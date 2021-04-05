10 свежих детективных сериалов, которые держат в напряжении до самых титров

После тяжелого дня всем нам порой хочется развалиться на диване и посмотреть что-нибудь легкое и незамысловатое, лишь бы отвлечься от насущных проблем. Но, как и мышцам нашего тела, мозгу тоже время от времени требуется нагрузка, и хорошей зарядкой для него вполне могут стать детективные истории. Ведь распутывание клубков тайн, необходимость внимательно относиться к деталям и вычисление преступника вместе с главными героями наверняка заставит шестеренки в голове вращаться с усиленной скоростью.

Мы в AdMe.ru изучили сериальные новинки и отобрали для вас детективы на любой вкус — и для желающих пощекотать себе нервишки, и для поклонников изысканных интригующих историй.

Люпен (2021—...)

Рейтинг IMDb — 7,6 В центре сюжета американо-французского сериала — вор Ассан Диоп, сын иммигранта из Сенегала, перебравшегося во Францию в поисках лучшей жизни. Влиятельный и богатый Юбер Пеллегрини вешает на отца Ассана кражу бриллиантового ожерелья, что заставляет несправедливо обвиненного наложить на себя руки в тюрьме. Вдохновившись историей о неуловимом грабителе Арсене Люпене, главный герой решает отомстить за своего отца в лучших традициях книжного кумира.

Рот песка (2020)

Рейтинг IMDb — 8,3 Главная героиня отправляется в небольшое поселение близ крупных рыбацких угодий. Вместе с местным агентом безопасности Алексом ей предстоит расследовать дело о загадочном исчезновении капитана корабля «Арланпи». Местные жители рассказывают о пропавшем весьма любопытные подробности, которые тесно связаны с событиями далекого прошлого.

Макдональд и Доддс (2020—...)

Рейтинг IMDb — 7,2 Сюжет британского сериала переносит зрителя в город под названием Бат, где совместными усилиями занимаются расследованиями два совершенно непохожих друг на друга детектива. Лорен Макдональд — амбициозная молодая женщина, которая быстро принимает решения и активно применяет современные криминалистические методы. Компанию ей составляет 55-летний детектив-сержант Доддс, которого уже не один год пытаются отправить на досрочную пенсию. Он застенчивый, медлительный, вооружен лишь потрепанным блокнотом и карандашом, однако очень внимателен к деталям.

Расследование (2020)

Рейтинг IMDb — 7,6 Август 2017 года, Копенгаген. Журналистка Ким Валль договаривается о встрече со знаменитым датским изобретателем Петером Мадсеном, чтобы взять у него интервью. Однако после посещения его подводной лодки «Наутилус» девушка загадочным образом исчезает. За дело берется детектив Йенс Меллер, и расследование оказывается непростым даже для такого профессионала своего дела, ведь подозреваемый постоянно меняет свои показания.

Расскажи мне свои секреты (2021—...)

Рейтинг IMDb — 7,4 Сериал повествует о трех непохожих друг на друга героях, чье прошлое окутано тайнами и загадками. Скорбящая мать Мэри, не оставляющая надежды найти пропавшую дочь, бывший заключенный, ищущий искупления, и молодая женщина, которая однажды буквально заглянула в глаза убийце. По мере развития сюжета зрителям предстоит узнать, связаны ли эти события и где проходит грань между жертвой и преступником.

Детектив Рой Грейс (2021—...)

Рейтинг IMDb — 7,0 Полицейский из Брайтона Рой Грейс переживает непростые времена. В своем отделе он отнюдь не на хорошем счету, ведь в расследовании главный герой использует неординарные методы, которые могут не лучшим образом отразиться на его карьере. В частности, прибегает к помощи медиума. Пытаясь раскрыть новое дело, Грейс параллельно занимается поисками своей жены Сэнди, пропавшей 6 лет назад.

Исчезнувшая (2020—...)

Рейтинг IMDb — 7,1 У главного героя детективного триллера случилась беда — у него пропала несовершеннолетняя дочь. Следуя своему хитрому плану, Антонио намеренно садится в суровую местную тюрьму, отказавшись от помощи адвоката. Там мужчине предстоит встретиться с человеком, который может владеть информацией о пропаже его дочери. Желая выяснить детали случившегося, Антонио готов пойти на любые жертвы.

День и ночь (2020)

Рейтинг IMDb — 7,7 В городе происходят странные события, разобраться в которых берутся детектив, инспектор и агент ФБР. Главным героям придется поднять дело 26-летней давности и выяснить, что случилось в одной деревушке. На пути к истине прошлое, настоящее и предположительное будущее переплетутся воедино самым захватывающим образом.

Хельга и Флора (2020)

Рейтинг IMDb — 8,0 В центре истории оказываются Флора Гутьеррес и Хельга Гункель — первые женщины в полиции Чили. И в качестве первого дела героиням поручают расследовать пропажу породистого коня. Простое на первый взгляд задание оборачивается серией таинственных событий, произошедших на почве мести. Ради разгадки женщины готовы поставить на кон даже собственные жизни.

Бонус: грядущий мини-сериал «Мейр из Исттауна»

Премьера: 18 апреля 2021 года Детектив Мейр Шиэн, роль которой исполняет Кейт Уинслет, проживает в небольшом пенсильванском городке, где за последние годы не происходило ничего из ряда вон выходящего. Но однажды становится известно о жестоком убийстве, и главную героиню подключают к расследованию. Мейр предстоит узнать, что же произошло в тот злополучный день, а заодно не дать собственной жизни пойти под откос.