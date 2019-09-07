10+ внезапных фактов и теорий, которые перевернут ваше представление о любимых фильмах

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Мы уже писали о том, что на самом деле было в легендарном чемодане Марселласа Уоллеса и почему Гарри Поттер не смог вернуть к жизни своих родителей с помощью маховика времени. Однако и после просмотра других фильмов у зрителей остались десятки вопросов, на которые до сих пор нет однозначного ответа.

Мы в AdMe.ru попытались раскрыть еще несколько тайн кинематографа и вместе с вами понять все про культовые фильмы последних десятилетий. В конце статьи — бонус: несколько кинопасхалок, которые вы вряд ли замечали раньше.

Что было в посылке FedEx у Чака Ноланда?

В знаменитом «Изгое» герой Тома Хэнкса оказывается на необитаемом острове после авиакатастрофы. Мужчина по имени Чак Ноланд работал инспектором службы доставки FedEx, поэтому вместе с ним на остров попали и коробки с посылками, большую часть которых Чак вскрыл и использовал для выживания. Но одну посылку — с крыльями ангела на упаковке — герой все же оставил в надежде когда-нибудь доставить ее получателю. 5 лет спустя Ноланд все же сумел выбраться с острова, вернуться в свой город и даже привезти посылку по адресу получателя. Однако хозяина не было дома, поэтому мы так и не узнали, что было в той коробке. Режиссер фильма Роберт Земекис в одном из интервью пошутил, что в посылке лежал водонепроницаемый спутниковый телефон, но четкого ответа так и не дал.

Почему в «Отступниках» так много крестов?

В декорациях к «Отступникам» вы наверняка замечали большое количество крестов: на окнах, в виде граффити, на полу или стенах. Таким образом режиссер Мартин Скорсезе предупреждал зрителя о скорой смерти героя, который оказался в одном кадре с «иксом», или же о большой опасности, которая будет угрожать персонажу.

Любопытно, что игра с крестами — прямая отсылка к фильму «Лицо со шрамом» 1932 года: в этом фильме практически на каждом кадре с убийцей или жертвой присутствовали скрещенные линии.

Кстати, не только Мартин Скорсезе любит намекать зрителю на скорую смерть героя. В «Крестном отце» тоже есть подобные предсказания: здесь не везет тем персонажам, в одном кадре с которыми появляются апельсины.

Что на самом деле случилось с Джейсоном?

В самом первом фильме франшизы «Пятница, 13-е» маленький Джейсон Вурхиз утонул в летнем лагере — он решил переплыть озеро, а вожатые за ним недоглядели. Тело Джейсона так и не нашли, а его мать, Памела, начинает мстить вожатым. Но в следующем фильме, через 22 года после основных событий, нам показывают взрослого Джейсона, который живет в лесу у лагеря. Этот парень уже отличается чрезмерной жестокостью, и зрителю ничего не рассказывают о том, как ему удалось спастись. После этого Джейсон Вурхиз мог погибнуть от руки собственных жертв по меньшей мере 3 раза (а уж сколько он пережил после «посмертного» удара молнии, сосчитать трудно). И тем не менее маньяк в хоккейной маске возвращался снова и снова. Конечно, это легко объяснить желанием кинокомпании как можно больше заработать на серии фильмов «Пятница, 13-е». Многие поклонники серии считают, что Джейсон на самом деле не утонул в озере, а смог выбраться и поселился в хижине в лесу, но эта версия не объясняет сверхъестественной силы маньяка. Другие фанаты склоняются к версии, что Памела Вурхиз воскресила сына с помощью «Некрономикона», который был найден в их заброшенном доме. Именно поэтому он стал практически бессмертным.

Почему Рой Батти спас Декарда?

Рой Батти из «Бегущего по лезвию» — репликант и совершенная машина для убийства, но даже он понимает ценность человеческой жизни. У Роя была возможность убить преследовавшего его Декарда, но репликант спасает человека и погибает сам. Хотя Рой все время пытался найти лекарство от неминуемой смерти для всех репликантов, он в конце концов смирился со своей судьбой. В последние минуты жизни Батти произносит удивительный монолог о жизни, из чего можно заключить, что даже андроид способен понять человека. Но есть еще один интересный факт: режиссер фильма Ридли Скотт изначально задумывал главного героя Декарда не как человека, а как репликанта. То есть можно предположить, что Батти не столько понял человека, сколько испытал родственное чувство к другому роботу. Сам режиссер не стал отрицать эту версию, а в фильме можно найти и несколько деталей, по которым можно сделать о Декарде подобные выводы. Есть повод пересмотреть этот глубокий фильм о человеческих чувствах, а заодно вспомнить, каким талантливым актером был Рутгер Хауэр.

Джеймс Бонд — псевдоним или нет?

С 1962 года уже снято 24 фильма о спецагенте МИ-6 Джеймсе Бонде. Роль агента 007 за это время исполнили 6 разных актеров. У историй о Бонде нет привязки к конкретному времени и году, а сам агент, по сути, не стареет. Мы все понимаем, что актеры меняются, но остается вопрос: главный персонаж тот же или Джеймс Бонд — это псевдоним, который переходит от агента к агенту? Во многих фильмах можно найти причины, по которым Бонд просто не мог продолжать работу. Например, героя Тимоти Далтона выгнали из разведки без возможности восстановления. Судя по всему, старый Бонд увольняется (или его увольняют, или он погибает), а псевдоним вместе с цифрами 007 уходит к новому агенту. Интересно, что на возможную правдивость этой теории намекнул Ли Тамахори, режиссер фильма «Умри, но не сейчас».

Почему ВАЛЛ-И был последним роботом на Земле?

Согласно идее фильма, человечество до невозможности захламило Землю, а потом быстренько улетело в космос, оставив после себя роботов-уборщиков. Но мы видим только одного робота, а останки других валяются как и где попало. ВАЛЛ-И использует их в качестве запчастей. Как же вышло, что маленький робот остался один на целой планете? Есть одна теория, и она довольно мрачная: ВАЛЛ-И, машина с душой и чувствами, не сошелся характером с другими уборщиками. Роботы пытались уничтожить мусор и навести порядок на планете, а ВАЛЛ-И стремился сохранить память о человечестве в этом милом хламе, из которого он строил целые пирамиды. Поэтому маленькому очаровательному ВАЛЛ-И пришлось уничтожить всех конкурентов. Звучит жутко, но теория имеет все основания для жизни. Кроме того, это позволит по-новому взглянуть на мультфильм, который очаровал всех нас больше 10 лет назад.

Как познакомились Марти Макфлай и доктор Браун?

В знаменитой трилогии о путешествиях во времени нам показывают только ту часть истории, где Марти и Док дружат уже давно. А с чего началась их дружба? Ответ на этот вопрос дал сам Боб Гейл, автор книги «Назад в будущее». Боб объяснил, что родители Марти без конца твердили сыну не приближаться к сумасшедшему доктору Эмметту Брауну, поскольку тот опасен для себя и окружающих. А что делают подростки, когда им что-то запрещают? Правильно, прямо противоположные вещи. Однажды Марти все-таки пробрался в лабораторию Брауна и восхитился тем, что там увидел. Док застал мальчика за рассмотрением своих изобретений и очень обрадовался, когда увидел неподдельный восторг Марти. Док понял, что нашел родственную душу, и пригласил Марти подрабатывать у него в лаборатории за небольшую плату — помогать с экспериментами или ухаживать за собакой. Так Эмметт Браун и Марти Макфлай стали лучшими друзьями.

Вернется ли Кристофер из «Района № 9»?

Мы хорошо помним, как добрый инопланетянин Кристофер спас главного героя Викуса и улетел на родную планету, чтобы помочь соплеменникам. Кристофер пообещал вернуться на Землю через 3 года и забрать мутирующего Викуса с собой. «Район № 9» появился в прокате в 2009 году, но даже 10 лет спустя мы так и не знаем, вернулся ли пришелец за своим другом. Режиссер фильма Нил Бломкамп тоже не ответил на этот вопрос, но уже заявил, что планирует снять продолжение фильма. Вероятно, скоро мы наконец узнаем, выполнил ли Кристофер свое обещание.

Энди из «Истории игрушек» растет без отца?

Энди сложно назвать несчастным ребенком: мама заботится о нем, общается, покупает хорошие игрушки. Вот только мы не видим ни одного подтверждения тому, что в жизни мальчика есть еще и папа, — ни фотографий в доме, ни упоминаний о нем. Нет даже обручального кольца на руке у мамы. Судя по всему, мальчик растет в неполной семье. Этот факт может объяснить привязанность Энди к брутальным, смелым и харизматичным персонажам вроде Вуди или Базза Лайтера: мальчику не хватает отцовской любви, поэтому он пытается найти ее в силу своих детских возможностей. Например, в друзьях-игрушках.

Почему Джек Доусон не смог спастись?

Прошло уже больше 20 лет со дня выхода «Титаника» на большие экраны, но зрители не перестают обсуждать главный вопрос, оставшийся после просмотра фильма: почему на куске обшивки после крушения не хватило места Джеку? Большинство поклонников фильма уверены: на этом «плоту» поместились бы и Роза, и Джек. Действительно, часть обшивки, на которую забралась Роза, достаточно большая. Однако сам Джеймс Кэмерон в 2017 году рассказал, что, по задумке, обшивка не выдержала бы двоих. А на все возражения режиссер ответил, что Джек должен был умереть по сценарию, потому как «Титаник» — это в первую очередь трагедия, а не история любви со счастливым концом. Кэмерон заявил, что если бы Джек не замерз в холодной воде, то пришлось бы убить его иначе. Например, уронить на него дымовую трубу от лайнера.

Бонус: пасхалки, которые мы так и не заметили

Персонаж Марка Хэмилла в фильме «Kingsman: Секретная служба» преподает в Имперском колледже Лондона. Любопытная отсылка к Люку Скайуокеру и его борьбе с Галактической Империей.

И еще о «Звездных войнах»: в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы» можно заметить вывеску заведения под названием Club Obi Wan. Именно так звали одного из джедаев, а связывает обе серии фильмов актер Харрисон Форд. Кроме того, Джордж Лукас был автором сюжета этого фильма о Джонсе.

В постапокалиптическом фильме «Я — легенда» на одном из зданий висит постер с логотипом Супермена, наложенным на знак Бэтмена. Это можно было бы считать рекламой будущего блокбастера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Вот только «Я — легенда» вышел в прокат в 2007 году, а картина о противостоянии супергероев — аж в 2016-м.

Джеймс Ван, создатель кинофраншизы «Пила», очень любит пошутить. Поэтому он решил добавить знакомую всем куклу в один из кадров в своем другом фильме — «Астрал». Присмотритесь к доске:

Замечали ли вы пасхалки и скрытые послания в других фильмах? На какие еще вопросы об известных картинах вы хотели бы знать ответы?