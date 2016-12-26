10 уютных фильмов, без которых Новый год не Новый год

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Дни летят чередой. И вот мы уже вновь готовимся к Новому году! Добрые традиции греют душу: семейные застолья, мандарины, зеленые красавицы в гирляндах и летящий снег за окном... А еще хорошие фильмы, которые из года в год дарят нам веру в лучшее. Команда AdMe.ru в преддверии праздника подготовила подборку новогодних фильмов, наполняющих нас ожиданием волшебства.

Отпуск по обмену The Holiday

Год выпуска: 2006 В ролях: Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк, Илай Уоллак и др.

Когда близится праздник, а на душе скребут кошки, хочется волшебным образом перенестись в совершенно иное место. Две разочаровавшиеся в жизни женщины случайно знакомятся на сайте обмена жильем в отпуске. Почему бы и нет? И вот уже одна из них спешит в солнечную Калифорнию, а другая бредет на каблуках с чемоданом по засыпанной снегом английской провинции.

Реальная любовь Love Actually

Год выпуска: 2003 В ролях: Хью Грант, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Колин Фёрт, Кира Найтли и др.

Все-таки миром правит любовь! И в канун Нового года это чувствуется особенно остро. Такие разные люди, разные ситуации: неожиданные, необъяснимые, курьезные. И не имеет значения, кто ты — премьер-министр, ревнивая жена, писатель, старый рокер или вдовец с влюбленным сыном-подростком. Эта праздничная трагикомедия вновь подтверждает старую истину: сердцу не прикажешь.

Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке Home Alone 2: Lost in New York

Год выпуска: 1992 В ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара, Роб Шнайдер

Приключения Кевина продолжаются! По старой традиции его снова потеряли накануне Рождества. Но нет смысла грустить, тем более если ты оказался в Нью-Йорке, а в сумке у тебя папина кредитная карточка. Впереди столько интересного... А тем временем знакомая пара всем пара жуликов совершила побег из тюрьмы.

Ирония судьбы, или С легким паром!

Год выпуска: 1975 В ролях: Барбара Брыльска, Андрей Мягков, Юрий Яковлев и др.

Замечательная кинолента Эльдара Рязанова уже давно вошла в золотой фонд фильмов, которые мы смотрим на Новый год. Забавные ситуации, любимые герои, мелодичные песни и вечная история любви. В этом восхитительном «коктейле» удивительным образом каждый год открывается новый вкус.

«Старый» Новый год New Year’s Eve

Год выпуска: 2011 В ролях: Роберт Де Ниро, Мишель Пфайффер, Эштон Кутчер, Зак Эфрон и др.

Романтичная комедия с целой плеядой звезд Голливуда заворожит вас калейдоскопом историй, происшедших накануне Нового года. Успешная ведущая спешит вернуться в детство, знаменитый певец неожиданно встречает давнюю любовь, а одинокая женщина куда-то спешит в красивом платье. Их судьбы переплетены невидимыми нитями. Магия праздника объединяет тех, кто вчера был еще не знаком.

Вам письмо You’ve Got Mail

Год выпуска: 1998 В ролях: Том Хэнкс, Мег Райан, Грег Киннер, Паркер Поузи, Джин Степлтон и др.

Милая переписка через интернет не мешает их личной жизни. У Кэтлин есть парень, а Джо встречается с девушкой. Кэтлин всей душой привязана к своему магазинчику детских книг, что стал и для покупателей, и для продавцов пристанью добра. А магнат Джо однажды решает создать еще один огромный книжный супермаркет.

Чудо на 34-й улице Miracle on 34th Street

Год выпуска: 1994 В ролях: Ричард Аттенборо, Элизабет Перкинс, Дилан МакДермотт, Дж.Т. Уолш

Девочка Сюзан не верит в Санта-Клауса, ведь мама давно поведала ей правду. Но по доброму обычаю Сюзан написала свой «рождественский список» для Санты, в котором попросила новый дом, папу и маленького братишку. Но если она знает, что чудес не бывает, кто же тогда этот загадочный дедушка с белой бородой, которого она встретила в огромном нью-йоркском универмаге?

Приходи на меня посмотреть

Год выпуска: 2000 В ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Екатерина Васильева и др.

Такие фильмы близки нам своей теплотой и душевностью. Мир не идеален, но именно в этом его обаяние. Пожилая женщина давно не встает со своего кресла и клеит красивые фигурки. Но однажды под Новый год она сообщает, что скоро покинет этот мир... И тогда ее дочь Таня решает исполнить заветную мечту матери. Ведь чудо возможно даже там, где никто в него особо не верит.

Рождественские каникулы Christmas Vacation

Год выпуска: 1989 В ролях: Чеви Чейз, Беверли Д’Анджело, Джульетт Льюис, Джонни Галэки и др.

Порой новогоднему уюту и идиллии предшествуют довольно бурные события. Но глава семейства Гризвольдов твердо решил избежать треволнений. Они просто поедут за елкой, украсят дом огоньками, приготовят индейку... И праздник удастся на славу! Что ж, была не была, попробуем снова довериться неподражаемому комику Чеви Чейзу.

Лучшее Рождество! Nativity!

Год выпуска: 2009 В ролях: Мартин Фриман, Джейсон Уоткинс, Эшли Дженсен, Пэм Феррис и др.

Учитель Пол Маденс когда-то пытался стать актером театра. Но не вышло... И вот этому пессимисту и неудачнику внезапно доверяют постановку праздничного спектакля в школе. Казалось бы, шансы на успех малы, но судьба щедра на сюрпризы. И ко всему прочему он неожиданно встречает девушку, которую не надеялся увидеть. Эта комедия чудесным образом наполняет душу новогодним настроением.