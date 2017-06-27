10 влюбленных кинопар, которые не переносили друг друга в реальной жизни

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Любовь в кино бывает настолько убедительна, что трудно даже усомниться в теплых чувствах актеров друг к другу. AdMe.ru нашел 10 влюбленных пар с экрана, которые совсем не могли найти общий язык в реальной жизни.

Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс «Дневник памяти»

«Дневник памяти» — фильм с невероятной любовной химией между главными героями, и неудивительно, что после съемок Гослинг и Макадамс стали парой в реальной жизни. Но во время работы над картиной актеры буквально ненавидели друг друга, Райан даже отказывался сниматься вместе с Рэйчел.

Тони Кертис и Мэрилин Монро «В джазе только девушки»

Тони Кертис обвинял Мэрилин Монро в постоянных опозданиях и нежелании учить текст. Ему пришлось 42 раза переигрывать сцену с куриной ножкой, пока партнерша не справилась с репликой. В сердцах Кертис заявил, что «целовать Мэрилин было как целовать Гитлера». А сейчас он утверждает, что причиной ссоры был разрыв их тайного романа во время съемок.

Джулия Робертс и Ник Нолти «Я люблю неприятности»

Джулия Робертс и Ник Нолти настолько не выносили друг друга, что часть диалоговых сцен фильма «Я люблю неприятности» они снимали по отдельности. Да и после съемок актеры не стеснялись в выражениях, описывая совместную работу.

Дастин Хоффман и Мерил Стрип «Крамер против Крамера»

Мерил Стрип в фильме «Крамер против Крамера» убедила режиссера изменить характер героини и сама перекраивала реплики, чем вызвала негодование Хоффмана. Но в итоге борьба актеров пошла фильму на пользу: он получил 5 статуэток «Оскар», две из которых заработали сами Хоффман и Стрип.

Пирс Броснан и Тери Хэтчер «Завтра не наступит никогда»

Тери Хэтчер заставляла Пирса Броснана часами ждать ее на съемочной площадке. Его терпение быстро истощилось, и даже сообщение о беременности Хэтчер и ее утренних недомоганиях не смягчило душу актера — отношения раз и навсегда были испорчены.

Уильям Болдуин и Шэрон Стоун «Щепка»

С самого начала Шэрон Стоун не хотела, чтобы Уильям Болдуин играл в «Щепке» и называла его асексуальным, так что конфликт был неизбежен. Актеры требовали снимать совместные дубли по отдельности с дублерами, а знаменитая любовная сцена на съемочной площадке была прозвана сценой ненависти.

Марлон Брандо и Софи Лорен «Графиня из Гонконга»

В начале съемок «Графини из Гонконга» Софи Лорен укорила Марлона Брандо в излишней любвеобильности и распускании рук, после чего весь съемочный процесс пошел наперекосяк. Всегда сдержанная актриса старалась сгладить конфликт, но эмоциональный Брандо постоянно ее подначивал и отпускал неподобающие шуточки.

Люк Уилсон и Кейт Бекинсейл «Вакансия на жертву»

Не смогли поладить и экранные супруги «Вакансии на жертву». Широко конфликт Бекинсейл и Уилсона не освещался, но его причиной считается грубость актера и постоянные опоздания на съемки.

Харрисон Форд и Шон Янг «Бегущий по лезвию»

В 80-е годы Шон Янг славилась как невыносимая партнерша по сцене. Досталось и Харрисону Форду в «Бегущем по лезвию»: любовная химия в кадре сменялась холодной ненавистью за кулисами.

Том Харди и Шарлиз Терон «Безумный Макс: Дорога ярости»

Съемки «Безумного Макса» проходили в очень тяжелых условиях: пустыня, жара, полная изоляция, сложности со сценарием. Харди и Терон по стопам своих героев проходили путь от ненависти до любви: ругались чуть ли не каждую минуту. Как говорит сама актриса, они «практически вцеплялись друг другу в горло». На прощание Том оставил Шарлиз в подарок автопортрет с подписью: «Ты настоящий кошмар, но ты просто офигительно крута. Мне тебя не хватает. С любовью, Томми».