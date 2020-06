10+ теорий о связи фильмов, которые сначала кажутся сумасшедшими, а потом — гениальными

Доусон и Гэтсби — один человек

Беатрикс Киддо — персонаж из фильма, которого сыграла Мия Уоллес

Черепашки-ниндзя стали мутантами в тот же день, когда ослеп будущий Сорвиголова

Охотники за приведениями — маглы, которые подобрались слишком близко к тому, чтобы раскрыть существование магии

«Скала» — фильм о Джеймсе Бонде

По сюжету «Скалы», Шон Коннери — британский разведчик, который шпионил в США и угодил в тюрьму. Он единственный, кому удалось сбежать из Алькатраса. Учитывая навыки Бонда, это вполне логично. Кстати, Шон сам играл Джеймса Бонда в 60-х годах. Он даже цитирует свою фразу из ленты «Бриллианты навсегда»: Of course you are («Конечно же ты»).