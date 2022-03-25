10 внимательных зрителей, которые разглядели в известных кинолентах такое, что нам и не снилось

Иногда зрители настолько втягиваются в события любимых фильмов, что начинают, подобно сценаристам, развивать показанный сюжет или строить догадки о мотивах поведения персонажей. Так и рождаются фанатские теории.

Мы в AdMe.ru всегда с воодушевлением читаем предположения кинолюбителей. Порой они выглядят странными или даже слегка безумными, но в этом и заключается прелесть мира фантазий: мы ограничены лишь своей готовностью верить.

Человек-паук связан с Черной вдовой

Человек-паук может быть связан с Черной вдовой. В качестве насекомого, которого пристально изучали и который в один прекрасный момент укусил Питера Паркера и наградил его суперспособностями, выбрали животное, которое называется ложной черной вдовой. Была ли в этом задумка авторов или это случайное совпадение и никакой связи между Паркером и Наташей Романофф нет, можно только гадать. Тем не менее любопытно, что в одной из версий костюма в комиксах Черная вдова использовала браслеты, метающие паутину. Возможно, эти двое гораздо ближе, чем кажется?

На самом деле Локи — это Питер Пэн

Один из фанатов заметил, что помимо очевидных схожих черт, таких как любовь к зеленому цвету и неудержимое желание устраивать переполох, между этими двумя персонажами гораздо больше общего. В сериале «Локи» есть еще несколько «версий» героя, например президент Локи (похож на Капитана Крюка) и даже аллигатор Локи (Тик-Так из «Питера Пэна»). Согласитесь, слишком много совпадений.

Фил попал во временную петлю, потому что не купил страховку

Один зритель вывел любопытную теорию о том, что главный герой фильма «День сурка» попал в бесконечный цикл вовсе не для того, чтобы задуматься о своей жизни и пересмотреть отношение к окружающим. Всему виной страховщик Нед, у которого Фил отказался покупать страховку. Не зря же Нед так злорадно смеялся, когда Фил впервые встретил его на улице. А еще временная петля разорвалась именно в тот день, когда Фил все-таки решил воспользоваться услугами страховщика.

Чтобы поднять молот Тора, нужно быть не избранным, а просто уверенным в себе

По сюжету молот мог поднять только достойнейший. Но вдруг это самое достоинство определяет не некая высшая сила, как полагал Тор, а сам человек? В моменты неуверенности в себе Тор терял возможность призывать молот. Во время шутливого состязания поднять молот пытались почти все Мстители. Но Тони Старк всегда испытывает тревогу, доктор Бэннер ощущает себя монстром, Соколиный глаз считает себя наемником, Черную вдову терзают сожаления о прошлом и чувство вины (она даже не подошла к молоту). Зато Капитан Америка всегда следует своим моральным принципам, он абсолютно уверен в себе. Ему удается сдвинуть молот с места, а в финальной битве с Таносом он и вовсе сражается им. Вижн, уверенный в правильности своих суждений, и Хела, сестра Тора и Локи, также поднимают молот без труда.

Злодей из вселенной DC предсказал появление смартфонов

В фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет» мы знакомимся с инопланетным суперзлодеем Старро, гигантской морской звездой. В его арсенал входят небольшие морские звезды, которые цепляются к людям, делая их подвластными воле Старро. В этом можно увидеть метафору глобальной сети (сам Старро) и соединенных с ней смартфонов. А если вспомнить, что впервые Старро появился в комиксах в 1960 году, то этот образ и вовсе становится пророческим.

Весь сюжет «Аладдина» крутится вокруг исполнения первого желания

Перенесемся в момент первой встречи Аладдина и Джинни. Есть всего 3 желания, которые не может исполнить Джинни, и одно из них расстраивает Аладдина особенно: нельзя заставить полюбить. Тогда Аладдин решает, что если он станет принцем, то Жасмин обратит на него внимание, а уж там он сможет очаровать ее. Или все было не так? Мог ли Аладдин, имея острый ум, перехитрить Джинни? Ведь Аладдин загадал не быть принцем, а стать им. В самом желании было заложено то, что он должен пройти некий путь, жениться на принцессе и стать принцем. Есть также версия, что Аладдин просто сказал так, как сказал, а вот Джинни, крайне внимательный к словам, разработал колоссальный план по превращению оборванца в настоящего принца. С борьбой за любовь, спасением султана и Жасмин. Так что исполнение первого желания закончилось только в тот момент, когда Аладдин женился на Жасмин.

Вилли Вонка искал не преемника, а партнеров

Все ребята, которые нашли золотые билеты, были в чем-то хороши и даже удобны Вонке. Отец Веруки владел ореховой фабрикой. Майк был отличным специалистом в компьютерной сфере и мог помочь с проектом телепорта. Виолетта, рекордсменка по жеванию жвачки, стала бы консультантом в разработке новой жвачки под названием «Ужин из 3 блюд». Отец Августа был мясником, и это наводит на мысль о том, что Вилли мог подумывать о расширении бизнеса и выпуске других товаров помимо сладостей. То есть все дети нашли золотые билеты далеко не случайно. Однако достойным оказался только Чарли, который попал к Вонке по воле случая и, по сути, ничего не мог ему предложить. Этим и объясняется раздражение Вилли, когда оказывается, что из всей группы, прибывшей на фабрику, остались только Чарли и его дедушка.

Тай Лунг мог получить свиток Дракона, но провалил решающее задание

Изначально Тай Лунг, злодей из мультфильма «Кунг-фу панда», был достоин того, чтобы получить свиток. Но последним испытанием стал именно отказ претенденту. Правильной реакцией, достойной Воина Дракона, было бы смиренное принятие решения мастера. Но Тай Лунг показал жившие в его сердце злость и неспособность сохранять душевное равновесие, из-за чего и провалил главную проверку.

Гномы заботились о Бильбо, когда сметали всю еду у него дома

А что если гномы, заявившиеся в дом к Бильбо Бэггинсу в картине «Хоббит: Нежданное путешествие», не просто бестактно слопали все его запасы, а сделали это с тайным умыслом? Ведь Бильбо, хотя он и не подозревал пока об этом, предстояло долгое путешествие. А вот гномы уже знали о плане Гэндальфа и спасли продукты от порчи, а самого хоббита — от долгой уборки после возвращения домой.

Красота леса Пандоры могла подтолкнуть к предательству

В фильме «Аватар» людям, которые прилетели на Пандору, запретили делать ночные вылазки. По официальной версии, они были более опасны. Но у зрителей появилась теория о том, что на самом деле ночной лес Пандоры был так прекрасен, что люди могли и передумывать его уничтожать. Их руководство это предвидело, поэтому запретило выполнять задания ночью.