10 теорий от пользователей сети, которые заставляют по-новому взглянуть на наши любимые фильмы

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Фанаты кино и сериалов — это люди, которые способны заметить взаимосвязь между самыми неожиданными фактами. Они с легкостью объяснят, почему Рон Улизли и Дамблдор на самом деле являются одним и тем же человеком. Знают, почему Индиана Джонс пережил ядерный взрыв, и уверены, что Каллены из «Сумерек» — это вовсе не вампиры.

Мы в AdMe.ru без ума от изобретательности ума некоторых фанатов, так что просто наслаждайтесь их догадками вместе с нами.

1. Что случится с Капитаном Америкой

Теория основана на путешествиях во времени, которые, предположительно, будут неотъемлемой частью четвертого фильма о Мстителях. После того как Танос потерпит поражение, а половина вселенной вернется в нашу реальность, Капитан Америка переместится в 1940 год, чтобы провести всю оставшуюся жизнь с возлюбленной Пегги Картер.

2. Кевин из «Один дома» — это маньяк из «Пилы»

Неожиданно, но почему бы и нет? По сюжету у главного героя серии фильмов «Пила», Джона Крамера, проблемы с мотивацией. Преступник говорит, что начал творить бесчинства из-за неизлечимой болезни. Но что, если он с детства мастерил всякие ловушки и впоследствии это стало увлечением? Никого не напоминает? Примечательно, что Кевин Маккалистер из «Один дома» не позвонил в полицию, когда узнал об ограблении, а самостоятельно решил наказать преступников. Добавим к этому, что у мальчика были сложные отношения с родными. Забыть дома собственного ребенка на Новый год — это вовсе не похоже на любящих родителей.

3. Как Индиана Джонс смог пережить ядерный взрыв?

4. «Очень странные дела» и «Оно» находятся в одной вселенной

Боб Ньюби, второстепенный герой сериала «Очень странные дела», во втором сезоне рассказывает, что в детстве больше всего боялся клоуна, которого встретил однажды. Тот преследовал его даже в ночных кошмарах. Родители Боба жили в штате Мэн, а именно там находится вымышленный город Дерри, который терроризировал клоун Пеннивайз («Оно»). Возможно, в детстве герою не посчастливилось встретить именно его.

5. Вампиры из «Сумерек» на самом деле фейри

Персонажи книг Стефани Майер отличаются от классических вампиров. Они не боятся солнечного света, а их кожа под воздействием солнечных лучей начинает красиво сиять. Автор этой теории считает, что Каллены вовсе не вампиры. В кельтской мифологии существ с блестящей кожей, предпочитающих жить в лесу, называют фейри. А один из их видов в шотландском фольклоре — сидхе (ши). В некоторых легендах говорится, что эти существа пьют кровь. А еще они очень красивы и обладают волшебными силами.

6. R2-D2 из «Звездных войн» чувствителен к Силе

Несмотря на то что это прерогатива живых существ, робот R2-D2, скорее всего, является исключением. Он участвовал в большинстве битв, и обычно именно его действия были ключевым вкладом в победу. Отважный робот спасал жизнь Хану Соло, Лее Органе, Чубакке, а также Люку Скайуокеру. И даже участвовал в джедайских тренировках последнего. Как без Силы R2-D2 смог остаться невредимым во время военных действий, остается загадкой.

7. Мэри Поппинс — таймлорд

Как няня могла так легко летать на зонте, появляясь из ниоткуда? Ответ прост: Мэри Поппинс — таймлорд из вселенной «Доктора Кто». Возможно, зонт является ее собственной версией «ТАРДИС». Ведь телефонная будка Доктора могла принимать любую форму, пока этот механизм не был сломан.

8. Ронблдор или Дамблдор — это Рон Уизли, который путешествует во времени

Одна из самых безумных теорий поттерианы. Рон Уизли вырос и вернулся назад во времени, чтобы предотвратить победу Волдеморта. Стоит отметить общие черты героев: рыжие волосы, длинный нос, любовь к сладостям. В шахматной партии из первой части Рон играет сразу за две фигуры — коня и короля (это символические роли, которые определяют место героев в последующей волшебной войне). Кроме того, Дамблдор упоминает, что в юности любил конфеты «Берти Боттс», хотя они появились значительно позже.

9. Куинни Голдштейн — бабушка Северуса Снейпа

Легилименция и окклюменция — редкие способности в мире Гарри Поттера. Возможно, потому, что с таким даром нужно родиться. Снейп блестяще владел окклюменцией, годами скрывая свои мысли от Волдеморта, который с легкостью проникал в сознание людей. Можно предположить, что Северус был лучшим окклюментом и, возможно, легилиментом своего поколения. Он точно получил этот дар от матери, Эйлин Принц, так как отец был маглом. Действие «Фантастических тварей» происходит в 1926–1927 годах. Поэтому теоретически Куинни Голдштейн может переехать в Англию и в 1929 году родить дочь, Эйлин Принц.

Бонус: Алиса Селезнева живет в мире после ядерной войны

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему Алиса Селезнева из культового советского сериала «Гостья из будущего» имеет такую прекрасную физическую подготовку? При этом она подчеркивает, что всего лишь обычная школьница и в будущем такими станут все. Зачем детям в мирном и продвинутом обществе умение прыгать из окон, например? Не очень-то похоже стандартные занятия физкультурой. Скорее напоминает программу тренировки спецназа. Но ведь Алисе 11 лет. Что это может означать? Войну, настолько страшную, что в ней используют даже детей. Почему в будущем Московский институт времени расположен под землей, а космопорт такой безлюдный? Центр Москвы 2084 года утопает в зелени. Не той ли она природы, что «заповедник» вокруг Чернобыльской АЭС? Прощаясь с друзьями, Алиса рассказывает о будущем, но ее слова больше похожи на сказку. Каждый из них станет известным и уважаемым человеком. Возможно, у нее нет сил сказать, какие ужасные испытания ждут ребят на самом деле.

Конечно, многие фанатские теории кажутся просто безумными. Часто они оправдывают недочеты создателей фильмов и делают это достаточно своеобразно. А в какие фанатские предположения вам хочется верить?