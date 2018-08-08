10 типов персонажей, которые встречаются почти в каждом популярном сериале

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Каждый год в мире выходят тысячи новых сериалов и еще больше продолжений старых, но популярность завоевывают только немногие из них. Ключ к успеху лежит в сюжете, подаче и, конечно же, персонажах. Хотя одно из требований к сериалу — оригинальность, некоторые герои в них весьма схожи.

AdMe.ru перебрал наиболее известные сериалы за последние пару десятков лет и выявил самые популярные категории персонажей.

1. Лишний человек

Небогат, не отличается внешними данными, имеет проблемы с общением и личной жизнью — все это признаки лишнего человека. Иногда персонаж пытается так или иначе вписаться в основную компанию, но получается довольно плохо. Он долго остается на задворках жизни, но в конце способен проявить и лучшие свои качества. Примеры: Джоксер («Зена — королева воинов»), Гантер («Друзья») , Стюарт («Теория большого взрыва»).

2. Парочка Шредингера

Сериал есть сериал: чтобы продлить количество сезонов, сценаристы не позволяют отношениям героев наладиться одним махом или развиваться медленно и плавно в ущерб интриге. Поэтому влюбленные встречаются и расстаются, женятся и разводятся, а потом снова и снова повторяют эти действия в течение нескольких сезонов. Но ответ на вопрос, будут ли герои действительно вместе, зритель получает лишь в конце. Примеры: Кэрри и Джон Престон («Секс в большом городе»), Сьюзан и Майк («Отчаянные домохозяйки»), Джей Ди и Эллиот Рид («Клиника»).

3. Мэри Сью

Часто в сериалах встречается герой, совершающий поступки и подвиги, которые явно противоречат его физическим и умственным способностям. Иногда персонаж угадывает намерения противника, проявляет чудеса ловкости, силы, интеллекта и сообразительности. А в другой ситуации внезапно становится слабым и уязвимым, словно в прошлой серии не побеждал врагов одной левой. Словом, Мэри Сью подчиняется исключительно написанному сценарию, а не собственному характеру. Примеры: Дейенерис Таргариен («Игра престолов»), Фиби («Зачарованные»), Зена («Зена — королева воинов»).

4. Красивая стерва

Красивая, умная, умеет манипулировать людьми — вот основные черты женского персонажа, которого можно охарактеризовать одним словом: стерва. Добиваясь своих целей, она презирает моральные ценности, не берет в расчет чувства окружающих, предает и обманывает. Иногда вызывает у зрителей сочувствие, иногда — ненависть. Однако озлобленность прекрасной стервы вызвана лишь тем, что женщине чего-то не хватает в жизни: денег, власти, признания или просто дружбы. Примеры: Джордан Салливан («Клиника»), Иди Бритт («Отчаянные домохозяйки»), Джорджина Спаркс («Сплетница»).

5. Любимчик женщин

При виде этого героя сердца женских персонажей и телезрительниц начинают биться чаще. Всему виной невероятная обаятельность и привлекательность, перед которой невозможно устоять. Из-за популярности у противоположного пола ему завидуют друзья, зато герой нередко испытывает сложности в построении постоянных отношений. Примеры: Чак Басс («Сплетница»), Оливер Куин («Стрела»), Барни Стинсон («Как я встретил вашу маму»).

6. Герой за пределами экрана

Некоторые герои сериала долгое время или даже постоянно живут за пределами экрана. Мы что-то знаем о них, видим их глазами других персонажей, узнаем об их судьбе, даже слышим голос, но как они выглядят — это загадка. Что ж, отличный ход сценаристов: экономия эфирного времени и затрат на актерский состав. И поддержка интриги, разумеется. Примеры: сосед напротив («Друзья»), мама Говарда («Теория большого взрыва»), Дайан («Твин Пикс»).

7. Этнический стереотип

Расизм — это нехорошо. Но чтобы добавить юмора в ситком, развеять мрачность серьзного сериала, освежить общую картинку, сценаристы включают персонаж, которому свойственны характерные черты представителей его национальности, точнее стереотипы. Внешность, характер, акцент, привычки — все это легко позволяет сделать героя уникальным, но только для конкретного сериала. И правда, кому не надоели стереотипы, что все русские — опасные мафиози или девушки-блондинки, мечтающие выйти замуж, мексиканцы сплошь горячие и страстные, а среди евреев одни хитрецы? Примеры: Раджеш («Теория большого взрыва»), Ирина («Отчаянные домохозяйки»), Крис Терк («Клиника»).

8. Циничный шутник

Именно на него приходится основная масса шуток, изрекаемых героями сериала. Правда, другие персонажи далеко не всегда находят его юмор веселым. Наверное, это потому, что шутки основаны на сарказме и не предполагают доброго и снисходительного отношения к людям. Ну, высмеивать недостатки не всегда плохо: может, хоть так люди сделают попытку избавиться от них? Примеры: Чендлер Бинг («Друзья»), Вайолет Кроули («Аббатство Даунтон»), Перри Кокс («Клиника»).

9. Исправившийся / привлекательный злодей

Сначала он или она показывает себя настоящим злодеем, творит ужасные дела, но со временем демонстрирует и лучшие черты характера. Конечно, дорога исправления бывает и долгой, и кривой, но зритель всегда с удвоенным рвением сопереживает тому, кого недавно ненавидел. А уж смерть симпатичного злодея вызывает просто море слез. Примеры: Джейме Ланнистер («Игра престолов»), Коул Тернер («Зачарованные»), Мориарти («Шерлок»).

10. Красотка-мама

Ох уж эти сериальные мамы... Мало того что они выглядят лучше своих детей, так еще и личную жизнь они устраивают намного проще и быстрее. Причем порой за счет друзей своих же отпрысков. Иногда они демонстрируют качества, более присущие подросткам, а не взрослым опытным дамам: легкомысленность, влюбчивость, необдуманность поступков... А иногда — невероятную мудрость и силу, которые украшают настоящую женщину. Примеры: Донна Смоук («Стрела»), Лили ван дер Вудсен («Сплетница»), Нора Бинг («Друзья»).