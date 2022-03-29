10 стереотипов из кино, столкнувшись с которыми хочется сказать: «Да сколько можно, а?»

Современный кинематограф — это динамически развивающаяся индустрия, достигшая таких высот, что нашему изумлению нет предела. Взять, например, фильм «Аватар», который в свое время имел оглушительный успех. Однако, несмотря на прогресс в кинопроизводстве, в лентах по-прежнему бывает довольно много недочетов. И часто попадаются стереотипы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Но мы не можем их отбросить.

Мы в AdMe.ru пересмотрели популярные кинокартины и выявили самые типичные моменты, считающиеся правдивыми.

Чтобы вас никто не узнал, нужно снять очки

Как должна трансформироваться внешность человека, чтобы его никто не смог узнать? Многие ответят, что обязательно потребуется пластическая операция, контактные линзы для изменения цвета глаз, другая прическа и цвет волос. Однако в кино нам зачастую показывают способ куда более простой. Для примера возьмем главную героиню фильма «Круэлла». Ничем не примечательная девушка Эстелла получает работу у авторитарного модного дизайнера. Чтобы на предстоящем балу никто не догадался, что это она, Эстелла создает себе альтер эго — превращается в Круэллу: надевает парик, снимает очки, и бац — никто ее не узнал. К счастью или к сожалению, в реальной жизни коллеги и начальница наверняка увидели бы сходство. Однако это мир кино.

Альфа-самец есть во всех волчьих стаях

В любой волчьей стае присутствует альфа-самец, которому подчиняются остальные — так думает большинство из нас. И неудивительно, ведь в фильмах именно так показывают отношения хищников, например в «Книге джунглей» или «Схватке». На самом деле подобная организация сообщества животных скорее характерна для замкнутого пространства. В дикой природе в стае можно встретить лишь моногамных взрослых особей-родителей и несколько их щенков. За редким исключением возможно присутствие старших братьев и сестер.

Для восстановления работы сердца нужно применить дефибриллятор

Наверняка многие замечали, что, если в кино у человека остановится сердце, в большинстве случаев бегут за дефибриллятором и со словами «Разряд! Еще разряд!» благополучно возвращают беднягу к жизни. Такая методика превратилась в самый настоящий стереотип, и у зрителей складывается неверное представление о жизненно важной процедуре. Как следует из названия прибора, он служит для фибрилляции желудочков. Иными словами, для восстановления сердечного ритма. А непосредственно остановка сердца по этой причине возникает всего в 10 % случаев. Поэтому правильным решением в данной ситуации будет проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР), а не применение «ударов током».

В открытом космосе можно услышать звуки

Наверняка кто-то задавался вопросом: «Почему в некоторых фильмах о космосе слышны звуки пролетающих кораблей, а отдельные герои даже спокойно разговаривают друг с другом? Ведь вокруг вакуум». Как известно, звук в вакууме не передается, и это доказал физик Роберт Бойль более 300 лет назад. Вероятно, чтобы произвести впечатление на зрителя, в кинематографе используют аудиодорожку. Согласитесь, было бы намного скучнее смотреть кино, в котором во время динамичной сцены полностью отсутствуют звуки. Например, в легендарных «Звездных войнах» больше делали упор на драматичность и философию, чем на законы физики.

Со сменой образа непременно должна измениться жизнь

Для того чтобы изменить свою жизнь, достаточно обновить образ — популярный стереотип в кинематографе. Существует довольно много картин, которые сняты по одному сценарию: тихая и неприметная девушка-простушка непритязательной внешности преображается и оказывается в центре внимания. Такая метаморфоза прослеживается в фильмах «Мальчик в девочке» и «Как стать принцессой». В реальности все совсем не так оптимистично. Чтобы действительно изменить свою жизнь к лучшему и научиться ей радоваться, потребуется много времени. Это проще сказать, чем сделать.

Семья и работа — вещи несовместимые

Зачастую в фильмах показывают, что карьера и семья — понятия взаимоисключающие. Например, в лентах «Семьянин» или «Девять жизней» главные герои не могут совмещать бизнес с домашним уютом и любовью своей семьи. Однако все это не более чем устаревшие взгляды режиссеров. На самом деле можно вспомнить достаточно много бизнесменов, чья жизнь опровергает навязанный стереотип. В их числе, например, Илон Маск.

Чтобы рассмотреть мелкие детали, можно улучшить качество фото словно по волшебству

Наверняка у каждого в личном архиве найдется не один десяток смазанных фотографий или кадров с низким разрешением. Как было бы здорово нажать на кнопку и в мгновение ока получить качественное изображение! Именно такой прием зачастую применяют герои в некоторых фильмах. На самом же деле, хотя развитие компьютерных технологий идет вперед семимильными шагами, всему есть предел. Невозможно в значительной степени улучшить качество готового снимка, чтобы рассмотреть какие-то мелкие детали. Все упирается в технические характеристики самого фотоаппарата.

Под водой можно отлично видеть

Нырять с открытыми глазами без очков или маски довольно трудно, об этом знают даже дети. Мало того что это неприятно, так еще и опасно: бактерии, которые есть в воде, могут повредить роговицу. Если не брать во внимание эти обстоятельства, то наблюдать за чем-то под водой можно, но только если она достаточно чистая и прозрачная, например в бассейне. Как правило, во многих морях и реках вода мутная. Однако в кино все иначе: герои с легкостью погружаются под воду с открытыми глазами и без труда ориентируются там, словно рыбы. А кое-кто в фильме «Гарри Поттер и кубок огня» умудрялся нырять даже в обычных медицинских очках.

После укуса змеи нужно высосать яд

В большинстве фильмов, в которых одного из героев внезапно кусает змея, кто-нибудь обязательно предложит высосать яд из места укуса. Таким образом практически всегда удается спасти пострадавшего. Например, в лентах «Кто я?» или же «Змеиный полет» демонстрируется именно такой метод. На самом деле такие действия не только не помогут, но и могут причинить вред. Кроме того, нельзя прикладывать лед и накладывать жгут или повязку. Необходимо обеспечить человеку покой, по возможности запомнить, как выглядела змея, и незамедлительно вызвать скорую помощь.

После любой заварушки одежда останется чистой, а прическа будет, словно вы вышли из салона красоты

Какие бы действия ни происходили на экране, у главных героев всегда чистая одежда. Так, в фильме «Кинг Конг» Наоми Уоттс пришлось хорошенько побегать по пыльным улицам города, вскарабкиваться по металлическим и бетонным конструкциям небоскреба, побывать в лапах огромного монстра. И даже после столь головокружительной «прогулки» ее шикарное вечернее платье осталось в первозданном виде. Подобную картину можно наблюдать во многих лентах, например в сериале «Черепашки-ниндзя», где героиня вообще частенько спускалась в канализацию. В реальной жизни приходится постоянно проверять наличие пятен, особенно на одежде белого цвета.