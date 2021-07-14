10 утомительных клише, которыми напичкан каждый второй фильм про любовь

Если бы романтических фильмов не существовало, их следовало бы выдумать. Благодаря им каждый из нас может на час-другой отвлечься от повседневной жизни и окунуться в мир, где царит настоящая любовь. Сегодня мы, к примеру, можем посмеяться над какой-нибудь комедией с участием Дженнифер Энистон, завтра подержать кулачки за очередного героя-недотепу Мэттью Макконахи, а на выходных попереживать за Дженнифер Лопес в новой мелодраме. Во всем этом есть только один минус: чем больше подобных кинолент смотришь, тем больше понимаешь, насколько они все друг на друга похожи.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие заезженные сюжетные повторы кочуют из одного фильма про любовь в другой. Может, кто-то из их создателей посмотрит на это и решит в следующий раз обойтись без подобных клише.

1. Признание в любви в аэропорту

Если герой романтического фильма когда-нибудь не будет тянуть до последнего и признается в своих чувствах в цивильных условиях, то это, кажется, будет уже совсем другое кино. Пока же зрителям остается из раза в раз наблюдать за тем, как условный Джек или Патрик выскакивает из такси, пересекает в мгновение ока аэропорт или железнодорожный вокзал и в последний момент успевает сообщить условной Джейн или Сьюзен о том, что он ее любит. К счастью, в фильмах служба безопасности аэропорта и вокзала к таким человеческим порывам благосклонна. В реальной жизни подобных поблажек ждать, к сожалению, не стоит. Где можно встретить: «Лжец, лжец» (1997), «Певец на свадьбе» (1998), «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003) и т. д.

2. Героиня-милашка и подружка-стерва

Если главная героиня ромкома — нерешительная тихоня, которая и мухи не обидит, то у нее с вероятностью в 99,9 % найдется лучшая подруга, с эксцентричностью которой сравнится разве что Жанна Аркадьевна из «Моей прекрасной няни». Таким персонажам от сценаристов обычно достаются самые язвительные реплики и сумасшедшие выходки, которыми можно вовремя добавить фильму перчинки. Где можно встретить: «10 причин моей ненависти» (1999), «Свадебный переполох» (2001), «Больше чем друг» (2010) и т. д.

3. Звезда и простолюдин

Часто ли кинозвезды, музыкальные исполнители или другие медийные личности выбирают себе в пару обычных людей? Конечно. Однако в романтических фильмах это, кажется, происходит каждый раз, когда в кадре появляется Хью Грант. Причем любовь там всегда с первого взгляда, и никак иначе. Где можно встретить: «Ноттинг-Хилл» (1999), «Реальная любовь» (2003), «С глаз — долой, из чарта — вон!» (2007) и т. д.

4. Друзья, которые влюбятся друг в друга

В реальной жизни нередки случаи, когда двое друзей (коллеги и одноклассники тоже в счет) в какой-то момент осознают, что питают друг другу нечто большее, чем просто дружеские чувства. Однако в кино подобному развитию событий предшествует череда драматических расставаний и воссоединений с кучей неудачников, которые в итоге и заставляют протагониста осознать, что любовь всей его жизни все это время была у него прямо под носом. Где можно встретить: «Просто друзья» (2005), «Друг невесты» (2008), «Секс по дружбе» (2011) и т. д.

5. Поцелуй под дождем

Большинство людей в дождливую погоду предпочитают отсиживаться в сухом теплом местечке, но только не герои романтических фильмов. Для них первые капли дождя — сигнал к тому, чтобы как можно скорее отыскать, догнать, остановить свою вторую половинку и слиться с ней в страстном поцелуе, не обращая внимания ни на холод, ни на повышенную влажность. Что ж, это, может, и выглядит эффектно, но определенно не вызывает желания махнуться с ними местами. Где можно встретить: «Завтрак у Тиффани» (1961), «Четыре свадьбы и одни похороны» (1994), «Дневник памяти» (2004) и т. д.

6. Женщины, которые сначала не ладят друг с другом, а в итоге становятся подругами

Еще один излюбленный прием сценаристов романтических кинолент — сближать женские персонажи друг с другом, несмотря на все их различия. Как правило, в начале ленты эти героини друг друга не особо переваривают, но им достаточно взаимной ненависти к бывшему, чей-то свадьбы или еще чего-то не менее банального, чтобы стать чуть ли не лучшими подругами. Где можно встретить: «Мачеха» (1998), «Девичник в Вегасе» (2011), «Другая женщина» (2014) и т. д.

7. Отмена свадьбы в последнюю минуту

Часто ли вам доводилось бывать на свадьбах, где один из молодоженов на вопрос «Берешь ли ты в законные жены/мужья...» отвечает: «Нет»? А теперь попытайтесь прикинуть, сколько раз вы видели подобное в романтических фильмах. Счет идет на десятки, не так ли? Ну что тут поделаешь, уж очень нравится сценаристам отправлять жениха или невесту в закат не с тем человеком, с которым еще 5 минут назад они планировали связать себя узами брака. Где можно встретить: «Сбежавшая невеста» (1999), «Свадебный переполох» (2001), «Война невест» (2009) и т. д.

8. Измена как начало новой, лучшей жизни

Когда человек в реальной жизни сталкивается с изменой, ему нужно время (часто много времени) и, может, даже несколько сеансов у психолога, чтобы справиться с этим и почувствовать себя готовым к новым отношениям. В романтических же фильмах, если вам изменила ваша половинка, это значит, что ваша жизнь вскоре кардинально переменится и вы не просто обретете любовь всей своей жизни, но еще и обзаведетесь новой работой и домом. Где можно встретить: «Дневник Бриджит Джонс» (2001), «Привет, Билл!» (2007), «Нянька по вызову» (2009) и т. д.

9. Ложь без последствий

Лжете ли вы о себе, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, обратить на себя чье-то внимание или обзавестись хозяюшкой-женой, — неважно. Если вы протагонист романтического фильма, то вам обязательно простят этот проступок, потому что любовь, естественно, сильнее всего этого. Кажется, это клише сценаристы ромкомов переняли у своих коллег, работающих над мыльными операми. Где можно встретить: «За бортом» (1987), «Госпожа горничная» (2002), «Она — мужчина» (2006) и т. д.

10. Любовь с первого взгляда, полного ненависти

От чего сценаристы романтических кинолент никогда не откажутся, так это от сюжетной линии, где два крайне привлекательных героя поначалу друг друга ненавидят, а потом осознают, что буквально созданы друг для друга. Впрочем, зритель и не просит свести подобные фильмы к нулю: уж очень такие истории нравятся народу. Но вот переосмыслить мотивацию героев, обстоятельства, при которых все это происходит, и прочие существенные сценарные детали создателям кино стоило бы. Где можно встретить: «Вам письмо» (1998), «Правила съема: Метод Хитча» (2005), «Шаг вперед» (2006) и т. д.