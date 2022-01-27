10 свежих фильмов, от которых мы ожидали запредельной крутости, а они ранили нас в самое сердце

2021 год был многообещающим в плане кино. Леонардо Ди Каприо, например, впервые появился на большом экране после выхода «Однажды в... Голливуде». А упоминание в титрах Энтони Хопкинса — уж точно гарантия того, что нас ждет шикарный фильм. На деле же выяснилось, что история, выхода которой ждешь с замиранием сердца, может здорово разочаровать.

Мы в AdMe.ru составили подборку фильмов ушедшего года, которые не понравились ни кинокритикам, ни зрителям.

Не смотрите наверх

Эта сатирическая комедия по крайней мере радует блестящим составом: здесь и Леонардо Ди Каприо с Дженнифер Лоуренс в главных ролях, и блистательная Мерил Стрип, и восходящая звезда Тимоти Шаламе. Однако знаменитости не смогли спасти картину. Критики отмечают, что, хотя актеры стараются как могут, вялость повествования сводит на нет все впечатление. «Не смотрите наверх» был одним из самых ожидаемых проектов года, но зрителям, судя по всему, кажется, что просмотр данного фильма — пустая трата времени.

Красное уведомление

Еще одно доказательство того, что звездный состав не всегда может спасти киноленту. Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс, Галь Гадот и даже бюджет в размере около $ 160 млн не делают «Красное уведомление» привлекательным для зрителей. Сюжет здесь откровенно слаб, у фильма нет единого темпа — глупые шутки сменяют одна другую, расщепляя внимание. Увы, можно собрать перед камерами блестящих актеров, но без первоклассного сценария труды пойдут прахом.

Том и Джерри

Киношники, очевидно, пытались сыграть на ностальгии, поместив хорошо знакомых героев в неподходящие для них декорации. Новый «Том и Джерри» — это гибрид «живых» съемок и мультипликации, где оба эти элемента и по отдельности-то не особо смешные, а уж вместе и подавно. Что касается сюжета, героев и сценария, то перед нами этакое плоховатое семейное кино, под завязку напичканное неуместной сентиментальностью и глупыми шутками.

Вечные

Для Анджелины Джоли роль в «Вечных» стала новым опытом. Сильных женщин ей приходилось играть часто, а вот супергероиню — еще нет. Однако попытка кинобоссов создать фильм, который был бы не похож на остальные картины Marvel, успехом не увенчалась, несмотря на присутствие на площадке звезды мирового кино. Фильм получился напыщенным, но ничего захватывающего в нем нет. Супергерои здесь скучны, а повествование довольно рваное.

Пила: Спираль

Этот фильм связан с предыдущими частями только тематикой преступлений. Здесь новые герои, новая история, и даже сам главный злодей — Джон Крамер — практически не упоминается. Все, что касается хоррор-части фильма, тоже не на высоте. Кинокритики пишут, что создатели «Спирали» словно проигнорировали все сильные стороны франшизы и сосредоточились на слабых. Даже сцены с ловушками, из-за которых многие поклонники хорроров полюбили «Пилу», в этом фильме выглядят лишними и порой даже мешают повествованию.

Обитель зла: Раккун-сити

Если вы ожидаете увидеть на экране исключительно зомби-экшен, то фильм наверняка не разочарует: такого здесь хватает. Но зритель, надеющийся на то, что у всего происходящего на экране будет причина (как это было в первоисточнике — компьютерной игре Resident Evil), явно расстроится. Как только нам представляют главных героев, кино быстро превращается в хоррор категории B, который уже не стремится поддерживать заданный темп повествования.

Виртуоз

Главный герой заявлен как опытный преступник — настолько опытный, что называет себя Виртуозом. Но по ходу действия он совершает так много нелепых ошибок, что драма превращается в дурную комедию. Похоже, зрители были больше изумлены не поворотами сюжета, а тем, что в этом фарсе принимает участие великолепный актер Энтони Хопкинс.

Черная вдова

У «Черной вдовы» достаточно высокий рейтинг, но, как утверждают некоторые кинокритики, единственная хорошая идея этого фильма — привлечь к работе над ним как можно больше женщин. В остальном это клишированный боевик ни о чем, разбавленный шутками и пафосными фразами в духе «боль лишь делает тебя сильнее». Раньше очарование героини было в том, что она хотя и является человеком с незаурядной физической подготовкой, все же не супергерой в обычном понимании этого слова. Новая же картина изобилует сценами, логика которых хромает даже в рамках супергеройского кино.

Воспоминания

Многообещающий сай-фай-детектив не порадовал критиков: сцены, раскрывающие взаимоотношения между героями, выглядят затянутыми и скорее похожи на рекламу парфюма по телевизору. Сам фильм выглядит словно заглючивший генератор сюжетов, который выдал все и сразу: тут вам и бандиты, и внебрачные дети, и оборванные любовные связи.

Поступь хаоса

У фильма есть плюс: в отличие от многих других картин, снятых по молодежным романам, здесь нет четкого разделения людей на типажи и группы. Благодаря этому в «Поступи хаоса» меньше стереотипных ситуаций. Однако на этом, кажется, плюсы заканчиваются. В фильме есть идеи, через которые можно было бы показать отличную сатиру или социальную драму, но мы видим лишь легкую антиутопию, снятую так, чтобы понравиться всем. Несмотря на большой бюджет, кино, по мнению критиков, больше напоминает научно-фантастические сериалы 1970-х.