10 стыдных киносцен, о которых актеры предпочли бы не вспоминать

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Актеры нередко сожалеют об определенных сценах в своих фильмах. Они соглашаются на участие в сомнительных кинопроектах, часто оказываются физически и морально истощены, иногда выглядят попросту глупо, сами того не подозревая. Вспоминая печальный опыт, кинозвезды смеются над собой или стыдливо отмахиваются рукой и уж точно не согласятся на еще один дубль.

AdMe.ru нашел 10 киносцен, о которых известные актеры предпочли бы с радостью забыть.

Хью Джекман — «Муви 43»

После награды за «Лучшую роль» в фильме «Отверженные» актер Хью Джекман потерял бдительность и вляпался в кинопроект «Муви 43» — абсурдную черную комедию. Только Джекману было не до смеха. Хью даже разместил в сети послание из будущего, в котором предупреждает себя отказаться от съемок в фильме «Муви 43». Причиной стала сцена свидания вслепую Бет (Кейт Уинслет) и Дэвиса (Хью Джекман), в которой актер предстает перед зрителями с повисшей мужской «анатомической особенностью» на подбородке. Критики разгромили кино в пух и прах, а большинство знаменитых актеров, задействованных в «Муви 43», вообще не пришли на премьеру фильма.

Арнольд Шварценеггер — «Геркулес в Нью-Йорке»

В отличие от Хью Джекмана, Арнольд Шварценеггер вспоминает о своем провальном опыте в фильме «Геркулес в Нью-Йорке» со смехом: «Это дешевое кино, которое я всегда высмеиваю, потому что оно действительно нелепо, и я там нелепый». Особенно неловко актеру за сцену, в которой его персонаж дерется с ненастоящим медведем. «Парень в костюме медведя, и я, глупый здоровяк, и вся эта смехотворная борьба. Просто остановите этот фильм».

Дженнифер Лоуренс — «Пассажиры»

Дженнифер Лоуренс призналась, что перед съемкой постельной сцены в фильме «Пассажиры» она сильно волновалась. Актриса переживала, ведь это был первый раз, когда ей предстояло обнажиться, да еще перед женатым актером Крисом Прэттом. После отснятой сцены Лоуренс вернулась домой, но беспокойство только усилилось. «Что я сделала? Ничего не понимаю. Он женат!» Чтобы успокоить совесть, Дженнифер позвонила своей маме: «Скажи мне, что все в порядке». Актриса рассказала, что это было самым странным, что она когда-либо делала.

Мартин Шин — «Апокалипсис сегодня»

В начальной сцене культового фильма «Апокалипсис сегодня» капитан Уиллард, будучи опустошенным и изрядно выпившим, устраивает погром в своем гостиничном номере. Герой разбрасывает вещи, разбивает кулаком вдребезги зеркало и, истекая кровью, погружается в мучительную депрессию. Все бы ничего, но во время съемок актер был действительно пьян. На следующий день Шин вернулся в злополучную комнату и увидел кровь на кровати, что привело его в ужас: «Мне стало стыдно. Я не мог поверить, что это сделал я». Мартин Шин признался режиссеру фильма Фрэнсису Копполе, что не пересматривал эту сцену десятилетиями и отказывается до сих пор.

Николь Кидман — «Большая маленькая ложь»

Актриса Николь Кидман сыграла молодую женщину Селесту, страдающую от семейного насилия, в сериале «Большая маленькая ложь». Утонченная и образованная женщина вынуждена терпеть унижения от мужа, чтобы «сохранить брак». Сцена, в которой Селеста лежит у ног супруга-деспота, избитая и дрожащая, заставляет Кидман сжимать кулаки до сих пор. «Я просто лежала на полу. Я не могла встать. Чувствовала себя униженной. Злость кипела во мне», — рассказывает Кидман. После съемок подавленная актриса вернулась в отель. Она пыталась открыть дверь, но замок сломался. Тогда Николь подняла камень с земли и разбила им окно своего номера. Кидман признается, что сожалела о вспышке гнева, вызванной съемками унизительной сцены.

Брайан Крэнстон — «Во все тяжкие»

Актер Брайан Крэнстон, сыгравший Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», не может сдержать слез, когда вспоминает съемку одного из эпизодов. Речь идет о сцене, в которой он видит умирающую подругу своего ученика Джесси. Уолтер не помогает ей, а стоит в стороне и наблюдает, как девушка погибает. Вот что чувствовал Крэнстон в тот момент: «Мой герой подходит к ней, потому что таков человеческий инстинкт. Но потом он останавливается, думая: „Погоди, она же наркоманка. Она загубит Джесси. Лучше будет, если я не стану делать ничего. Но она же такая молодая, годится мне в дочери“. И тут я вспомнил о своей дочери». Актер еще долгое время проигрывал в голове ужасную сцену и даже винил себя за безучастие своего героя.

Альфи Аллен — «Игра престолов»

Серия «Непокорные, несгибаемые, несломленные» признана фанатами худшей в сериале «Игра престолов». Актер Альфи Аллен, сыгравший Теона Грейджоя, солидарен с поклонниками и признается, что самой ужасной сценой для него стала свадебная ночь Сансы Старк и Рамси Болтона. Садист Болтон приказал Теону оставаться в комнате и смотреть на унижение Сансы. Мучительная сцена настолько потрясла Аллена, что он еще долгое время неохотно обсуждал ее: «Я не очень хочу говорить об этом, но съемки брачной ночи Рамси и Сансы стали самым ужасным днем за все сезоны. И пусть вся жестокость останется за кадром, ваше воображение само все дорисует. Софи Тернер — прекрасная актриса».

Джессика Альба — «Фантастическая четверка — 2: Вторжение Серебряного серфера»

В 2007 году Джессика Альба сыграла супергероиню Сью Шторм во 2-й части «Фантастической четверки», что стало ударом по ее актерскому самолюбию. Режиссер фильма Тим Стори буквально заставил актрису чувствовать себя бесполезной. В одной из сцен Джессика должна была заплакать. Она старалась сыграть убедительно, но Тим Стори постоянно критиковал ее: «Это выглядит слишком реалистично. Это выглядит слишком болезненно». После чего режиссер попросил Альбу вообще ничего не делать со своим лицом: «Просто спокойно смотри. Слезы потом дорисуем с помощью графики». Такое заявление актриса приняла близко к сердцу и почти разочаровалась в актерской профессии.

Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон — «Воды слонам!»

«Лекарство от насморка Паттинсону!» — примерно так бы актриса Риз Уизерспун назвала сцену поцелуя с Робертом Паттинсоном в фильме «Воды слонам!». Актрисе по сценарию предстояло целоваться с заболевшим героем «Сумерек», и она заявляет, что это было неприятно: «У него был сильный насморк. Это было отвратительно». Для Паттинсона съемки любовной сцены оказались не менее изнуряющими. «Мы снимали эту сцену, и насморк просто одолел меня. У Риз был парик, о который я постоянно вытирал свой нос».

Леонардо Ди Каприо и Тоби Магуайр — «Донс Плам»