Как менялись типичные образы, которые мы с завидной регулярностью наблюдаем в кино

Кинематограф неустанно радует зрителей многообразием картин. Однако, как бы ни отличались сюжеты лент, в них часто присутствуют похожие герои. Будь то непосредственная блондинка, щедрый богач, а то и вовсе сверхъестественное существо вроде оборотня или вампира. Режиссеры часто преобразуют таких персонажей в соответствии с социально-культурными изменениями в обществе.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, как в последние десятилетия менялись архетипические образы в кино.

Блондинка в розовом

В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» Мэрилин Монро создала образ белокурой милой глупышки, который стал культовым. Впоследствии кинематографисты нередко использовали подобных персонажей, и блондинки в розовых нарядах веселили зрителей своими наивными выходками. Лента «Блондинка в законе» стала первым шагом к тому, чтобы сказать «нет» стереотипам. На экране героиня Риз Уизерспун все так же мила и непосредственна, но убеждает окружающих, что любовь к нежному цвету и светлые локоны — это не признаки глупости.

А в картине «Девушка, подающая надежды» показана совсем уж нетипичная для кинематографа блондинка в розовом. В героине нет ни грамма наивности, она умна и цинична. Перед нами травмированная особа, которой движет жажда мести.

Вампир

Образ вампира в кинематографе за последние десятилетия претерпел значительные изменения. В фильме «Дракула» сверхъестественный персонаж представлен зрелым аристократом-злодеем, которому чуждо сострадание к человечеству. Кино «Интервью с вампиром» показывает нам этих существ более сложными и глубокими. Они все еще негодяи, но в отдельных случаях могут испытывать угрызения совести из-за своих поступков. Речь идет о персонаже Брэда Питта — молодом романтике, склонном к рефлексии.

Но никогда еще образ вампира не был таким безобидным, как в саге «Сумерки». Эдвард — добряк-подросток. Он сумел побороть инстинкты и перестал причинять людям вред. Внешне этот вампир мало чем отличается от окружающих его людей, в то время как в двух выше описанных случаях мы имели дело с утонченными модниками.

Девушка-супергерой

Изначально леди с суперспособностями в кино были отражением подобных мужских персонажей. К примеру, в фильме 80-х годов «Супердевушка» главная героиня не только является двоюродной сестрой Супермена, но еще и носит идентичный костюм. Правда, подчеркивающий женскую фигуру. В 2017 году мы увидели новую версию Чудо-женщины в исполнении Галь Гадот. Это не первое киновоплощение супергероини, но критики отметили ее культурную перезагрузку, несмотря на довольно откровенный наряд. Чудо-женщину нашего поколения нельзя назвать картонной: это проработанный персонаж со сложной гаммой чувств и эмоций.

Почти одновременно с лентами о Чудо-женщине выходил сериал «Джессика Джонс». Эта девушка со сверхспособностями не носит короткие юбки и вообще не хочет выделяться из толпы. Прошлое Джессики небезупречно, но она идет по пути искупления ошибок. Среди киношных супергероинь это поистине революционный персонаж.

Синий чулок

Довольно длительное время девушка-отличница в кино представляла собой непривлекательную для сверстников особу. Например, в ромкоме «Это все она» главная героиня оказывается втянутой в спор крутых парней о том, можно ли из зубрилки сделать красавицу. Конечно, по законам жанра герой влюбляется, но этому предшествует визуальное преображение героини. В ленте «Спеши любить» первой отличнице школы уже не нужно проходить через превращение в горячую девчонку. Вместо этого меняется мужской персонаж, который пересматривает свое мнение о ней после тесного общения.

Фильмы о Гарри Поттере, конечно, относятся к совсем другому жанру, но и здесь присутствует героиня, которую нельзя забывать, рассуждая об образе синего чулка в поп-культуре. Этот персонаж обошел все киноклише. Гермионе не требуется меняться или кого-то переубеждать в его мнении о себе. Она самодостаточная личность, тяга к знаниям которой не мешает ей обладать рядом других очевидных достоинств.

Влюбленный богач

История, в которой немыслимо богатый мужчина влюбляется в обычную девушку, довольно часто эксплуатируется в кинематографе. Как правило, это безукоризненный миллионер, который способен решить все проблемы героини и подарить ей любовь. Как, например, персонаж Ричарда Гира в фильме «Красотка». По сути, такого же идеального парня мы видим и в картине «Госпожа горничная» в исполнении Рэйфа Файнса. Однако создатели все-таки решили показать нам слабую сторону героя: он боится публичных выступлений, потому что раньше страдал от неуверенности в себе.

«50 оттенков серого» — это тот случай, когда с виду безупречный богач на самом деле оказывается глубоко травмированным человеком. И хотя он способен ошеломить избранницу широкими жестами, девушка осознает, что ей придется с ним непросто.

Школьная стерва

Почти в каждом кинопроекте о школе есть героиня, которая является самой популярной девчонкой в учебном заведении. Чаще всего она не обременена моральными принципами и озабочена лишь превосходством над остальными. Так, Реджина из «Дрянных девчонок» строит козни против одноклассников и даже собственных подруг. В ленте «Тело Дженнифер» образ школьной стервы обрел гипертрофированный характер. Красавица превратилась в сверхъестественное существо, и ее намерения относительно соучеников стали отнюдь не благими.

Одним из самых известных молодежных сериалов последних лет является «Эйфория». И здесь есть популярная чирлидерша, которую мало волнуют беды других. Но эта героиня более «живая» в отличие от своих кинопредшественниц. Создатели показали ее детство, и это пролило свет на ее мотивы. Кроме того, зрители увидели Мэдди в тяжелые для нее моменты, ведь она страдает от выходок парня-абьюзера. У девушки явно есть проблемы посерьезнее, чем заботы о собственном превосходстве над сверстницами.

Верховная ведьма

Фильм «Ведьмы» 1990 года подарил поп-культуре ярчайшую представительницу сверхъестественных женских существ. Верховная ведьма в исполнении Анжелики Хьюстон выглядит устрашающе даже в человеческом обличии. Ее персонаж вредит людям — заколдовывает детей. В 3-м сезоне сериала «Американская история ужасов» верховная ведьма в лице Джессики Лэнг никакого интереса к детям не проявляет. Ее заботит только удержание власти в ковене, сообществе ведьм, потому что ей в спину дышат молодые конкурентки. Выглядит она как обычная женщина, только очень элегантная и ухоженная.

А вот в триллере «Суспирия» 2018 года героиня Тильды Суинтон не заботится о нарядах, которые соответствовали бы ее статусу главной ведьмы культа. Она не произносит пафосных речей, однако ее взгляд и жестикуляция сразу дают понять зрителю, что перед ними необычный человек.

Оборотень

В картине «Волк» представлена история героя Джека Николсона, которого однажды укусил хищник, в результате чего он теперь в полнолуние меняет облик. Перед нами — немолодой мужчина, чья личная драма в итоге перетекает в противостояние себе подобному существу. Во франшизе «Другой мир» мы наблюдаем уже целый клан оборотней, который враждует с вампирами. Эти существа не зависят от фаз луны и могут превращаться в ликанов по собственному желанию. Лидер оборотней в исполнении Майкла Шина гораздо более устрашающий, чем персонаж Николсона, но и в его прошлом есть место значимому трагическому событию.

Что касается саги «Сумерки», то здесь оборотни не кажутся такими опасными. Главный их представитель — молодой парень, который никому не желает зла, а всего лишь хочет защитить девушку. «Сумеречные» существа так же могут превращаться в волков в любой момент среди бела дня.

Фея

В последнюю пару десятилетий кинематограф представлял нам самых разных фей. В 2003 году мы видели привычный образ существа в фильме «Питер Пэн» — крохотную девочку с крыльями по имени Динь-Динь, подругу главного героя. В 2010 году вжиться в образ феи пришлось Дуэйну Джонсону. В ленте «Зубная фея» актер сыграл хоккеиста, который перевоплотился в сказочное создание и наладил отношения с детьми своей возлюбленной. Такой феи зрители определенно еще не видели.

А в 2014-м режиссеры взялись за персонажа, который в классическом диснеевском мультфильме представлен как злая фея, — Малефисенту. Однако эта героиня вовсе не протагонист, а лишь притворяется им. Если не брать в расчет нарочито мрачное одеяние Малефисенты, от привычного сверхъестественного существа ее отличает лишь размер.

Роковая женщина

Образ притягательной женщины, которая умело манипулирует мужчинами посредством флирта, особенно часто встречался в фильмах 90-х. К этому типу персонажей принадлежит героиня Шэрон Стоун в детективном триллере «Основной инстинкт». Красивая писательница водит за нос полицейских будто ради развлечения. В ленте с говорящим названием «Роковая женщина» главная героиня в исполнении Ребекки Ромейн не уступает в красоте и хладнокровии персонажу Стоун. Но в этот раз зрителю были ясны мотивы ее манипуляций: она скрывалась от возмездия соратников, которых предала. Однако это воплощение типажа не смогло затмить в глазах зрителей упомянутое выше.

Тот факт, что в современных фильмах уже не так часто можно увидеть стереотипную роковую интриганку, говорит о кризисе образа. В 2018 году подобную роль исполнила Эмбер Херд в картине «Лондонские поля». Но кино с треском провалилось в прокате, несмотря на ряд присутствие именитых актеров, включая Джонни Деппа и Билли Боба Торнтона.