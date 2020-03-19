10+ трейлеров, которые бессовестно выдали главные сюжетные повороты фильмов. Интересно, заметили ли вы

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Анонс фильма длится каких-то пару минут, и даже за такое короткое время можно показать лишнее, испортив впечатление от предстоящей премьеры. Так, например, зрители «благодаря» трейлерам не переживали за Тома Хэнкса, когда он попал на необитаемый остров, в драме «Изгой», разгадали главный секрет психологического триллера «Остров проклятых» и увидели, в кого превратится красотка Сальма Хайек в детективе «От заката до рассвета». В статье вас ждет еще много примеров знаменитых кинокартин, которые пострадали от собственных трейлеров.

Парадоксально, но исследования показывают, что спойлеры помогают наслаждаться историей, а не портят ее. Но мы в AdMe.ru вспомнили вопиющие случаи, когда монтажеры все же переборщили с ключевыми кадрами и показали зрителям то, что должно было остаться в секрете. А в самом конце статьи вы узнаете, что означает код из фэнтези «Матрица», который раскрыл художник-постановщик фильма. Осторожно! В списке есть спойлер на 3-й сезон сериала «13 причин почему».

14. Трейлер ленты «Человек-невидимка» раскрыл одну из главных интриг фильма

Пользователь твиттера спросил продюсера кинокартины «Человек-невидимка» Джейсона Блума, зачем в трейлере пересказывать весь сюжет фильма. Джейсон ответил, что не видит другого способа оторвать людей от Netflix и заманить их в кинотеатры. Да, у продюсеров своя логика, но хотя бы основную интригу фильма можно было бы сохранить в тайне: в трейлере показывают, как героиня Элизабет Мосс выливает краску в пустоту, из-за чего проявляется силуэт антагониста. Так зрителям становится понятно, что Человек-невидимка — это не плод ее воображения, а реальный противник.

13. Половина фильмов о Терминаторе пострадали из-за собственных рекламных роликов

Джеймс Кэмерон планировал удивить зрителей во второй части фильма о Терминаторе неожиданным поворотом: Т-800 больше не охотится на семью Коннора , а защищает ее. Но этот ключевой момент был показан в трейлере, когда герой Шварценеггера спасает мальчика от другой машины.

, а защищает ее. Но этот ключевой момент был показан в трейлере, когда герой Шварценеггера спасает мальчика от другой машины. И в трейлере ленты «Терминатор: Да придет спаситель» зрители узнали о заключенном Маркусе Райте больше, чем должны были: Маркус — Терминатор, хотя эту информацию скрывали половину фильма и эта сцена могла быть крайне драматичной, ведь герой и сам не подозревал, что он машина.

и эта сцена могла быть крайне драматичной, ведь герой и сам не подозревал, что он машина. В анонсе к фильму «Терминатор: Генезис» также раскрыли личность нового Терминатора, которым оказался сам Джон Коннор.

12. Сцена падения Железного Человека в «Мстителях» потеряла эффект драматичности

Во втором официальном трейлере «Мстителей» показали, как подбитый Железный Человек падает с огромной высоты. Этот напряженный момент действительно мог бы взволновать, если бы зрители заранее не увидели, как Халк ловит Тони Старка в воздухе.

11. Трейлер к фильму «Бэтмен против Супермена» испортил сюрприз с появлением главного злодея и третьего супергероя

После просмотра трейлера, в котором показали появление Думсдея и Чудо-женщины, интерес зрителей к фильму начал падать. Было бы логично не выдавать суперзлодея до последнего, как и еще одного супергероя, который объединит Бэтмена и Супермена для сражения против общего врага. Собственно, это и есть весь сюжет фильма.

10. В анонсе ленты «От заката до рассвета» не стали скрывать, что жанр фильма резко изменится

Культовый боевик Роберта Родригеса начинается как классический криминальный триллер, который рассказывает о двух преступниках в бегах. Как в этом сюжете могли появиться вампиры? Этот неожиданный поворот мог бы стать настоящим сюрпризом для зрителей, если бы они не видели трейлер фильма, который бессовестно разоблачил главную интригу. Вампиры появляются в фильме только спустя час сюжетного времени, а в трейлере их раскрыли спустя 40 секунд.

9. Все, кто видел трейлер к фильму «Изгой», знали, что герой Тома Хэнкса вернется домой

В знаменитом фильме Роберта Земекиса «Изгой» работник знаменитой службы доставки оказывается на необитаемом острове после крушения самолета и учится выживать в диких условиях. Одним из главных вопросов, которым мог бы задаться зритель: сможет ли герой Тома Хэнкса когда-нибудь вернуться домой? Если вы видели трейлер к фильму, то прекрасно знали ответ.

8. Главный секрет фильма «Остров проклятых» стал слишком очевидным после просмотра первого ролика

За выходом первого трейлера последовала бурная реакция зрителей, которые посчитали, что было показано слишком много: Чак Оул (Марк Руффало) находит записку с надписью «Кто 67?», а Тедди Дэниелс (Леонардо Ди Каприо) узнает, что в клинике всего 66 пациентов. При встрече со сбежавшей пациенткой она уточняет у Тедди, не принимал ли он таблетки, которые вызывают кошмарные видения, и предупреждает главного героя о том, что все в этом месте заодно, поэтому живым ему не выбраться. Становится легко догадаться, кто этот 67-й пациент.

7. В трейлере к фильму «Приколисты» рассказывают о выздоровлении главного героя

Джордж Симмонс (Адам Сэндлер) — успешный стендап-комик, который узнает, что у него неизлечимое заболевание крови и в запасе у него осталось меньше года. За это время главный герой хочет успеть изменить свою жизнь. Данный сюжет мог бы заинтриговать зрителей, если бы в трейлере не показали, что Джордж побеждает болезнь — и это событие существенно влияет на сюжет.

6. Трейлер ленты «Обливион» раскрыл секрет, о котором зрители должны были узнать только в середине фильма

2077 год. Шестьдесят лет назад инопланетяне разрушили Луну, вызвав на Земле многочисленные землетрясения и цунами, а выжившие люди эвакуировались на гигантскую космическую станцию. Джек (Том Круз) отправляется на вылазку для восстановления двух подбитых дронов и попадает в плен к «Падальщикам» — группа во главе с Малкольмом Бичем (Морган Фримен). Малькольм рассказывает Джеку правду, и оказывается, что все делается по указу инопланетян, а на Земле при этом живут повстанцы, которые хотят освободиться от захватчиков. Эту информацию выдают в трейлере, хотя зритель должен был узнать об этом только к середине фильма.

5. Самые значимые сцены фильма «Прочь» показали в одном анонсе

Крис Вашингтон, молодой фотограф из Нью-Йорка, едет знакомиться с родителями своей девушки. Из трейлера становится понятно, что ничем хорошим это не закончится: прислуга ведет себя странно, главному герою обещают «помочь» с помощью гипноза, на аукционе Криса выставили на продажу, а попытка сбежать окажется неудачной. Справедливости ради стоит отметить, что финальный твист не раскрыт, но большая часть сцен потеряла зрелищность.

4. В трейлере ленты «Левша» не стали скрывать гибель одного из главных персонажей — Рейчел Макадамс

В трейлере картины «Левша» героиню Рейчел Макадамс убивают на первой минуте, несмотря на то что в фильме она — один из главных персонажей, и такой сюжетный поворот считается достаточно спойлерным.

3. Фильм «Хижина в лесу» потерял главную сюжетную интригу

На первой минуте трейлера зрителей погружают в атмосферу классического фильма ужасов: друзья отправляются на отдых и едут по незнакомой дороге, в заброшенном городке встречают чужака, игнорируют его предупреждения и находят хижину в лесу. Можно было бы на этом и остановиться, но после авторы начинают раскрывать главную задумку сюжета и показывают самые неожиданные моменты. Так зрители еще до просмотра фильма узнали, что картина научно-фантастическая.

2. Из проморолика «13 причин почему» становится понятно, что случилось с Брайсом

Если не смотреть трейлер, то в первых сериях 3-го сезона сериала «13 причин почему» зрители наблюдают, как Клэй и его друзья стараются замести следы за Тайлером, который чуть не устроил бойню на весеннем балу в школе. Однако выясняется, что пропадает Брайс Уокер, и это могло бы стать неожиданным сюжетным поворотом, если бы в трейлере не рассказали, что он убит.

1. Фильм еще не вышел в прокат, но зрители уже знают, кто будет Кэндимэном

«Кэндимэн» выйдет в прокат в июне 2020 года, а по трейлеру уже можно понять главный секрет фильма. Кэндимэн — монстр, которого можно призвать через зеркало, повторив его имя 5 раз. Естественно, находится немало желающих проверить, работает ли городская легенда. В одной части трейлера показывают, как главный герой фильма, художник Энтони Маккой, смотрит на себя в зеркало и видит Кэндимэна. В отличие от остальных персонажей, монстр постоянно преследует Энтони, но при этом не трогает его, потому мы можем предположить, что Энтони и есть Кэндимэн. Конечно, нельзя не допускать, что в фильме будет неожиданный поворот и наши догадки не оправдаются, но будет обидно, если трейлер разрушил главную интригу.

Бонус: что означает код из фильма «Матрица»?

Фильм «Матрица» начинается с потока зеленых символов на экране, которые стекают вниз, и если присмотреться, то можно заметить японские символы. И это не просто совпадение. Человека, который создал этот код, зовут Саймон Уайтли, он был художником-постановщиком «Матрицы». В интервью CNet Уайтли признался, что дождь из символов — рецепт суши, который он взял из поваренной книги своей жены. Получается, что пока весь мир пытался найти скрытый смысл в этом коде, японские зрители наблюдали на экране примерно следующую картину: «Промываем и отвариваем рис, нарезаем рыбу, овощи...» Да, у киноделов особое чувство юмора, а креативный подход заметен даже в деталях.

А какой трейлер испортил вам впечатление от фильма?