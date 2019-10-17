10 талантливых актеров, для которых всего одна роль стала клеймом на всю жизнь

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Случается так, что, воплотив на экране яркий образ, актер становится его заложником. За этим следует борьба с надоевшим амплуа, однако, как бы актер ни старался, зритель помнит его именно по той самой роли и видит этот образ в других персонажах актера.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить талантливых актеров, к которым звездная роль привязалась на всю жизнь.

1. Джиллиан Андерсон — Дана Скалли

Джиллиан мечтала о карьере театральной актрисы и не хотела иметь ничего общего с телевидением, но ей предложили прочесть сценарий нового драматического сериала о сверхъестественных заговорах, она влюбилась в образ Даны Скалли и согласилась на роль. Дальше был оглушительный успех и мировая слава, а еще — прочно приклеившийся образ скептика — агента ФБР. Актриса вспоминает, что в середине 2-го сезона осознала, что «Секретные материалы» превратились в некий культурный феномен. На протяжении 9 лет актриса разгадывала тайны, пыталась объяснить паранормальные явления, выручала Фокса Малдера, а весь мир ждал, когда же они наконец поцелуются. (Спойлер! 3-я серия 6-го сезона.) Джиллиан даже выступила в качестве сценариста и режиссера одного из эпизодов. После сериала Андерсон продолжала сниматься, и хотя в ее послужном списке были и драмы, и комедии, зрителю больше всего запомнились 2 полнометражных фильма по мотивам все того же культового мистического телесериала. В 2016 году «Секретные материалы» возродились и стартовал 10-й сезон, по окончании которого Джиллиан сообщила, что это было последнее воплощение Скалли на экране и что она готова искать для себя новые задачи и играть новых персонажей. Иронично, что наибольшую популярность актрисе принесли именно роли в сериалах, с которыми в юности она не хотела иметь ничего общего. В этом году Джиллиан присоединилась к актерскому составу исторического сериала Netflix «Корона», где исполнит роль 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

2. Кэрри Фишер — принцесса Лея

Роль принцессы Леи Кэрри получила в возрасте 19 лет. Космическая сага стала для молодой актрисы судьбоносной: принцесса, да к тому же руководящая повстанцами, так полюбилась публике, что даже после 80 работ в кино в памяти зрителей она навсегда осталась красавицей из «далекой-далекой Галактики». Журнал Empire включил Лею Органу в список 100 великих персонажей кинематографа, отметив ее уверенность в себе, смелость и феминистские взгляды. Актриса много снималась, на ее счету есть романтические комедии и фильмы ужасов, но в одном из интервью Фишер призналась: «Что бы ни случилось, что бы я ни делала, я — вечная принцесса Лея. Принцесса Лея будет высечена на моем надгробии». После 34-летнего перерыва случился камбэк, и постаревшая, но по-прежнему очаровательная Лея Органа вернулась на большой экран в звездной саге. Последний фильм из серии «Звездные войны» с участием Фишер вышел на экраны в декабре 2017 года.

3. Дэниел Рэдклифф — Гарри Поттер

Несмотря на то что на счету у актера немало ярких ролей, для многих зрителей он так и остался «мальчиком, который выжил». Проблемы начались еще во время съемок в поттериане: Дэниел не смог справиться с навалившейся на него популярностью. Актеру казалось, что он перестал себе принадлежать, его мучил страх стать заложником образа Гарри Поттера. Дэниел не скрывает, что у него началась депрессия, он стал выпивать и часто появлялся на съемках нетрезвым. В 20 лет актер стал отшельником. Он целыми днями сидел дома, зависимость превратила его в совершенно другого человека. Благодаря помощи друзей и спорту черная полоса осталась позади. Но сложности только начинались. Все последующие годы Дэниелу пришлось доказывать, что он способен играть разноплановые роли. Сразу по окончании истории о Поттере актер начал играть в театре, роль при этом была не из простых. В театральной постановке пьесы известного британского драматурга Питера Шеффера «Эквус» он играл сошедшего с ума конюха и появлялся на сцене обнаженным. Затем Дэниел вернулся на экраны, блестяще исполнив главную роль в сериале «Записки юного врача» — экранизации одноименного цикла рассказов Михаила Булгакова. Рэдклифф принимает участие во многих интересных проектах. Актер активно пытается избавиться от своего детского амплуа, берется за разные роли и участвует в авторском кино, байопиках, романтических комедиях, ужастиках, сериалах, озвучке мультфильмов и боевиках. Мы верим, что талантливого мистера Рэдклиффа ждут новые яркие роли.

4. Сами Насери — таксист Даниэль

Кто не помнит доставщика пиццы Даниэля, модифицировавшего свою машину в скоростной болид? Его выбритые полоски на голове стали модной стрижкой, а по тюнингованным авто миллионы поклонников по всей планете узнавали друг друга. 4 части фильма имели колоссальный успех, но не стали счастливым билетом в большое кино для Сами. Однако виной этому стало не отсутствие таланта, а поведение актера. У Насери начались проблемы с законом: он агрессивно вел себя на дороге, дрался, садился за руль пьяным и без водительского удостоверения, оскорблял полицейских и однажды сбил сотрудницу полиции. В общей сложности за эти годы Сами заплатил кучу штрафов и провел несколько лет за решеткой. Последний громкий эпизод произошел в Москве, где актер подрался в караоке-баре. В «Такси-5» Сами сниматься отказался, а сам фильм раскритиковал. Несмотря на сложный характер, для нас он останется брутальным симпатягой, который довезет до аэропорта за 10 минут.

5. Тим Роббинс — Энди Дюфрейн из Шоушенка

Драма по повести Стивена Кинга стала культовой, а образ смышленого юриста, спасающего от налогов начальника тюрьмы и планирующего побег, стал неотделим от актера Тима Роббинса. Почти 70 ролей в кино не исправили положения. Роббинс много снимался, стал обладателем премии «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме Клинта Иствуда «Таинственная река» и обладателем звезды на голливудской «Аллее славы». Попробовал себя в роли режиссера и записал альбом авторских песен с собственной группой. Однако сам актер признает, что если карьера каждой кинозвезды может быть сведена к одному слову, то у него это будет слово «Шоушенк».

6. Роуэн Аткинсон — мистер Бин

Роуэн много снимался в кино, воплотил уйму образов на сцене, включая роли в постановках по Чехову. Но где бы он ни появлялся, его приветствуют криками: «Смотрите, мистер Бин!» Актер шутит, что мистер Аткинсон весьма скучный субъект и поэтому никому не нужен, зато Бин интересен всем. И вообще, они с Бином братья-близнецы и их разлучили, когда обоим было по 9 лет, с тех пор Роуэн успел повзрослеть, а Бин так и остался большим ребенком. Даже интервью актер предпочитает давать от имени своего персонажа, объясняя это тем, что так чувствует себя гораздо спокойнее. Аткинсон не скучает: много снимается, коллекционирует спортивные автомобили, королева наградила его орденом Британской империи, а еще он принял участие в открытии Олимпийских игр в Лондоне — правда, как всегда, в роли мистера Бина. Агент Джонни Инглиш и комиссар Жюль Мегрэ оказались интересными образами и также запомнились поклонникам актера, но Роуэн Аткинсон навсегда оказался заложником уморительного недотепы Бина.

7. Мишель Мерсье — Анжелика

«Маркиза ангелов» блистала на экране в 60-х. От роли Анжелики отказались Брижит Бардо и Катрин Денев, но благодаря ей загорелась звезда Мишель Мерсье. Первый фильм об Анжелике произвел фурор, а Мишель проснулась знаменитой. Мужчины всего мира восхищались ей, женщины копировали ее прически и томные взгляды, а сама юная Мишель была счастлива и строила планы: мечтала сняться в музыкальной комедии и танцевальном фильме. Последующие 4 фильма также имели ошеломительный успех у зрительской аудитории. Серия фильмов про красавицу-авантюристку закончилась в 1968 году, с выходом картины «Анжелика и султан», на этом по сути закончилась и карьера Мерсье. Будут и другие фильмы, но зрители видят в Мишель только Анжелику. Она призналась, что почти не получала приглашений в кино и роль Анжелики стала для нее одновременно триумфом и проклятием. В 2002 году актриса опубликовала автобиографию с вполне себе говорящим названием: «Я не Анжелика!».

8. Сара Джессика Паркер — Кэрри Брэдшоу

Благодаря Кэрри каждая девчонка знает, что МММ — это не финансовая пирамида, а «Мужчина Моей Мечты». За воплощение на экране стильной журналистки из Нью-Йорка актриса четырежды удостаивалась премии «Золотой глобус» и дважды — премии «Эмми». После Кэрри было немало ролей, в том числе полнометражные продолжения «Секса в большом городе». Сара не скучала: запустила свою линию обуви, аксессуаров и парфюмерии, а в 2009 году даже вошла в группу советников президента США по вопросам культуры, искусства и гуманизма. Актриса признает, что люди отождествляют ее именно с Кэрри, и говорит, что приходится бороться, чтобы отделить свою публичную персону от персонажа и вырваться из назойливого амплуа.

9. Лев Шрайбер — Саблезубый, брат Росомахи

Актер, названный в честь Льва Толстого, сыграл почти 70 ролей в кино. Среди них есть русский разведчик «под прикрытием» из «Солт», советский шахматист Борис Спасский в фильме «Жертвуя пешкой», специалист по решению самых деликатных проблем богачей Рэй Донован в одноименном сериале. На счету Льва также серьезные драматические роли в театрах, но для поклонников со всего мира он Виктор, брат Логана. Ради того, чтобы перевоплотиться в злодея Саблезубого, Шрайберу пришлось набрать 18 кг мышц и обойти других соискателей на эту роль. Сам он уверен, что играть плохих парней и запоминаться в них зрителю ему помогает славянская внешность — пухлые щеки и густые хищные брови. У актера множество престижных наград, среди которых премия «Тони», а также номинации на «Эмми» и «Золотой глобус».

10. Шонн Уильям Скотт — Стив Стифлер

Киноэпопея под названием «Американский пирог» стала культовой для молодежи 2000-х и классикой в своем жанре. Фрик, беспредельщик и весельчак Стив Стифлер, устраивающий лучшие в городе вечеринки, был одним из самых ярких персонажей, а его улыбка стала визитной карточкой начинающего актера Шонна Уильяма Скотта. После успеха 1-й части в прокат вышли 3 прямых продолжения и 4 спин-оффа. Шонн уверял, что совсем не похож на своего персонажа, но режиссеры были с ним не согласны и старательно эксплуатировали образ выскочки и хулигана, поэтому роли Шонна не слишком отличаются друг от друга. Определенным прорывом и выходом за рамки стала серьезная роль Шонна в сериале «Смертельное оружие». Актер относительно ролей одного типажа не слишком переживает и признает, что образ Стифлера дал старт его карьере, поэтому жаловаться не на что. К тому же он занимается тем, что любит, — снимается в кино и комфортно чувствует себя в комедиях. Актер уверен, что, когда ему исполнится 60, ему по-прежнему будут кричать: «Эй, Стифлер!»

А какие актеры застыли в вашей памяти в одном-единственном образе?