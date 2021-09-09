10 супергероев, которых в некоторых странах любят больше Бэтмена и Железного Человека

В современном кино почти все персонажи со сверхспособностями принадлежат двум крупнейшим вселенным: DC и Marvel. Согласно подсчетам , в мире больше всего поклонников Человека-паука: его называют любимым персонажем в 57 государствах. На 2-м месте — Чудо-женщина, а замыкает тройку Бэтмен. Однако во многих странах есть супергерои, которые за их пределами еще не так популярны, как Питер Паркер. Но они — отражение народа, который их придумал, его традиций и менталитета.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили этих персонажей, и нам срочно захотелось позвать их в Лигу справедливости или команду Мстителей.

Зебрамен

В природе зебра — миролюбивое животное, не склонное к дракам. Но в Японии считают иначе. В честь этой полосатой лошади здесь назвали супергероя. Фильм про Зебрамена вышел на экраны в 2004 году. В обычной жизни это классический киношный учитель-неудачник: он не пользуется авторитетом среди коллег и учеников. Однако стоит мужчине надеть костюм зебры, как в нем просыпаются сверхъестественные способности: он летает, быстро бегает и обладает огромной силой. Супергерою предстоит спасти сначала школу, в которой он преподает, а потом и весь город от инопланетных злодеев. Почему зебра умеет летать? Это в фильме не объясняют. Где можно увидеть: «Человек-зебра» (2004), «Человек-зебра: Атака на Зебра-Сити» (2010).

Крриш

Ни один супергерой в мире не сравнится с Крришем в пении и танцах. А потому, что он был создан в Индии. Этому персонажу сверхъестественные способности достались по наследству от отца, который, в свою очередь, однажды встретился с инопланетянами. Кришна Мехра (именно так зовут в обычной жизни Крриша) владеет телекинезом, обладает нечеловеческой силой, высоким интеллектом и умением очень быстро бегать. Он же является лучшим танцором в фильмах. И да, он немного напоминает Зорро. Где можно увидеть: «Крриш» (2006), «Крриш-3» (2013).

Рендель

Ренделя часто называют финским Бэтменом. В основе его истории также лежит месть за свою семью. Правда, справляется с врагами парень без высокотехнологичного оружия и суперкара. Его сильные стороны — ненависть и хорошая физическая подготовка. А еще зрители обратили внимание на то, что за весь фильм герой ни разу не ел и не пил. Возможно, это тоже одна из его способностей. А может, результат того, что в маске персонажа нет отверстия для рта. Кстати, придумал комиксы про этого финского героя и снял про него кино один и тот же человек — режиссер Йессе Хаая (Jesse Haaja), правда, с разницей в 17 лет. Где можно увидеть: «Рендель» (2017).

Ртуть

Герой из Таиланда в прошлом работал пожарным в бедных районах Бангкока. Однако после контакта с древним тибетским амулетом Чан стал нагреваться в прямом смысле, как чайник на плите, а еще молниеносно передвигаться и прыгать на большие расстояния. Эти способности пригодились ему в борьбе с террористами. Кстати, русскоязычные поклонники комиксов знают еще одного супергероя по имени Ртуть. Но на английском языке их имена пишутся по-разному: Quicksilver — персонаж из Marvel, Mercury Man — тайский герой. Где можно увидеть: «Ртуть» (2006).

Супориша

А вот и африканский супергерой, точнее, супергероиня. Она умеет общаться с богами, знает боевые искусства и в драке выделяет электрические разряды. Британо-нигерийский режиссер Носа Игбейнеон (Nosa Igbinedion) решил создать целую киновселенную, объединив жанры современного супергеройского кино и древнего африканского фольклора. На экраны уже вышли фильм и сериал. Где можно увидеть: фильм «Оя: Восстание Супориши» (2014), сериал «Йеманжа: Восстание Супориши» (2016).

Дарна

Если вы спросите на Филиппинах: «Кто у вас главный супергерой?», каждый житель этой страны ответит: «Дарна». Здесь она персонаж культовый. О ее приключениях выпускают комиксы, снимают сериалы и фильмы. Эта девушка обладает раздвоением личности. Она становится супергероиней Дарной, проглатывая магический камень. А выкрикнув: «Нарда» (это ее имя в обычной жизни), может вернуться в человеческий облик. Кстати, в некоторых комиксах девушке приписывают и третью личность — Дарья. Где можно увидеть: «Дарна» (1951), «Дарна» (1991).

Перак

Калиман

В Мексике тоже есть свой супергерой. У Калимана индийские корни, он является потомком богини Кали. Мужчина в тюрбане с буквой К владеет телекинезом, левитацией, гипнозом, всеми видами боевых искусств, а еще умеет быстро регенерироваться. Проще сказать, чего не умеет делать Калиман. Кстати, первая экранизация приключений этого персонажа на протяжении нескольких десятилетий считалась самой дорогостоящей за всю историю кинематографа Мексики. А впервые услышали о нем мексиканцы по радио: в 1963 году вышел аудиосериал «Калиман: Невероятный человек». Где можно увидеть: фильмы «Калиман: Невероятный человек» (1972), «Калиман в зловещем мире Хуманона» (1976).

Санто

Уникальный случай: у персонажа был реальный прототип, который и воплотил на экране этого самого супергероя. Рестлер Эль-Санто, а по паспорту Родольфо Гузман Уэрта (Rodolfo Guzmán Huerta), был очень популярен в Мексике. На ринг он выходил исключительно в серебряной маске, и никто не знал его в лицо. Образ таинственного борца стал так популярен в Латинской Америке, что в 1952 году вышла серия комиксов о нем. Герою Санто приходилось бороться с инопланетянами, террористами, вампирами и даже с самим Дракулой. Позже рестлер начал кинокарьеру, играя по сути самого себя в серии фильмов о супергерое Санто. Где можно увидеть: «Серебряная маска» (1954), «Санто против зомби» (1962),

«Замок мумий Гуанахуато» (1973).

Майор Гром

В 2017 году в России вышло свое супергеройское кино, основанное на комиксах «Майор Гром». Главный персонаж — честный полицейский из Санкт-Петербурга, который ловит преступников всех мастей. Для того чтобы победить злодеев, Игорю Грому не нужно облачаться в специальные костюмы или вызывать духов. Главное его оружие, как у Шерлока Холмса, — логическое мышление и детективное чутье. Где можно увидеть: комиксы «Майор Гром», фильмы «Майор Гром» (2017), «Майор Гром: Чумной Доктор» (2021).