. Еще одно заклинание проглатывает феникс Фоукс. Он погибает, но, как магическое существо, воскресает. При этом у волшебной птицы в хвосте есть золотые перья.

Почему сила любви Джеймса не смогла защитить Лили и Гарри от Волан-де-Морта?

Только один человек смог выжить после того, как его ударило заклятие «Авада Кедавра», — это Гарри Поттер. Первый раз это произошло, когда ему был всего год, — тогда его мать Лили закрыла его собой и погибла. Но почему тогда сила любви Джеймса Поттера не смогла защитить жену и сына? Возможно, все дело в том, что у Лили был выбор — отойти и остаться в живых или пожертвовать собой ради своего ребенка, и она добровольно выбрала второй вариант. Джеймсу же Волан-де-Морт такого выбора не предоставил. В пользу этой теории говорит тот факт, что Гарри смог и второй раз выжить после убивающего заклятия. И опять же потому, что принес себя в жертву добровольно.

Зачем Дамблдор взял на работу Златопуста Локонса?

Дамблдор с его мудростью и богатым жизненным опытом не мог не видеть, что Златопуст Локонс — всего лишь самодовольная пустышка. Но тогда зачем он пригласил его на работу в Хогвартс, да еще и на должность преподавателя защиты от темных искусств? Поттероманы предположили, что величайший волшебник в мире просто хотел посмеяться, однако у самой Джоан Роулинг есть несколько более сложный ответ на этот вопрос. Оказывается, Дамблдор прекрасно знал, что Локонс не совершал все те подвиги, о которых писал в своих книгах. И решил, что вернет самозванца в школьную среду, с помощью чего и выведет его на чистую воду. Так и произошло — с первых занятий стало понятно, что Златопуст совершенно некомпетентен, а в конце книги «Гарри Поттер и тайная комната» профессор и вовсе лишился рассудка из-за собственной глупости и трусости.

Почему Волан-де-Морт так легкомысленно отнесся к крестражам?

Если Темный Лорд не хотел, чтобы до частичек его души мог кто-то добраться, то логичнее было заключать их не в знаковые артефакты, а в обычные, ничем не примечательные вещи. Довольно несложно догадаться, что диадема Кандиды Когтевран может быть крестражем, но кто подумает, например, на носовой платок или чашку и отколовшейся ручкой? Еще вызывает недоумение, как Том Реддл спрятал крестражи. Если медальон действительно был скрыт очень надежно и на нем была поставлена мощная защита, то диадему Когтевран Волан-де-Морт просто оставил в Выручай-комнате, где прятались все кому не лень. Ответ кроется в самой книге. Дамблдор упоминал, что Реддл был очень амбициозным волшебником с непомерным самомнением. И именно эти качества заставили его выбрать для своей цели знаковые предметы и знаковые для него места.

Можно ли трансгрессировать в космос?

Скорее всего, нет. Этот способ перемещения используется только на ограниченное расстояние. Какое именно — неизвестно. В книге упоминается, что Волан-де-Морт, которому сообщили о поимке Гарри Поттера, не смог трансгрессировать, так как был довольно далеко, поэтому маг летел через море. Кроме того, чтобы использовать такое волшебство, необходимо четко представить место, куда хочешь отправиться, но вряд ли кто-то из магов когда-либо бывал, скажем, на МКС. Теоретически, чтобы попасть в космос, можно использовать порталы, но для этого портал нужно создать в пункте, в который необходимо попасть. А для этого волшебнику придется лететь в составе обычной космической экспедиции. Так что вряд ли маги без маглов смогут покорять просторы Вселенной.

Можно ли с помощью маховика времени отправиться в будущее?

В книге «Гарри Поттер и узник Азкабана» подробно описано, как пользоваться маховиком времени и попасть с его помощью в прошлое. Но возможно ли его использовать для перемещения в будущее? Теоретически да. Маховик — это часы, стрелки которых нужно повернуть на то время, в которое хочешь попасть. Если их можно перевести назад, то чисто теоретически их можно перевести и вперед, однако в каноне Роулинг нигде об этом не говорится. В пьесе «Гарри Поттер и Проклятое дитя» авторства Джека Торна есть информация о том, как дети Гарри и Драко возвращались из прошлого. Но конечной точкой их путешествия было не будущее, а настоящее.

Есть ли у волшебников салоны красоты?

В мире «Гарри Поттера» есть место сфере обслуживания — например, в деревне Хогсмит мы встречаем несколько заведений общепита. Логично предположить, что и салоны красоты там вполне могут встречаться. С другой стороны, у волшебников есть зелья, с помощью которых они могут улучшить свою внешность и без помощи бьюти-мастеров. Например, Гермиона перед Святочным балом успешно сделала прическу с помощью магического средства «Простоблеск». Однако девочка призналась, что с ним много мороки. Возможно, где-то в Лондоне есть волшебные парикмахерские, где маги могут привести свою шевелюру в порядок без всяких сложностей.

Откуда взялись дементоры?

Дементоры не размножаются. По словам Джоан Роулинг, эти зловещие существа сродни плесени — они появляются везде, где есть гниение.

Северус Снегг выжил?

В конце книги «Гарри Поттер и дары Смерти» Северус Снегг погибает от укуса змеи Нагайны, но есть ряд моментов, которые заставили фанатов поттерианы усомниться в том, что один из их любимых персонажей скончался. Во-первых, ранее упоминалось, что Нагайна нападала на Артура Уизли, и тот смог выжить. Снегг был гением зельеварения и точно мог найти способ спастись от яда рептилии. Во-вторых, нигде нет упоминания о его похоронах. Обычно после смерти директора Хогвартса его портрет появляется в кабинете руководителя школы, но портрета Снегга там не было. Так что все указывает на то, что полюбившийся герой мог выжить. Он даже мог создать крестраж, когда ему пришлось убить Дамблдора, и возродиться позднее. Но есть одно но: Джоан Роулинг официально извинилась перед своими поклонниками за смерть профессора.

Дамблдор понимает змеиный язык?

Разговаривать со змеями — одна из самых редких способностей в мире Гарри Поттера. Обычно ей владели потомки Салазара Слизерина и, как правило, темные маги. А еще, похоже, Альбус Дамблдор. В книге «Гарри Поттер и Принц-полукровка» директор Хогвартса вместе с Гарри с помощью Омута памяти подслушали разговор членов семьи Мракс, которые говорили на парселтанге. И Дамблдор прекрасно все понимал. Однако не факт, что он мог говорить на этом языке.

Почему Гермиона сдала экзамены так посредственно?

Одна из самых выдающихся учениц в истории Хогвартса сдала экзамены СОВ хуже, чем Билл и Перcи Уизли, хотя ее умственные способности явно выше, чем, по крайней мере, у Перси. Всему виной оказалась Защита от темных искусств, по которой Гермиона получила «Выше ожидаемого» вместо «Отлично». При этом девочка наизусть знала учебник по этому предмету и была одной из лучших в Отряде Дамблдора. Возможно, Роулинг решила «занизить» оценку мисс Грейнджер для того, чтобы подчеркнуть, что Гарри владел ЗОТИ лучше, чем его подруга.