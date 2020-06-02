10+ теорий о связи фильмов, которые сначала кажутся сумасшедшими, а потом — гениальными

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Когда сильно привязываешься к какому-то персонажу или истории, то хочется видеть дальнейшее развитие событий, даже если фильм или франшиза уже закончены. Особо внимательные фанаты при этом могут найти продолжение даже в совершенно другой картине. И иногда с их аргументами трудно спорить.

AdMe.ru составил список фанатских теорий, многие из которых одновременно могут звучать и нелепо, и логично. А бонусом мы добавили совпадения, которые трудно увязать с сюжетом фильмов, но они явно на что-то намекают.

Доусон и Гэтсби — один человек

Что, если Джек Доусон не погиб после «Титаника» и стал великим Джеем Гэтсби? В 1912 году безызвестный бедняк Джек выигрывает билет на печально знаменитый корабль, попадает там в высшее общество и учится манерам. После крушения он выживает и, как и Гэтсби, тратит все силы на зарабатывание капитала. Итак, в 1922 году перед нами — миллионер с темным прошлым, который, кстати, боится бассейнов.

Беатрикс Киддо — персонаж из фильма, которого сыграла Мия Уоллес

Мия из «Криминального чтива» рассказывала, что снималась в сериале о команде женщин-киллеров. Описание их личностей очень похоже на персонажей дилогии «Убить Билла». Режиссер Квентин Тарантино сам признался, что все его фильмы взаимосвязаны и существуют в двух вселенных: реальной и киношной.

Черепашки-ниндзя стали мутантами в тот же день, когда ослеп будущий Сорвиголова

По сюжету комикса «Сорвиголова», юный Мердок спасает прохожего от грузовика с химикатами, в результате чего слепнет. А мастер Сплинтер, вспоминая появление черепашек, рассказывает, как при тех же обстоятельствах одна из бочек попала в ребенка с аквариумом, в котором они и были. После аварии они вместе с химикатами угодили в канализацию.

Охотники за приведениями — маглы, которые подобрались слишком близко к тому, чтобы раскрыть существование магии

События «Охотников за приведениями» происходят в то время, когда маглы изобрели некий технологический аналог волшебных палочек, позволяющий ловить призраков. Гозер, главный противник охотников, — маг-отступник. Она решила убедить людей в своем божественном происхождении и превратила здание в крестраж, чтобы потом иметь возможность возродиться, как это сделал Волан-де-Морт. Кроме того, также предполагается, что крестражем была и картина с изображением Виго Карпатского. Волшебники заметили, что их могут раскрыть, и отправили к охотникам агента, который под видом представителя по охране окружающей среды мешал им. Во второй части франшизы никто не верит в события, произошедшие в первой. Маги, стремясь не выдать себя, изменили память маглов. Звучит все это безумно, но опровергнуть будет тяжело, если посмотреть охотников, заранее зная эту теорию.

«Скала» — фильм о Джеймсе Бонде

По сюжету «Скалы», Шон Коннери — британский разведчик, который шпионил в США и угодил в тюрьму. Он единственный, кому удалось сбежать из Алькатраса. Учитывая навыки Бонда, это вполне логично. Кстати, Шон сам играл Джеймса Бонда в 60-х годах. Он даже цитирует свою фразу из ленты «Бриллианты навсегда»: Of course you are («Конечно же ты»).

Киноиндустрия уже долгие годы снимает франшизу о том, как у Джеймса Марсдена едет крыша

Судя по тому, что у него постоянно появляются фильмы, где он общается со сказочными существами, это вполне логичное объяснение. Начиналось все с волшебника из «Трассы 60», и с тех пор Джеймс успел подружиться с кроликом Хэппи, Соником и бурундуком Пипом, и все это в разных фильмах. В случае с бурундуком из фильма «Зачарованная» актер вообще пожелал поменять реальную жизнь на сказочную.

Танос следил за Тони Старком с самого начала

В разгар битвы в фильме «Мстители: Война бесконечности» Танос обратился к Тони Старку со словами: «И все это ради капли крови!» Не совсем понятно, о чем он говорит, если не помнить фразу антагониста из ленты «Железный человек 2», Хлыста. Он сказал: «Если ты сможешь заставить Бога истекать кровью, люди перестанут в него верить». Это произошло аж 16 фильмов вселенной назад, а Танос, похоже, знал об этих событиях.

Кевин и Пила — один человек

Почему бы Кевину из ленты «Один дома» не продолжить заниматься изобретением ловушек после того, как ему удалось защитить свой дом? Он вполне может превратиться в маньяка, чьи ловушки с возрастом станут еще более изощренными и смертельными. Насмешки со стороны семьи и внешнее сходство с маньяком Пилой также подтверждают эту теорию.

Бонус

Отец Человека-паука как-то связан с тигром из «Жизнь Пи»

Конечно, легко назвать совпадением то, что их обоих зовут Ричард Паркер, но не все так просто. В фильме «Новый Человек-паук» актер Ирфан Кхан говорит о Ричарде Паркере как об отце главного героя, а полгода спустя он же играет повзрослевшего Пи — и говорит о нем как о тигре. Также в ленте «Жизнь Пи» изначально играл Тоби Магуайр (Человек-паук из первой трилогии), но его заменили.

Хищника, Ксеноморфа и Терминатора объединяет ненависть к актеру Биллу Пэкстону

Билл Пэкстон противостоял каждому из 3 главных злодеев 80-х годов. Он исполнил роль панка в «Терминаторе», рядового Хадсона в «Чужих» и детектива Джерри Ламберта в «Хищнике 2». Но, к сожалению, ни в одной из этих вселенных ему не удалось выжить. Похоже, Билл — некий мстительный (но неудачливый) дух, который раз за разом восставал против плохих ребят.

Рейчел Макадамс без ума от сыщиков и путешественников во времени

Фильмы «Жена путешественника во времени» и «Бойфренд из будущего» и «Полночь в Париже» объединяет не только тема перемещений во времени, но и обаятельная Рейчел Макадамс в роли спутницы главных героев. Может, эти фильмы вовсе не о путешественниках, а о девушке, которая от них без ума, но никак не может найти подходящего? Кстати, в своих ролях она также встречалась с двумя Шерлоками Холмсами — с Робертом Дауни — младшим и Бенедиктом Камбербэтчем (Шерлок из сериала), который, правда, на тот момент уже эволюционировал до Доктора Стрэнджа (и он тоже путешествует во времени!).

Конечно, многие из этих теорий не стоит рассматривать всерьез, несмотря на веские аргументы. Хотели бы, чтобы какие-нибудь из них оказались правдой? Может, вы и сами замечали подозрительные совпадения в фильмах?