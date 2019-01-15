10 супергеройских мифов, в которые мы верим благодаря кино

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Современные фильмы и сериалы будоражат умы не только киноманов, но и некоторых экспертов. Особенно химиков, медиков, баллистиков. Ведь они знают, что часто показанное нам на экранах — выдумка, и удивляются, почему в нее до сих пор верят другие.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать вам о популярных ситуациях из фильмов и сериалов, которые никогда не произойдут в реальной жизни.

Миф № 1: Мощный взрыв в нескольких метрах от героя не наносит ему никаких повреждений

В действительности урон герою может нанести не только сам взрыв, но и взрывная волна. Она способна разносить огромные здания и повреждать внутренние органы находящегося рядом человека. Мощность волны зависит от типа взрывчатого вещества и места, где происходит взрыв. Даже создание чуть более высокого, чем атмосферное, давления в ударной волне уже может нанести поражение человеку. Находиться рядом в любом случае не стоит.

Миф № 2: После удара по затылку человек теряет сознание, а потом чувствует себя как ни в чем не бывало

Потеря сознания после удара по голове говорит о серьезном повреждении, нанесенном головному мозгу. Меньшее, что может случиться с человеком при таком раскладе, — сотрясение мозга. После того как очнется, герой будет чувствовать себя, мягко говоря, не очень. Тошнота, головокружение, спутанность сознания и другие малоприятные симптомы обеспечены. Какое уж там спасение мира...

Миф № 3: Сигаретный окурок может поджечь бензин

Теоретически бензин можно поджечь от сигареты. Температура возгорания бензина — около 260–280 °C, а сигарета во время раскуривания достигает температуры 260–300 °C. Но ключевой момент здесь в том, что сигарета должна гореть и находиться во рту у человека. Будучи брошенной, она не имеет нужной температуры и поджечь бензин не может.

Миф № 4: Человека легко убить, когда он находится в воде

Вода плотнее воздуха в 800 раз. Любой предмет, который движется в воде, испытывает большое сопротивление при движении и замедляется. Так как выстрел обычно производится не вертикально, а под углом, чтобы спастись, человеку достаточно нырнуть на небольшую глубину.

А еще из-за преломления света в цель под водой сложно попасть.

Миф № 5: Если облить человека жидким азотом, он разлетится на ледяные осколки

Когда жидкий азот попадает на кожу, он действительно сильно холодит. Но проморозить насквозь человека, вылив на него ведро этого вещества, нельзя. Не сработает это и с металлом. Интересный эксперимент на эту тему можно посмотреть здесь.

Миф № 6: Прыжок с большой высоты в сено/мусорный контейнер безопасен

Как говорят специалисты, при прыжке с большой высоты в сено сложно вообще попасть в это сено и не пролететь мимо. Но если серьезно, то студенты Университета Лестера (Великобритания) подсчитали шансы на выживание ассасинов, которые совершают «прыжок веры» в полутораметровый стог сена. По их данным, прыжок с высоты 12–13 м (3–4 этажа) уже может серьезно покалечить человека.

Миф № 7: Бронежилет делает героя неуязвимым

Легкие бронежилеты скрытого ношения не могут защитить от автоматной очереди. Большинство из них способно защитить от пистолета, но не полностью уберечь носителя от травм. Гематомы и сломанные ребра — обычные последствия попавшей в жилет пули.

Миф № 8: Другой человек — отличный щит от пуль

Пули некоторых пистолетов имеют достаточное пробивное действие, чтобы пройти сквозь двоих человек. А снаряды другого оружия способны поражать и более сложные цели. Например, выстрелом из револьвера можно пробить насквозь три чугунные сковородки.

Миф № 9: Можно влететь в стекло, разбить его и не порезаться

Оконное стекло не так-то просто разбить. В кино для таких сцен используется бутафорское сахарное стекло, осколки которого разлетаются эффектно и не наносят вреда. В реальной жизни человек может и не разбить окно, а если у него получится, то он рискует сильно покалечиться.

Миф № 10: Спиной легко сломать стул, стол или другую мебель

Чтобы понять абсурдность ситуации, достаточно вспомнить бытовые ушибы. Насколько неприятные ощущения мы получаем, всего лишь задев мизинцем ноги диван... Спина, которой сломали стол, будет болеть не меньше. В лучшем случае человек отделается парой синяков, а в худшем — переломом позвонков. И уж точно не будет после этого здоровым, счастливым и готовым всех победить.

А какие неправдоподобные моменты в кино замечаете вы?