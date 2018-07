10 триллеров, после которых вы еще долго будете спать с включенным светом

Когда вам в последний раз было очень страшно, чтобы вот прямо адреналин в зрачках и мурашки по телу? Конечно же, нам не хочется, чтобы в жизни были такие ситуации, от которых ужас пробирает до костей, но почему бы не испытать его «безопасно»? Вот тут нам на помощь и приходят леденящие кровь триллеры и фильмы ужасов. Такие, как мы собрали в нашей подборке. И это не только новинки, но и старая добрая классика — вдруг вы что-то пропустили.

Тебя никогда здесь не было (You Were Never Really Here), 2017

IMDb — 6,90

Великобритания, Франция

В главных ролях: Хоакин Феникс, Екатерина Самсонова Действие фильма разворачивается вокруг героя — одиночки Джо, бывшего военного, страдающего посттравматическим синдромом. Спасая похищенных детей, он хоть как-то худо-бедно справляется с действительностью. Но получив вроде бы обычное задание по освобождению дочери сенатора Нины, герой сам не заметил, как вся жизнь его круто изменилась. Поклонники таких фильмов, как «Таксист», «Леон» и «Город грехов», будут довольны.

Тихое место (A Quiet Place), 2018

IMDb — 7,80

США

В главных ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Милли Симмондс, Ноа Джуп Простая американская семья живет на вроде бы обычной ферме. Однако есть одно «но»: как только в доме появляется какой-либо звук, просыпаются жуткие монстры, слепые и беспощадные. Никто не знает, откуда они взялись и как с ними бороться. Для того чтобы выжить, семье приходится жить в полнейшей тишине. Но как же ее соблюдать, если в доме есть маленькие дети? Мы вас уверяем, что смотреть этот фильм вы будете в полном молчании.

Убийство священного оленя (The Killing of a Sacred Deer), 2017

IMDb — 7,1

Великобритания, Ирландия, США

В главных ролях: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Алисия Сильверстоун Великолепные актеры разыгрывают перед нами историю семьи. У кардиохирурга Стивена, его жены Анны и 2 маленьких детей вроде бы идеальные отношения. До тех пор, пока в них не вмешивается прошлое мужа, скрывать которое становится невозможно. Если вам кажется, что сюжет очень прост, то мы вас разубедим: фильм получил награду Каннского фестиваля за лучший сценарий.

Все деньги мира (All the Money in the World), 2017

IMDb — 6,9

США, Италия, Великобритания

В главных ролях: Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер, Марк Уолберг У самого богатого человека в мире Пола Гетти похищают внука, и, вместо того чтобы заплатить выкуп, нефтяной магнат отказывает похитителям. Казалось бы, мальчик обречен. Но в игру вступает сотрудник службы безопасности самого магната. Любители детективных триллеров будут в невероятном восторге.

Прочь (Get Out), 2017

IMDb — 7,7

Япония, США

В главных ролях: Дэниел Калуя, Эллисон Уильямс, Кэтрин Кинер Фильм получил «Оскар» за лучший сценарий, а ведь для Джордана Пила это был дебют на режиссерском поприще. Сюжет незамысловат: юный чернокожий фотограф едет в дом к своей девушке, чтобы познакомиться с ее родителями, принадлежащими к местной элите. Но что-то пошло не так. Понравится поклонникам фильма «Ключ от всех дверей».

Секретное досье (The Post), 2017

IMDb — 7,2

США, Великобритания

В главных ролях: Мэрил Стрип, Том Хэнкс Фильм основан на реальных событиях и снят Стивеном Спилбергом. Это история Кэтрин Грэм (издатель «Вашингтон пост») и Бена Брэдли (редактор «Вашингтон пост»), которым пришлось ввязаться в гонку с конкурирующей газетой «Нью-Йорк таймс» за право публикации государственных тайн, скрываемых более 30 лет. Любители биографических триллеров получат от просмотра незабываемое удовольствие.

Марта, Марси Мэй, Марлен (Martha Marcy May Marlene), 2011

IMDb — 6,9

США

В главных ролях: Элизабет Олсен, Кристофер Эбботт, Брэди Корбет Психологический триллер, в центре которого Марте, персонажу Элизабет Олсен, приходится заново учиться жить и познавать себя после побега из секты, в которой она жила 2 года. Преследуемая навязчивыми страхами, главная героиня тихо и незаметно проваливается в собственный мир иллюзий и паранойи. После просмотра вы еще долго будете раздумывать, что есть свобода и что есть рабство.

В доме (Dans la maison), 2012

IMDb —7,4

Франция

В главных ролях: Фабрис Лукини, Эрнст Умоер, Кристин Скотт Томас Режиссер Франсуа Озон построил изящную историю вокруг преподавателя французской литературы, уставшего от бездарных учеников, и мальчика Клода, имеющего неплохой литературный талант. Написав сочинение о семье своего друга, он не только заинтересовывает учителя, но и начинает манипулировать персонажами в реальной жизни. Тонкое кино для истинных ценителей жанра.

Виктория (Victoria), 2015

IMDb — 7,7

Германия

В главных ролях: Лайа Коста, Фредерик Лау, Франц Роговский, Бурак Йийит Европейский арт-хаусный фильм — это совершенно иной взгляд на кинематограф. Ленту сняли с одного дубля, и это значит, что монтажа нет вообще. По крайней мере нас в этом уверяют продюсеры. Но глядя на то, что получилось в итоге, в это сложно поверить. Ощущение «прямого репортажа» не покидает зрителя весь фильм. По сюжету молодая испанка Виктория на выходе из ночного клуба знакомится с 4 молодыми людьми. Они радостно обещают показать героине, что такое «настоящий Берлин», и тут дело принимает любопытный оборот. Для любителей «живого» кино — самое то.

Окно во двор (Rear Window),1954

IMDb — 8,5

США

В главных ролях: Джеймс Стюарт, Грейс Келли, Уэнделл Кори Завершаем нашу статью классикой мирового кинематографа. Альфред Хичкок — неоспоримый король хоррора — создал шедевр, на который равняются многие современные режиссеры. Так что если вы еще не видели этот фильм, то сейчас самое время. Сюжет по-прежнему актуален, несмотря на то что снят фильм полвека назад. Фоторепортер со сломанной ногой, вынужденный скучать в инвалидном кресле, от нечего делать начинает подсматривать за соседями и приходит к неожиданному выводу: сосед убил свою жену.

А какой триллер вы считаете самым лучшим? Поделитесь с нами, и, может быть, мы включим его в нашу следующую подборку.