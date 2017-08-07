10 теорий о мультфильмах, после которых вы не будете прежним

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Мультфильмы не зря занимают особое место в наших сердцах, будь то ностальгия по детству или любовь к жанру анимации. Нам хочется их пересматривать и погружаться в мир сказки снова и снова, и иногда знакомые истории открываются с совершенно другой стороны.

AdMe.ru собрал 10 невероятных зрительских теорий, которые переворачивают привычные и любимые мультвселенные с ног на голову.

10. «Губка Боб Квадратные Штаны»

Веселый мультфильм про губку-простачка и его друзей, согласно одной из теорий, не так уж и беспечен: предполагается, что это аллюзия на 7 смертных грехов. Так, Сквидвард олицетворяет гнев, Патрик — лень, мистер Крабс — алчность, Планктон — зависть, Сэнди — гордыню, Гэри — чревоугодие, а Губка Боб — похоть. Последнее выглядит странным, но если учесть, что одно из значений слова «похоть» — любвеобильность, то все встает на свои места: Губка Боб любит всех вокруг.

9. «Эй, Арнольд!»

В мультсериале Арнольд живет с бабушкой и дедушкой и не помнит своих родителей. Но, возможно, он всю жизнь жил с ними, сам того не зная! Как предполагает одна из фанатских теорий, бабушка и дедушка Арнольда — его настоящие родители. Они завели ребенка в очень позднем возрасте, и в результате он родился с отклонением — головой необычной формы. Фил и Герти боятся, что из-за стариков-родителей над репоголовым мальчиком будут смеяться еще больше, и притворяются его бабушкой и дедушкой.

8. «Пинки и Брейн»

В оригинальной заставке к мультфильму о двух лабораторных мышах поется, что один из них гений, а другой безумен. Нам всегда казалось, что речь идет о Брейне и Пинки соответственно, но, вероятно, все совсем наоборот: Пинки и есть настоящий гений в паре. В поддержку этой теории стоит отметить, что с виду глупый мышонок часто замечает очевидное там, где этого не видит Брейн, а также произносит глубокомысленные речи, на которые «умник» не обращает внимания, увлеченный маниакальными планами по захвату мира.

7. «Аладдин»

Действие мультфильма проходит в Аграбе — древнем городе. Или в городе будущего? Фанатская теория гласит, что Аграба — постапокалиптический город в далеком будущем, и доказательство тому — многочисленные отсылки джина к предметам, шоу и известным личностям XX века.

6. «Вверх»

Трогательный мультфильм о приключениях старика Карла и мальчика Рассела становится еще более душещипательным, если предположить, что старик умер в самом начале. Не зря Рассел пытается помочь Карлу найти райские водопады — вот и проводник в загробный мир.

5. «Суперсемейка»

Этот мультфильм нам запомнился не только необычной семейкой, но и харизматичным второстепенным персонажем — модельером Эдной. Помните, как она категорически отказалась шить костюмы с плащом семейству, так как именно плащи стали причиной гибели многих супергероев? А теперь вспомните, как погиб главный злодей мультфильма — именно, его плащ засосало в турбину самолета. А значит, спасла всех вовсе не суперсемейка, а Эдна, которая нарочно сшила ему... костюм с плащом.

4. «Симпсоны»

Этот мультсериал идет уже добрых 30 лет, и тем сильнее шокирует следующая теория: последние 24 года мы видим сон Гомера, который находится в коме! В 4-м сезоне Гомер впадает в кому и потом просыпается. Но по одной из версий, он так и не очнулся, а все происходящее после той серии — коматозный сон Гомера. Это прекрасно объясняет, почему не меняется возраст персонажей.

3. «Корпорация монстров» и «Храбрая сердцем»

Некоторые теории заходят так далеко, что связывают несколько мультфильмов. Помните малышку Бу из «Корпорации монстров»? По одной из теорий, она пыталась искать Салли через волшебные двери-порталы. А если они могут переносить человека (и монстра) в пространстве, то наверняка то же работает и со временем. И так Салли оказывается в мире рыжеволосой Мериды — старушка-колдунья и есть Бу! Доказательства: рисунок Салли на стене и грузовик с пиццей на столе — откуда им там еще взяться?

2. «ВАЛЛ-И»

Одна из наиболее мрачных теорий предполагает, что именно милый робот ВАЛЛ-И ответственен за разрушение Земли. По сюжету, роботы-уборщики должны были избавить планету от мусора в течение 5 лет, пока люди отдыхают на космическом корабле. Однако прошло 700 лет, Земля все еще захламлена, и все роботы-уборщики (кроме ВАЛЛ-И) куда-то исчезли. Теория предполагает, что это ВАЛЛ-И избавился от всех их. В доказательство приводится момент, когда он находит старого робота и забирает его запчасти себе. Однако они ему не нужны: в его убежище уже есть множество запчастей других роботов — трофеи после боя? Это объясняет, почему ВАЛЛ-И — единственный робот на планете и почему на ней все еще так много мусора.

1. «Гадкий я» и «Миньоны»