10 верных признаков, по которым с первых же секунд понятно, стоит ли фильм вашего времени

Некоторые из нас, глядя на постер грядущего фильма, уже понимают, что картина второсортная и вряд ли стоит бежать в кинотеатр за билетом на премьеру. К другим осознание приходит в первые минуты просмотра. Но мало кто может сформулировать, что именно пошло не так и почему фильм не приносит эстетического наслаждения.

AdMe.ru разузнал, по каким признакам кинолюбы определяют с самых первых секунд (а то и с момента выхода трейлера), стоит ли фильм того, чтобы тратить на него время.

1. В комедии играет актер, привыкший сниматься в боевиках

В какой-то момент актеры, играющие крутых парней, решают сменить жанр. Как правило, выбор падает на комедию, и ничего хорошего из этого не выходит. Однако положительные примеры, конечно, есть. Например, Арнольд Шварценеггер хорошо сыграл в комедиях «Близнецы» и «Детсадовский полицейский». Однако он и в боевиках проявлял заметную склонность к комизму. Похожий карьерный шаг был у Вина Дизеля (картина «Лысый нянька: Спецзадание»), однако фильм подвергся жестокой критике. Еще один печальный пример — Сильвестр Сталлоне, чьи игры с комедийным жанром («Стой! Или моя мама будет стрелять») едва не стоили ему актерской карьеры.

2. Фильм как будто снят на любительскую камеру

Такой метод съемки должен создавать ощущение непосредственности и погружать зрителя в картину так, как если бы он сам находился на площадке. И если первые фильмы, в которых была применена эта техника, вызывали у публики интерес, то в последнее время этим приемом явно злоупотребляют. Излюбленные режиссерами и операторами сцены, которые сняты с помощью этого метода, — различные погони, как правило, в боевиках и супергеройских фильмах.

К сожалению, зрителю эффект дрожащей камеры часто не дает сосредоточиться на происходящих на экране событиях и вызывает подташнивание, как при укачивании. Пересмотрите самые активные сцены в боевике «Квант милосердия» и обратите внимание: помимо трясущейся камеры там используется очень быстрая смена кадров. Настолько быстрая, что разглядеть, что происходит на экране, почти не удается. Впрочем, есть и хорошие примеры использования этой техники — в фильмах «Ультиматум Борна», «Капитан Филлипс» и «Одинокий мужчина».

3. Создание 3-й, 4-й и последующих частей франшизы

Верный признак того, что студия озабочена получением прибыли, а не качеством своего продукта, — это съемка нескольких фильмов по одному роману. Как правило, делается это так: историю делят на несколько частей, добавляют неожиданные повороты и каждую часть заканчивают именно таким поворотом, чтобы у зрителя появилось желание пойти и посмотреть 2-ю, 3-ю и последующие части франшизы. Хотя можно было «спрессовать» сюжет и сделать лишь 2 или и вовсе 1 картину. Из неудачных примеров можно выделить «Сумерки», «Дивергент» и «Голодные игры». Есть и успешные картины, конечно: «Логан», «Властелин колец: Возвращение короля», «История игрушек: Большой побег». Порой первые части оказываются настолько успешными, что студии решают снять продолжение, однако по факту истории уже закончены — сценаристам приходится буквально высасывать сюжет из пальца («Парк юрского периода — 3», «Крестный отец — 3» и др.). Зритель не может этого не заметить.

4. В трейлере звучит фраза «основано на реальных событиях»

Разумеется, огромное количество биографий легли в основу прекрасно снятых фильмов, которые действительно трогают зрителя за душу («Аполлон-13», «Во власти стихии»). Однако студии все чаще спекулируют на такой формулировке, а потому звучит она уже не так волнующе, как хотелось бы. Это своего рода манипуляция: создатели кино хотят вызвать у вас чувство сопереживания героям. По замечаниям пользователей, если фильм основан на реальных событиях, а сама история стоит экранизации, в названии будет звучать формулировка вроде «История X, который совершил Y». А если реклама кино буквально кричит о реальной подоплеке картины, вероятно, настоящая история недостаточно интересна сама по себе. Поэтому студии и пытаются вызвать искусственный интерес у зрителей. Порой фильм вообще не основан ни на какой реальной истории, хоть и заявляет об этом, — создатели просто делают маркетинговый ход. Например, картины «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», «Фарго» или «Паранормальное явление».

5. В комедийном фильме в главных ролях пожилые актеры

Комедийные фильмы, в которых играют пожилые актеры, похожи друг на друга как капли воды. Обычно сюжет завязан на том, что персонажи собираются куда-то поехать, чтобы вспомнить молодость, а по пути терпят различные неудачи. Разумеется, мало какая картина обходится без пары-тройки шуток о виагре и юной красотки, в которую влюблен один из героев, а то и все сразу. Примеры таких фильмов: «Starперцы», «Так себе каникулы».

6. Фильм снят по видеоигре

Нередко по культовым видеоиграм снимают картины, например «Варкрафт», «Макс Пэйн», «Принц Персии: Пески времени», Doom и др. Подобные фильмы, как правило, не становятся культовыми и получают массу критики. Очевидно, причина в том, что видеоигра дает пользователю возможность контролировать весь игровой мир и подстраивать его под себя. В фильме такое воссоздать, к сожалению, нельзя. К тому же во многих играх попросту нет истории, которая достойна экранизации. Или сюжетных ходов настолько много, что непонятно, как именно воплотить их в фильме, какие линии оставить, а от каких следует отказаться.

7. Слишком много компьютерной графики

Разумеется, огромное количество культовых фильмов не было бы таковыми, если бы не возможности компьютерной графики (например, «Аватар», «Матрица», «Интерстеллар», «Гравитация»). Однако в последнее время студии все чаще используют технологии для удешевления производственного процесса. Ведь намного проще нарисовать пейзаж или раны на теле персонажа, чем искать подходящий вид в реальном мире или заморачиваться со сложным гримом. В итоге зритель получает даже не фильм, а какую-то видеоигру, где намешано огромное количество спецэффектов, а часто вообще непонятно, что происходит на экране. К таким картинам можно смело отнести «Отряд самоубийц», «Дэдпул», «Лига справедливости» и др. Одна из причин — доступность технологий. Если ранее к компьютерной графике прибегали в крайних случаях, то сейчас редкий фильм обходится без этого. Доступность привела к игнорированию правил физики. Вспомните картины «Матрица: Перезагрузка» и «Женщина-кошка»: трюки, выполняемые персонажами, невозможно повторить в жизни. И если поначалу такое выглядело эффектно, то сейчас зритель чувствует нереальность происходящего на экране и ему это не нравится. Есть простой способ понять, много ли в фильме компьютерной графики. Если у вас в голове возникает мысль «Ух ты, как круто нарисовали!», значит, создатели переборщили с технологиями. Ведь их смысл — сделать происходящее на экране более реальным, а следовательно, замечать хорошую графику зритель вообще не должен.

8. В рекламе картины звучат слова «От продюсеров...»

Услышав фразу «От продюсеров...», можно смело выключать кино и искать другое. Дело в том, что продюсер лишь собирает талантливых людей, координирует их работу и т. д. Сам по себе он не может создать крутой фильм: это не режиссер, не актер, не сценарист и не оператор. Это не тот человек, который обладает художественным видением, — это тот, кто может оценить это самое видение. Здесь, конечно, имеет место и манипуляция. Подавая картину как «фильм от продюсеров хорроров „Мы“ и „Прочь“», маркетологи как бы говорят зрителям: «Если вам нравятся эти картины, вы обязаны посмотреть наше новое кино». А сами зрители подсознательно ожидают от этого нового кино такой же шедевральности, однако куда чаще остаются разочарованными. Например, в 2020 году вышел фильм «Антебеллум», который как раз позиционировали как картину от продюсеров хорроров «Мы» и «Прочь». Однако новый фильм не приглянулся аудитории, в отличие от двух упомянутых хитов, и провалился в прокате: при бюджете в $ 10 млн заработать удалось чуть меньше $ 7 млн. Порой к такому приему прибегают маркетологи, когда не знают, как еще можно продать фильм. Например, если в картине нет звезд мировой величины или этой чей-то дебют. В этом случае шанс того, что кино действительно качественное, несколько увеличивается.

9. Клишированный постер

Если на постере используют размытое свечение, герои с ухмылочкой смотрят прямо в камеру, это говорит, вероятнее всего, об очередном низкопробном кино. Еще один явный признак — лицо главного героя с приоткрытым ртом. Иногда по постеру можно даже предугадать развитие сюжета. Например, если на картинке какое-то здание, то именно в нем произойдет кульминация. А если мужской брутальный персонаж стоит рядом с красоткой, фильм, скорее всего, изобилует шуточками ниже пояса и стереотипами: «плохой парень» пытается завоевать девушку.

10. Девушки с ярко выраженными формами

По мнению любителей кино, женские формы, показанные зрителю в первые 10 минут фильма, говорят о том, что картине нечем вас зацепить. Потому она спекулирует низменными желаниями людей. Собственно говоря, обилие таких моментов в кино — это один из способов продать фильм дороже. Манипулируют ли зрителями, становится ясно почти с первых кадров: если видите слишком эффектную женщину, вероятно, фильму больше нечем вас удержать, кроме как физической красотой актрис.