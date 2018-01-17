10 достойных «Оскара» актрис, которые его никогда не получали

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Те, кто присуждает почетные награды и премии, как оказалось, тоже могут попасть впросак: иначе невозможно объяснить, почему эти талантливые, известные миллионам зрителей актрисы так и не были удостоены премии «Оскар». Мы в AdMe.ru составили свой топ достойных этой высокой награды актрис. Кому-то, увы, уже никогда не получить заветную статуэтку, но у большинства еще есть все шансы сыграть ту самую роль и побороться за почетный приз. А кого бы вы добавили в этот список?

Хелена Бонэм Картер

В фильмографии этой, без сомнения, талантливой британки есть множество запоминающихся и ярких ролей: вспомните психопатку Марлу Сингер из «Бойцовского клуба» или неподражаемую Беллатрису Лестрейндж из «Гарри Поттера». Но Хелена мастерски воплощает на экране и драматические роли, которые и принесли ей 2 номинации на «Оскар»: за главную роль в фильме «Крылья голубки», а также за роль королевы-матери в фильме «Король говорит!». Более того, на премию «Золотой глобус» актриса была номинирована целых 7 раз, однако эти номинации также не принесли ей ни одной победы.

Эми Адамс

По количеству номинаций Эми Адамс ничуть не уступает Леонардо Ди Каприо: актриса была номинирована на статуэтку 5 раз, правда, в основном в категории «Лучшая женская роль второго плана». Увы, одна из самых ярких работ актрисы осталась незамеченной критиками и осталась без номинации в прошлом году — это роль в фильме «Прибытие», где Адамс играет лингвиста, пытающегося наладить контакт с пришельцами.

Деми Мур

Одна из самых красивых и популярных актрис 90-х, безусловно, навсегда запомнится зрителям своими яркими ролями в фильмах «Солдат Джейн» и «Привидение». Последняя картина получила аж 5 номинаций на «Оскар», но киноакадемики оставили актерскую игру Мур без внимания. Увы, в 00-х из-за коммерческих неудач фильмов карьера актрисы пошла на спад, и крупных наград Деми так и не получила.

Кира Найтли

В свои 32 года Найтли успела сыграть одну из главных ролей во франшизе «Пираты Карибского моря», воплотить на экране образы Анны Карениной и герцогини Джорджианы Кавендиш и дважды номинироваться на «Оскар»: за роль в экранизации романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение», а также за роль в исторической драме «Игра в имитацию». После рождения ребенка в 2015 году Найтли снимается не так уж и часто, но отчего-то мы уверены, что лучшие роли у нее еще впереди и свой «Оскар» она обязательно получит.

Гленн Клоуз

Помните злодейку Стервеллу Де Виль из фильма «101 далматинец»? Американская актриса Гленн Клоуз, исполнившая эту роль, является чуть ли не рекордсменкой по количеству номинаций на премию «Оскар» — у нее их целых 6. Увы, ни одна из них так и не увенчалась победой. Это весьма печально, ведь Клоуз — настоящий мастер перевоплощений: взять хотя бы ее роль в фильме «Таинственный Альберт Ноббс», где она сыграла женщину, вынужденную более 20 лет маскироваться и жить в образе мужчины.

Джессика Честейн

Хотя многим зрителям Джессика Честейн запомнилась и полюбилась после роли в фильме «Интерстеллар», к этому времени у нее уже было 2 номинации на заветный «Оскар»: за превосходную игру в картине «Прислуга», а также за главную роль в фильме «Цель номер один». Победы они ей, правда, не принесли. Возможно, в этом киносезоне удача улыбнется актрисе: совсем недавно в прокат вышла картина Аарона Соркина «Большая игра», где Честейн сыграла организатора подпольных азартных игр.

Катрин Денев

Киноакадемики отметили игру одной из самых талантливых актрис Франции всего однажды: в 1993 году ее номинировали на «Оскар» за роль в картине «Индокитай», однако заветная статуэтка досталась Эмме Томпсон. А ведь на счету Денев есть немало хороших ролей: в фильмах «Шербурские зонтики», «Танцующая в темноте», «8 женщин». Досадное упущение комитета, но мы знаем, что академики любят делать в подобных случаях: они награждают актеров и актрис почетным «Оскаром» за выдающиеся заслуги в кино. И эта француженка его достойна, однозначно.

Мишель Уильямс

Киноакадемики не скупятся на номинации для Мишель Уильямс — актриса была отмечена 4 раза: за роли в картинах «Горбатая гора», «Валентинка», «7 дней и ночей с Мэрилин», где она мастерски воплотила на экране образ легендарной актрисы, а также за небольшую роль в фильме «Манчестер у моря». Кажется, с такими темпами победа может быть не за горами: в этом году Мишель Уильямс уже получила номинацию на «Золотой глобус» за фильм «Все деньги мира» (кстати, тот самый, из которого вырезали сцены с участием Кевина Спейси).

Ума Турман

Муза Квентина Тарантино была удостоена номинации на «Оскар» в далеком 1995 году за роль Мии Уоллес в «Криминальном чтиве» — тогда статуэтка досталась Дайан Уист за роль в фильме «Пули над Бродвеем». Затем последовали роли в фильмах «Отверженные», «Убить Билла», «Гаттака», но номинациями они отмечены не были.

Мэрилин Монро

Из-за амплуа глуповатой блондинки критики не воспринимали игру Монро всерьез, а сама актриса за всю свою карьеру предпринимала несколько попыток избавиться от этого навязчивого образа. И иногда ей это удавалось, например в драме «Неприкаянные», где Мэрилин сыграла разведенную женщину. Будучи одной из самых востребованных актрис и секс-символом Голливуда своего времени, Монро так и не была удостоена ни одной номинации на «Оскар», а высшей наградой в ее коллекции стал «Золотой глобус» за роль в фильме «В джазе только девушки».