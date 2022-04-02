10 теорий о вселенной Гарри Поттера, которые с ног на голову переворачивают любимую сказку нашего детства

Поклонникам приключений Гарри Поттера повезло: в своих книгах Джоан Роулинг не только создала новую волшебную вселенную, но даже оставила в ней много места для фантазий своих почитателей. Их порой нетривиальные теории иногда подтверждает и сама писательница, и тогда полюбившаяся многим история начинает играть новыми красками.

Мы в AdMe.ru решили рассказать вам о 10 теориях, которые переворачивают знаменитую кинофраншизу буквально с ног на голову.

1. Гарри Поттер — дальний родственник Годрика Гриффиндора

В книге «Гарри Поттер и Тайная комната» мальчика обвиняют в его возможном родстве с самим Салазаром Слизерином из-за его способности общаться со змеями. В реальности же дело может обстоять совершенно иначе: согласно одной из фанатских теорий, Гарри Поттер — наследник не Слизерина, а Годрика Гриффиндора. Идея подтверждается тем, что «мальчик, который выжил» в конце концов победил истинного наследника Слизерина — Тома Реддла, тем самым завершив давний конфликт между основателями Хогвартса.

2. Мэри Поппинс тоже училась в Хогвартсе

Мэри Поппинс может быть самой настоящей выпускницей Хогвартса, которая после окончания Школы чародейства и волшебства решила вернуться в мир маглов. Чтобы не отказываться от магии вне колдовского мира, Мэри спрятала свою волшебную палочку в зонтик точно так же, как это сделал Хагрид. А еще сказочная няня применяет заклинания полета и носит волшебную сумку, похожую на ту, которой пользуется Гермиона в части о дарах смерти.

3. Хагрид получил Арагога от Ньюта Саламандера

В книге «Гарри Поттер и тайная комната» гигантский паук Арагог говорит Гарри Поттеру, что он прибыл из далекой страны в кармане путешественника. Известно также, что Ньют Саламандер вернулся в Хогвартс после своего странствия по пяти континентам, во время которого магозоолог изучал, собирал и защищал фантастических зверей. Если так, то вполне возможно, что в следующих частях истории «Фантастические твари и где они обитают» мы сможем увидеть, при каких же именно обстоятельствах Ньют подарил Арагога Хагриду.

4. У Хагрида мало счастливых воспоминаний

В одном из своих интервью Джоан Роулинг призналась, что Хагрида выгнали из Хогвартса еще до того, как он мог выучить заклинание Патронуса. Несмотря на заявление писательницы, фанаты предположили, что есть еще более печальная причина отсутствия у Хагрида личного защитника: у него попросту недостаточно счастливых воспоминаний для его вызова.

5. Трелони не была шарлатанкой

В книге «Гарри Поттер и кубок огня» профессор Сивилла Трелони говорит Гарри Поттеру о том, что его день рождения приходится на середину зимы. Тогда преподавательницу прорицаний студенты Хогвартса подняли на смех, ведь все прекрасно знали, что Мальчик, Который Выжил, родился летом. Между тем день рождения Тома Реддла — будущего Волан-де-Морта — как раз-таки 31 декабря. Быть может, профессор Трелони смогла уловить частицу его души в Гарри Поттере? Если так, то Дамблдор не зря взял прорицательницу на эту должность.

6. Хагрид не мог иметь детей

Согласно одной из фанатских теорий, преподаватель ухода за магическими существами Рубеус Хагрид не мог иметь детей. Из книг Джоан Роулинг известно, что отцом Хагрида был волшебник, а матерью — великанша. Хотя такой межвидовой брак и привел к возникновению любимого всеми лесничего Хогвартса, Хагрид является гибридом, который не может оставить потомство.

7. Профессора Локонса взяли в Хогвартс шутки ради

Прием на работу самовлюбленного профессора Локонса можно было бы назвать одним из самых громких промахов Дамблдора. Фанаты, впрочем, смогли реабилитировать гениального директора Хогвартса. Согласно их теории, Альбус нанял Златопуста Локонса специально для того, чтобы открыть всему миру истинное лицо этого преподавателя защиты от темных искусств. Итог нам всем известен: при первых же неожиданных трудностях Златопуст показывает свой трусливый характер, а затем его карьера и вовсе рушится.

8. Криденс — дедушка профессора Снейпа

Кем только не был несчастный Криденс Бэрбоун: фанаты «превращали» его и в отца Волан-де-Морта, и даже в дедушку самого профессора Снейпа. Известно, что Снейп был рожден в семье волшебницы и магла. Его мать Эйлин Принц появилась на свет в 1930-х годах, а так как события, описанные в фильмах «Фантастические твари...», происходят в 1926 году, Криденс вполне может оказаться ее отцом.

9. Маги скрываются от маглов не без причины

Вопрос, почему маги вынуждены скрываться от маглов, остается одним из самых главных в знаменитой саге. Могущество волшебников вполне могло позволить им править всем миром, однако по какой-то причине чародеи остаются в тени. Согласно одной из теорий, когда-то маги и маглы вступили в конфликт, в результате которого проиграли как раз-таки владельцы волшебных палочек. Подтверждает эту теорию то, что в конце книги «Гарри Поттер и Кубок огня» Министерство магии ставит в курс дела премьер-министра Великобритании по поводу ввоза дракона в его страну. Возможно, маглы не так уж просты, как можно предположить.

10. Гермиона может быть родной сестрой Гарри

Между Гарри и Гермионой всегда были теплые отношения, и порой читателям даже могло показаться, что персонажи ведут себя как брат и сестра. Существует теория, согласно которой у Джеймса и Лили Поттер на самом деле было двое детей: мальчик и девочка. По какой-то причине девочку отдали на удочерение семье Грейнджер, которая воспитала юную волшебницу как собственное дитя. Если теория верна, то становится ясно, почему Гермиона всегда защищает Гарри и между ними никогда не было и намека на романтические отношения.