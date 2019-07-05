Приемы, с помощью которых киностудии защищают нас от спойлеров (Взгляните на съемки «Игры престолов»)

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Помните старую шутку о детстве Челентано? Ту, в которой он приходил на утренний сеанс, узнавал имя убийцы, а на вечернем показе требовал у зрителей пару монет за свое молчание. Сейчас для борьбы с людьми, раскрывающими кинотвисты, создается целая индустрия. А еще киностудии используют уничтожающиеся сценарии, убийц дронов и фальшивые сцены. Все это вовсе не спойлеры к новому шпионскому фильму, а наоборот, методы борьбы с ними.

Мы в AdMe.ru не любим спойлеры так же, как и вы, поэтому решили узнать о приемах, с помощью которых кинокомпании ограждают нас от утечек важной информации. А из бонуса вы узнаете, как самостоятельно защититься от сюжетно значимых деталей, просачивающихся в интернет.

Хичкок выпускал лобби-карточки с призывом не раскрывать концовку «Психо»

Съемочная группа «Игры престолов» сбивала дроны над площадкой и использовала исчезающие сценарии

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Кинокомпаниям не всегда удается избежать утечек

Иногда и сами киностудии допускают промашки. Так, в трейлере фильма «Мстители: Финал» зрители нашли скрытый спойлер. Жертвой собственного трейлера стал «Остров» Майкла Бэя, который провалился в прокате, как считается, из-за того, что киноафиша фильма раскрыла слишком много секретов (в итоге ролик даже удалили из официальных сетей).

Неудачным признали и трейлер фильма «Терминатор: Генезис» — сам режиссер картины Алан Тейлор согласился, что в ролике раскрывается чересчур много сюжетно значимых деталей.

А в 2017 году в сеть попал предполагаемый сценарий 8-го сезона «Игры престолов». Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье.