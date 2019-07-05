Приемы, с помощью которых киностудии защищают нас от спойлеров (Взгляните на съемки «Игры престолов»)
Помните старую шутку о детстве Челентано? Ту, в которой он приходил на утренний сеанс, узнавал имя убийцы, а на вечернем показе требовал у зрителей пару монет за свое молчание. Сейчас для борьбы с людьми, раскрывающими кинотвисты, создается целая индустрия. А еще киностудии используют уничтожающиеся сценарии, убийц дронов и фальшивые сцены. Все это вовсе не спойлеры к новому шпионскому фильму, а наоборот, методы борьбы с ними.
Мы в AdMe.ru не любим спойлеры так же, как и вы, поэтому решили узнать о приемах, с помощью которых кинокомпании ограждают нас от утечек важной информации. А из бонуса вы узнаете, как самостоятельно защититься от сюжетно значимых деталей, просачивающихся в интернет.
Хичкок выпускал лобби-карточки с призывом не раскрывать концовку «Психо»
- Одним из первых со спойлерами начал бороться еще Альфред Хичкок. К премьере фильма «Психо» в 1960 году режиссер выпустил специальные лобби-карточки. Их раскладывали в фойе кинотеатров вместо буклетов с кадрами из фильма. В карточках указывали лишь название картины и помещали фото самого режиссера. Он напрямую обращался к зрителям с призывами: «Если вы не умеете хранить секреты, пожалуйста, держитесь подальше от людей после просмотра „Психо“» или «После просмотра „Психо“ не раскрывайте его концовку. Она у нас одна».
Съемочная группа «Игры престолов» сбивала дроны над площадкой и использовала исчезающие сценарии
- На протяжении 7 сезонов «Игры престолов» в сеть постоянно попадали материалы, связанные со съемками. В частности, над съемочными площадками часто летали беспилотники, после чего в интернете начиналось бурное обсуждение пейзажей, интерьеров и сюжетных поворотов. В 8-м сезоне шоураннеры решили бороться с этим явлением кардинально и установили на съемочной площадке в Северной Ирландии специальные устройства, созданные по технологии Drone Killer. Они заставляли беспилотники отключаться в воздухе на подлете к площадке и возвращаться на землю.
- Исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер рассказала, что съемки вообще проходили в условиях строгой секретности: актерам никогда не говорили настоящих названий серий, снимали артистов в фальшивых сценах и выводили в места скопления папарацци в костюмах, которых в сериале не будет.
- Еще одной мерой борьбы стали цифровые сценарии, исчезающие после прочтения. По словам исполнителя роли Джейме Ланнистера Николая Костер-Вальдау, такие скрипты сделали для каждой сцены 8-го сезона. После того как актеры завершали съемку эпизода, сценарии исчезали, а самим исполнителям строго-настрого запрещалось разглашать какие бы то ни было подробности в интервью.
Создатели «Мстителей» писали фальшивые сцены для Тома Холланда и не говорили, с каким CGI-персонажем он сражается
- Самым злостным нарушителем конфиденциальности в «Мстителях» оказался Том Холланд. Исполнитель роли Человека-паука постоянно проговаривался о сюжетных поворотах в интервью и в конце концов потерял доверие режиссеров. Роберта Дауни — младшего даже попросили поучаствовать в написании фальшивых сцен фильма специально для коллеги по цеху.
- А на съемках одного из эпизодов Холланду и вовсе не сказали, с каким CGI-персонажем сражается его Человек-паук. «Танос требует твоего молчания» — таким был девиз кинопроизводителей.
- В день премьеры режиссеры картины братья Руссо запустили в соцсетях кампанию с хештегом #DontSpoilTheEndgame («Не раскрывайте финал»). Создатели фильма призвали людей, похожих на Челентано из той шутки, держать язык за зубами и не спойлерить концовку.
- Кроме того, продюсеры фильма «Мстители: Финал» следили за тем, что актеры размещают в соцсетях. Поводом для такого контроля стало селфи Гвинет Пэлтроу, исполняющей роль Пеппер Поттс. Она выложила в инстаграм фото в костюме от Тони Старка, по которому фанаты смогли определить тип брони и предположить, что персонаж присоединится к команде супергероев. По требованию руководства актрисе пришлось спешно удалить фото, а сами кинопроизводители стали внимательнее отслеживать все посты.
Марку Хэмиллу запрещали оставлять у себя сценарий «Звездных войн» дольше одного дня
- Не менее строгих мер безопасности придерживаются на съемках новых «Звездных войн». Даже исполнителю главной роли Марку Хэмиллу не разрешали хранить сценарий предстоящей картины дольше одного дня. По словам актера, сценарий привозил ему домой кто-то из доверенных сотрудников Disney: «Они ждали, пока я его прочту, и требовали немедленно вернуть. Я даже не мог оставить его на ночь, чтобы ознакомиться повнимательнее». Хэмилл также добавил, что такие беспрецедентные меры по борьбе со спойлерами принимаются впервые: раньше актер всегда имел при себе бумажный экземпляр сценария, в котором делал заметки на полях.
Сценарий телесериала «Властелин колец» пишут в бункере
- Создатели телесериала «Властелин колец» тоже решили не экономить на борьбе со спойлерами. Сценарий для новой телеадаптации Amazon разрабатывается в охраняемом бункере с затемненными окнами, попасть в который можно только с помощью отпечатка пальца. Впрочем, ведущий программы The Watch Крис Райан назвал такие меры безопасности смешными, ведь сериал основан на всем известных книгах и популярной кинотрилогии. По его мнению, вся кампания развернута лишь для того, чтобы подогреть интерес к будущей телеадаптации.
Кинокомпаниям не всегда удается избежать утечек
Иногда и сами киностудии допускают промашки. Так, в трейлере фильма «Мстители: Финал» зрители нашли скрытый спойлер. Жертвой собственного трейлера стал «Остров» Майкла Бэя, который провалился в прокате, как считается, из-за того, что киноафиша фильма раскрыла слишком много секретов (в итоге ролик даже удалили из официальных сетей).
Неудачным признали и трейлер фильма «Терминатор: Генезис» — сам режиссер картины Алан Тейлор согласился, что в ролике раскрывается чересчур много сюжетно значимых деталей.
А в 2017 году в сеть попал предполагаемый сценарий 8-го сезона «Игры престолов». Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье.
Бонус: как защититься от спойлеров?
Зачастую бороться со спойлерами зрителям приходится самим. Крупные интернет-компании разработали множество приложений специально для защиты от утечек информации. С их помощью можно запретить показывать новости и посты о фильме, который вы еще не успели посмотреть.
- Google выпустил браузерное расширение, которое позволяет блокировать спойлеры, в частности в Facebook, Twitter и YouTube.
- Также для браузера Google Chrome есть специальное приложение Unspoiler.
- Аналогичный функционал для защиты от спойлеров предоставляет Firefox.
- Кроме того, в этом браузере можно отключить нежелательные комментарии и рекомендации на YouTube.
- Приложение Social Fixer защитит от спойлеров в Facebook.
- Для Twitter разработан специальный помощник TweetDeck.
- Мерами борьбы со спойлерами озаботилась и соцсеть «ВКонтакте».
А как вы избегаете спойлеров к новым фильмам и сериалам?
Фото на превью JP/PacificCoastNews/BWP Media/East News