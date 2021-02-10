10 типов персонажей, которых сыграли мужчины и женщины. И мы не можем понять, кто справился лучше

Как и общество в целом, кинематограф с годами заметно меняется, расширяя рамки и ломая стереотипы. С ролями, которые раньше прописывали исключительно для мужчин, сегодня успешно справляются представители обоих полов. Покорители Дикого Запада, солдаты, банкиры и даже боевые роботы — эти и другие образы давно утратили гендерную окраску, хотя о том, кто в них более убедителен, могут ходить жаркие споры.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить типажи персонажей, которые на большом экране воплощали и мужчины, и женщины. А заодно поразмышляли, какими особенностями обладают герои и кто сыграл их более убедительно.

Искатели приключений

Залихватский, рисковый и безмерно обаятельный Индиана Джонс — один из самых ярких героев приключенческих фильмов и культовая роль Харрисона Форда. Он искусно боролся с врагами всех мастей, бесподобно ухмылялся и разбивал женские сердца на протяжении десятилетий. Не хуже харизматичного археолога справлялась с опасностями и Лара Крофт, перекочевавшая с игровых приставок на большие экраны. Хотя зрители до сих пор спорят, кто воплотил образ расхитительницы гробниц лучше — Анджелина Джоли или Алисия Викандер, — сама героиня получилась очень выразительной и вдохновляющей: она умная, спортивная, мастерски справляется с различными головоломками и врагами, будь то бандиты или мифические существа.

Юристы

Ярких юристов и адвокатов из мира кино не сосчитать. Остановимся на главных героях популярных сериалов последних лет — «Форс-мажоры» и «Как избежать наказания за убийство». В центре сюжета оказываются уверенные в себе, харизматичные и циничные акулы юриспруденции. Харви Спектер в исполнении Гэбриела Махта — настоящий альфа-самец и икона стиля, который умеет подать себя. У Аннализ Китинг (Виола Дэвис), в свою очередь, есть две стороны: характер сильной и самодостаточной женщины она показывает миру, а чувствительную и измученную натуру предпочитает не выставлять на всеобщее обозрение. И если эмоции и мимику Харви Спектера можно назвать весьма скупыми, то внутренний мир своей героини Виола Дэвис раскрыла во всех красках, заставив сопереживать этому персонажу.

Сердцееды

Кинематограф знает множество обольстителей, но главными ловеласами последних десятилетий смело можно назвать героев культовых ситкомов — Джо Триббиани («Друзья») и Барни Стинсона («Как я встретил вашу маму»). Но если Джо покорял девушек в основном своей харизмой и обаянием, Барни подходил к делу более основательно и изобретательно. Он даже разработал собственное руководство по пикапу под названием Playbook. Но и среди женщин можно вспомнить немало искусительниц, которые заставляли мужчин падать перед ними штабелями. Бесподобно с этим справлялась Саманта Джонс, героиня сериала «Секс в большом городе». Она всегда знала, что ей нужно, легко добивалась своей цели и умела выпутаться из любой ситуации. Конкуренцию Саманте вполне может составить Макс Коннерс («Сердцеедки») в исполнении Сигурни Уивер, которая была не просто интриганкой, но и виртуозной аферисткой, затягивающей в свои сети богатеньких простофиль.

Детективы, одержимые убийцами

В кино не раз раскрывалась тема неистовой одержимости детективов и полицейских серийными убийцами. Вспомнить хотя бы фильм «Молчание ягнят» с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом, успевший стать классикой. Из последних сериалов с подобным сюжетом можно вспомнить «Ганнибал» и «Убивая Еву». Главный герой «мужской» интерпретации — профайлер ФБР Уилл Грэм. Персонаж Хью Дэнси изображен несколько асоциальным, но интеллектуально одаренным, с большим опытом в криминологии и развитым воображением, которое помогает ему в раскрытии преступлений, но медленно подрывает психику. Не менее мастерски роль одержимого детектива воплотила на экране Сандра О. Аналитик Ева Поластри в ее исполнении получилась неимоверно живой, правдоподобной и чуть более приземленной, нежели Уилл Грэм. Она обычный специалист и трудоголик со своими вполне обыденными проблемами, которую дома ждет любящий муж. Вероятно, именно эта простота Евы и харизма Сандры О расположили к себе зрителей и даже принесли актрисе «Золотой глобус».

Шпионы и спецагенты

На протяжении десятилетий зрители с охотой наблюдают за тем, как тайные агенты предотвращают катастрофы мирового масштаба, спасают людей и подрывают коварные планы злодеев. Джеймс Бонд, Джейсон Борн, Итан Хант — все эти персонажи шпионских боевиков стали настоящим олицетворением бесстрашия, упорства и мужества. Отдельно нельзя не отметить главного героя франшизы «Миссия невыполнима», ведь большую часть трюков Том Круз выполнял самостоятельно, благодаря чему они выглядели максимально реалистично. Среди женщин также можно вспомнить немало ярких агентов: Никиту, Солт, Сидни Бристоу («Шпионка»). Но если героиня Дженнифер Гарнер получилась убедительной — сильной и волевой, но при этом хрупкой и женственной, то шпионка в исполнении Анджелины Джоли в фильме показана слишком уж шаблонно неуязвимой, а ее действия и решения зачастую нелогичны и недальновидны.

Борцы с инопланетянами

Фильм «Хищник» — настоящая икона фантастических боевиков, а Арнольд Шварценеггер в роли майора Датча невероятно органичен. Необъятная харизма, великолепная физическая форма, фирменный прищур и ирония — персонаж получился живым и фактурным, а его характер, как и других «коммандос», четко раскрыт. Ничуть не отстает от Датча и Рипли, героиня франшизы о Чужих, которая сделала Сигурни Уивер знаменитой. Эллен — отличный пример волевой и мужественной женщины, которой не чужды человеческие эмоции. Она отменно управляется с гранатометом и готова пожертвовать жизнью ради кота.

Аферисты и мошенники

Трилогия о криминальных похождениях Дэнни Оушена и его друзей успела стать классикой не только своего жанра, но и в целом кинематографа. Неудивительно, что Гэри Росс решился снять спин-офф с женским актерским составом, главную роль в котором исполнила Сандра Буллок. Но если мужчины-аферисты занимались ограблениями по понятным и четко определенным причинам, а о персонажах зрителю выдали достаточно информации, то действиям героинь продолжения («Восемь подруг Оушена»), какими бы колоритными и эффектными они ни были, явно не хватило мотивации и раскрытия. Персонажи комедии «Отпетые мошенники» также претерпели изменения в ремейке 2019 года. Герой Майкла Кейна в фильме был настоящим воплощением аристократизма, благородства и хороших манер. В этом плане Энн Хэтэуэй все же несколько недостает тонкости и изящества. Персонажи Стива Мартина и Ребел Уилсон оба простые и грубоватые, но Пенни получилась чуть более вульгарной и отвязной.

Замкнутые гении

Конечно, сферы деятельности у Шерлока Холмса и Бет Хармон разные, однако в их типажах и поведении можно найти немало общего. И детектив-консультант, и шахматистка — гении в своем деле. Они отчужденные и замкнутые, испытывают трудности с выражением чувств. Кроме того, Холмс и Хармон обладают богатым воображением, помогающим им добиваться цели, которое они время от времени «подпитывают» наркотическими веществами. Бенедикт Камбербэтч и восходящая звезда Аня Тейлор-Джой блестяще воплотили на экране своих героев. Что же касается самих персонажей, в сравнении с Бет Шерлок выглядит более инфантильным, порой не способным справляться даже с элементарными бытовыми задачами, тогда как выросшая в приюте Хармон научилась во всем полагаться на себя и стойко выносить все тяготы судьбы.

Пираты

Вряд ли кинематограф знает более яркого, харизматичного и фактурного пирата, нежели Джек Воробей. Герой культовой франшизы в исполнении Джонни Деппа влюбил в себя миллионы зрителей по всему миру благодаря остроумию, умению попадать в опасные и комичные ситуации и неукротимой жажде наживы. Кстати, характер и особенности Воробья придумывал сам Джонни Депп, во многом вдохновляясь образом гитариста группы The Rolling Stones Кита Ричардса. А вот женщин-пираток большой экран помнит не так уж много. Впрочем, сопоставить с Джеком вполне можно его любовный интерес — дочь Черной Бороды Анжелику в исполнении Пенелопы Крус. Вся жизнь для нее — одна большая игра. По характеру героиня схожа с Воробьем: она хитрая, целеустремленная, обладает неплохим чувством юмора и не менее искусно врет ради собственной выгоды. Однако в харизме и обаянии все же заметно уступает Джонни Деппу и его персонажу.

Мстители

Тема мести, которую нужно подавать холодной, вероятно, никогда не утратит своей популярности в кинематографе. «Джон Уик», «Убить Билла», «Олдбой» — вряд ли найдутся люди, которые не слышали об этих лихих триллерах, от которых кровь стынет в жилах. Говоря о мстителях, нельзя не вспомнить Джерарда Батлера в фильме «Законопослушный гражданин». Его Клайд Шелтон целеустремленный и совершенно хладнокровный. Больше всего он жаждет отомстить за семью и доказать порочность прогнившей юридической системы, и на этом пути его ничто не остановит. Герой Батлера получился неимоверно убедительным и выразительным, если не сказать мощным. Несмотря на жестокие поступки Шелтона, ему сопереживаешь. В свежем триллере «Девушка, подающая надежды» роль мстительницы примерила на себя Кэри Маллиган. Ее героиня Кассандра — молодая женщина, застрявшая на бесперспективной работе. По ночам она ходит в бары и, притворяясь пьяной, ведет охоту на падких до беззащитных девушек мужчин, преподавая им серьезный урок. У Кэсси есть четкая цель и мотив, ведь она мстит за события прошлого, разрушившие ее жизнь. Персонаж не преподносится как неуязвимая супергероиня, она менее изощренная, нежели Клайд Шелтон, а ее планы не столь замысловатые. Но пронзительная игра Маллиган заслуживает всяческих похвал, что отметило большинство критиков.