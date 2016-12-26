10 великолепных мультфильмов для тех, кому не хватает красоты в реальном мире

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Хорошие, качественные мультики уже давно не уступают по зрелищности и красоте многим фильмам. Нарисованные красками или инструментами компьютерной графики пейзажи и герои цепляют взгляд зрителя, навсегда западая в память и сердце. Вот такие они бывают клевые — и для взрослых, и для детей. AdMe.ru собрал для вас 10 завораживающе прекрасных мультфильмов, в мире которых вам захочется затеряться. Рекомендуется к просмотру с любимыми людьми.

Кубо. Легенда о самурае

Kubo and the Two Strings

Кубо — наследник великого рода, но, когда возвратились духи прошлого, жаждущие мести, на его защиту отважилась встать лишь странная парочка хранителей. И теперь для Кубо единственный шанс на спасение — найти магические доспехи отца, легендарного самурая. Прекрасный мультфильм с ярким японским колоритом, трогательной историей и глубокой философией.

Моана

Moana

Моана, дочь вождя маленького племени на острове в Тихом океане, больше всего на свете жаждет приключений и решает отправиться в опасное морское путешествие. Вместе с полубогом Мауи им предстоит пересечь океан, сразиться со страшными чудовищами и разрушить древнее заклятие. Добрая история, не лишенная глубокого смысла, а еще и чертовски красивая. После просмотра сразу захочется отправиться в путешествие, желательно на море.

Маленький принц

The Little Prince

Добродушный старик-авиатор живет по соседству с одной очень педантичной мамой и ее прилежной дочкой. Жизнь девочки подчинена строгому учебному плану, в котором нет времени на друзей. Однако план трещит по швам, когда в жизни девочки появляется странный сосед с его рассказами о маленьком принце и далеких звездах. Добрая история, погружающая в детство и заставляющая задуматься: а не пора и нам, наконец, изменить свою жизнь и отправиться навстречу приключениям?

Хранитель Луны

Mune, le gardien de la lune

На планете, где смена дня и ночи осуществляется вручную, юного фавна Мьюна избирают хранителем Луны. Но, к своему ужасу, он почти сразу теряет ее. Воспользовавшись этим, царь подземного мира Некрос крадет и гасит Солнце. Теперь, чтобы спасти планету, Мьюн вместе с девочкой из воска Глим и заносчивым Сохоном, хранителем Солнца, должны отправиться в опасное путешествие. Необычный мультфильм с чарующей атмосферой диковинного мира.

Хороший динозавр

The Good Dinosaur

По сюжету динозавры не вымерли, а эволюционировали в разумных существ и живут и здравствуют на Земле. А вот люди остались на довольно примитивной стадии развития. Фильм расскажет историю дружбы динозавра и маленького мальчика. Местами жесткая, но очень цепляющая и трогательная история о дружбе и смелости.

Книга жизни

The Book of Life

В мультфильме описывается история любви на фоне празднования Дня мертвых в Мексике. У этой романтичной картины есть свое особое обаяние. Несмотря на то что смерть тесно вплетена в сюжет, мультик наполнен любовью и оптимизмом. «Книга жизни» дает отдохнуть глазам и душе, а после просмотра вы будто возвращаетесь в детство — в то самое легкое и уютное состояние внутреннего комфорта.

Порко Россо

Kurenai no buta

У Миядзаки каждый мультфильм — шедевр, как с точки зрения картинки, так и содержания. «Порко Россо» не исключение. Это история о гениальном летчике, который превратился в... свинью, при этом оставаясь самым человечным существом среди своих продажных коллег. Сцены полетов, безграничная гладь моря, отражающая голубое небо Италии, — просто эстетический экстаз какой-то.

Тайна Келлс

The Secret of Kells

Сироте Брендану 12 лет, он живет и трудится в стенах аббатства вместе с другими монахами. Жизнь Брендана меняется с прибытием брата Эйдана, хранителя необычной незаконченной книги с иллюстрациями. Брат Эйдан принимает мальчика под свою опеку и посвящает его в искусство иллюстрации, пробуждая невероятный интерес и удивительный талант. Оригинальный стиль, интереснейший сюжет и неповторимые ирландские музыкальные мотивы вам обеспечены.

В поисках Дори

Finding Dory

Долгожданное продолжение мультфильма «В поисках Немо». На этот раз, как становится ясно из названия, мы будем искать Дори — синюю доброжелательную рыбку, страдающую провалами в памяти. Она упорно стремится избавиться от своего недуга и найти свою семью. Замечательная вещь, которая придется по душе как детям, так и взрослым.

Под покровом ночи

Nocturna

Когда сиротка Тим сидел на крыше, с неба упала звездочка. В погоне за ней он отправляется в путешествие. Этой загадочной ночью возможно все, самое невероятное становится очевидным. Ночные создания — обитатели страны Ноктюрна — раскрывают Тиму свои тайны и беды. Только он может спасти несчастных от опасности. Удивительно милый мультфильм со своей уникальной магией. Здесь нет штампов, а только неповторимый мир детских фантазий, показанный глазами мальчика, который пытается выяснить, почему погасла его звезда.