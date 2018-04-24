10 типичных женских поступков из кино, которые не имеют ничего общего с реальностью

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Убежать на каблуках от динозавра? Проснуться с макияжем? Это не единственные штампы в кино, которые представляют женщин в свете, далеком от реальности.

Мы в AdMe.ru вспомнили 10 самых распространенных ситуаций и поступков, которые девушки совершают в кино, но не в настоящей жизни. А сколько несуразных моментов заметили вы?

1. Можно не одеваться по погоде: парень даст тебе куртку

Каждая взрослая женщина понимает: мама была права, надо одеваться теплее. Но героини фильмов продолжают ходить на свидания в легких платьицах, а потом раздевают несчастных кавалеров. А вы видели, чтобы девушка в кино именно надела предложенную ей куртку, а не просто накинула на плечи? Так же все равно холодно!

2. Тают от фразы: «Ты не такая, как другие девушки»

Когда герой кино произносит эту фразу, складывается впечатление, что он удивлен увидеть нормальную девушку. На такое можно ответить разве что: «Спасибо, что пытаешься мне угодить, принижая остальных женщин». Что вообще хотят сказать этим в кино? Кто решил, что эта фраза должна моментально растопить женское сердце?

3. Стать красоткой легко — просто сними очки

По актрисам, исполняющим роль «бывших дурнушек», сразу видно, что не такие уж они и простушки. Да-да, даже в очках. Непонятно, почему в кино простое снятие очков и причесывание волос преподносятся как невероятная метаморфоза.

4. Вечно все понимают не так и раздувают из мухи слона

Неверное толкование поступков, раздувание проблем и истерики из-за мелочей — очень удобный ход для оправдания нужного поворота сюжета. Но, представьте себе, в реальной жизни девушка не зальется слезами, увидев парня с другой. Мы понимаем, что это может быть коллега, подруга или сестра, — вот это поворот!

5. Мужчины — главная тема для разговора...

Почему-то стоит героиням кино собраться вместе, как их кругозор сужается до одной темы. Работа, дети, увлечения, обсуждение новостей — какой там, для женщин в фильмах этого всего будто не существует.

6. ... И для соперничества

Начнем с того, что соперничающие женщины встречаются в кино чаще, чем женщины, поддерживающие друг друга. А уж девушки, дерущиеся за парня (или соревнующиеся, например, из-за букета на свадьбе), и того чаще. Более стереотипной причины для вражды и придумать нельзя. Даже не хочется представлять, какой неприятный и неправильный образ женщины транслирует такой штамп в общество.

7. Мужская рубашка — лучшая пижама / домашняя одежда

Хорошо, ты впервые у парня дома, и он предлагает тебе свою одежду. Конечно, выбор падает именно на белоснежную выглаженную рубашку, которую он, возможно, собирался надеть завтра на работу. Или это та же самая, в которой он был на свидании/ ходил до этого весь день? Фу. А помните фильм «Мистер и миссис Смит»? Кажется, рубашки так притягательны для героинь фильмов, что даже миссис Смит в своем собственном доме не находит более подходящей одежды, чем рубашка ее мужа. Которая к тому же наверняка была грязной после всех пережитых баталий.

8. Готовы пожертвовать всем ради мужчины

Ты шла к этой высокой должности несколько лет и выкладывалась по полной ради работы мечты? Какое это имеет значение, если тебе позвонил «тот самый»! Нет, серьезно, создателям кино пора понять, что не все женщины рады пожертовать чем угодно ради «прекрасного принца» (особенно когда сам принц не такой уж и прекрасный).

9. Едят мороженое, когда грустно

Для некоторых девушек просмотр фильма в любимой пижамке под вкусное мороженое — это сценарий спокойного и расслабленного вечера, однако в кино это признак того, что героиня переживает экзистенциальный кризис, не меньше.

10. Когда плохиш разобьет тебе сердце, всегда найдется тайно влюбленный лучший друг

Этот стереотип вреден по всем фронтам: мужчинам внушают, что ты либо плохиш/ красавчик, от которого все дамы без ума, либо душка, которого в упор не замечают. Среднего не дано. Женщинам же словно говорят: лучший друг наверняка в тебя тайно влюблен — вот и запасной аэродром на случай разбитого сердца. Почему создатели фильмов пытаются преподнести эту чепуху как романтику?