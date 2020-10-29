10 неголливудских фильмов, от которых трудно оторваться даже придирчивому зрителю

Фильмы, которые снимают не в Голливуде, часто менее известны, но это не значит, что среди них не встречаются настоящие шедевры. Европейское кино может позволить себе эксперименты, новые, свежие лица или уже известных актеров, нестандартный подход к съемкам.

Нам в AdMe.ru захотелось показать достойные образцы неголливудского кинематографа, снятые за последние несколько лет.

1. Синонимы (Франция, Израиль, Германия; 2019)

Израильтянин Йоав приезжает в Париж, чтобы начать жизнь с чистого листа. Он изо всех сил пытается адаптироваться и стать настоящим французом. Парень проходит через все трудности притирки и ассимиляции, и больше всего его печалит то, что город мечты встречает его неприветливо. Рейтинг IMDb — 6,4

2. Квадрат (Швеция, Германия, Франция, Дания, США; 2017)

Успешный и модный куратор художественной галереи Кристиан готовится к открытию выставки. Тема — любовь, сострадание, помощь ближнему. Но уличные воры портят ему приподнятое настроение — крадут телефон и кошелек. Однако местонахождение телефона легко определить, и помощник Кристиана знает, как можно вернуть вещи нестандартным путем. Рейтинг IMDb — 7,2

3. Парамедик (Испания; 2020)

Для Анхеля в жизни есть 2 важные вещи: работа на скорой помощи и любимая девушка. Когда он попадает в аварию и оказывается прикован к инвалидному креслу, у него начинает развиваться подозрительность и паранойя. Анхель одержим мыслью, что любимая изменяет ему. А значит, ее жизнь должна превратиться в ад. Рейтинг IMDb — 5,6

4. София (Франция, Катар, Бельгия, Марокко; 2018)

Марокканской девушке Софии во время семейного обеда вдруг становится плохо. Ее сестра с ужасом понимает — София рожает. Это совершенная катастрофа в патриархальном обществе: молодая незамужняя женщина — и вдруг роды. Сестре удается организовать Софии роды в больнице, но как действовать дальше и избежать позора семьи? Рейтинг IMDb — 6,5

5. Последний прием пищи (Германия; 2018)

В тот день, когда Адольф Гитлер приходит к власти, немецкая еврейская семья собирается вместе, чтобы устроить семейный ужин. Никто еще не представляет, что ждет их впереди, но они очень надеются, что новая власть сделает что-то хорошее для людей. Рейтинг IMDb — 8,7

6. Отверженные (Франция; 2019)

Стефан только что поступил работать в полицию в пригороде Парижа Монфермейль, где происходили события известного романа Виктора Гюго «Отверженные». Вместе со своими новыми коллегами Крисом и Гуадой он быстро понимает, что относительно спокойные отношения между местными бандами вот-вот закончатся, напряжение нарастает. Но когда они превышают свои полномочия во время ареста, их случайно снимает дрон. Теперь им грозит разоблачение и наказание. Рейтинг IMDb — 7,6

7. Мисс Плохое Поведение (Великобритания; 2020)

Англия 70-х — это время борьбы женщин за свои права. В центре сюжета — яркая девушка Салли, с бунтарским и сильным характером. Она происходит из семьи среднего класса, увлекается феминизмом, продвигает прогрессивные идеи. В университете она знакомится с девушками, которые разделяют ее убеждения, и они решают объединить свои силы. Рейтинг IMDb — 6,2

8. Сувенир (Великобритания; 2019)

Джулия, дочь богатых родителей, учится в Лондоне и мечтает стать кинорежиссером. Педагоги не очень-то верят в такую возможность, ведь девушка из богатой семьи, не знает жизни, поэтому у нее мало опыта, чтобы написать и снять что-то интересное. Возможность узнать, какой драматичной и непредсказуемой может быть жизнь, появляется у Джулии вместе с первым возлюбленным. Утонченный Энтони — дипломированный искусствовед, сотрудник министерства иностранных дел и... безнадежный наркоман. Рейтинг IMDb — 6,4

9. Ундина (Германия; 2020)

Потрясающие виды Берлина и история любви на его фоне. Необычная красавица Ундина образованна и умна, знает все об архитектуре Восточного и Западного Берлина, ее рассказами заслушиваются посетители выставки. Мимо ее обаяния не может пройти романтичный Кристоф, и у молодых людей оказывается много общего. Но вот только у Ундины есть тайна — роковой роман с Йоханнесом, человеком, который ее предал. Рейтинг IMDb — 6,4

10. Божественный порядок (Швейцария; 2017)

Этот микс из комедии, исторического фильма, драмы рассказывает о нелегком пути швейцарских женщин к избирательным правам. Главная героиня Нора, которая решает начать борьбу за себя и женщин деревни, сталкивается с неодобрением мужчин и отрицанием прав женщин. И хотя сюжет фильма вымышлен, он основан на реальных фактах. Несмотря на серьезную тему, в фильме много юмора, иронии и позитива. Название фильма говорящее: в Швейцарии считалось, что если женщина занимается политикой, то это против божественного порядка. Рейтинг IMDb — 7,0