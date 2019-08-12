10 современных актрис, которых можно легко спутать с легендами советского кино
Если бы инстаграм появился еще во времена СССР, то многие кинодивы прошлого смогли бы легко обогнать по популярности и лайкам сегодняшних российских звезд. Учитывая, что внешне некоторые современные актрисы невероятно похожи на молодых кумиров советского кинематографа.
Мы в AdMe.ru нашли сходство между популярными современными актрисами и теми женщинами, которые снискали свою славу в XX веке.
1. Наталья Селезнева и Марина Кравец
Популярная телеведущая, певица, актриса и участница шоу Comedy Club Марина Кравец многим напоминает легендарную актрису Наталью Селезневу, исполнившую роль в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».
2. Наталья Андрейченко и Ольга Ломоносова
Наталья Андрейченко, знаменитая Мэри Поппинс советского кинематографа, в свои молодые годы как две капли воды похожа на современную российскую актрису Ольгу Ломоносову. Последняя стала известна широкой публике по роли Киры Юрьевны в сериале «Не родись красивой».
3. Светлана Немоляева и Ирина Пегова
Светлана Немоляева начала сниматься в кино в раннем детстве. Всесоюзную славу актриса обрела благодаря роли Ольги Лариной в художественном фильме «Евгений Онегин», а народную любовь — после съемок в картине «Служебный роман». Молодая Светлана Немоляева удивительно похожа на российскую актрису Ирину Пегову, ставшую известной после выхода фильма «СуперБобровы».
4. Нина Корниенко и Яна Троянова
Яна Троянова прославилась благодаря роли простой русской женщины из Чертанова в комедийном телесериале «Ольга». Однако мало кто знает, что она очень похожа на советскую актрису театра и кино Нину Корниенко, которая стала известной после роли Шуры, простой женщины, замученной трудной послевоенной жизнью, из знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя».
5. Жанна Болотова и Юлия Меньшова
Советская актриса театра и кино Жанна Болотова дебютировала в кино в 1957 году в фильме «Дом, в котором я живу», а знаменитый композитор Булат Окуджава даже посвятил ей несколько песен. Если посмотреть на первые киноработы Жанны Болотовой, то можно заметить невероятное сходство актрисы с популярной сегодня телеведущей Юлией Меньшовой.
6. Любовь Орлова и Олеся Судзиловская
Любовь Орлова, пожалуй, одна из самых известных актрис всех времен. «Веселые ребята», «Волга-Волга» и другие картины с Орловой хотя бы раз видел каждый. Даже после ее смерти было выпущено множество фильмов, которые рассказывали о судьбе знаменитой советской кинодивы. Так, благодаря внешнему сходству актриса Олеся Судзиловская блестяще сыграла народную артистку СССР в сериале «Орлова и Александров».
7. Маргарита Жигунова и Рената Литвинова
Маргарита Жигунова — известная советская актриса театра и кино, а также мама прославленных артистов балета Андриса и Илзе Лиепы. Если взглянуть на фотографии Маргариты в молодости, то можно увидеть ее поразительное сходство с актрисой, телеведущей и режиссером Ренатой Литвиновой.
8. Анастасия Вертинская и Марина Александрова
Марина Александрова является сегодня одной из самых популярных актрис российского кинематографа. Фанаты часто отмечают внешнее сходство Марины и легенды советского кинематографа Анастасии Вертинской, которая исполнила роли в знаменитых лентах «Человек-амфибия», «Война и мир» и «Анна Каренина».
9. Наталья Фатеева и Анна Азарова
Наталью Фатееву помнят не только по роли дрессировщицы Зои в фильме «Три плюс два», но также как ведущую первых игр КВН. Поклонники советской актрисы обратили внимание на внешнее сходство молодой Фатеевой и популярной сегодня фотомодели и артистки Анны Азаровой, которая прославилась главной ролью в сериале «Дорогая Маша Березина» и своим участием в реалити-шоу «Танцы на льду».
10. Нелли Подгорная и Любовь Баханкова
Любовь Баханкова — востребованная сегодня актриса, которая стала известной после съемок в сериалах «Доктор Тырса» и «Нанолюбовь». Многие отмечают сходство женщины со знаменитой Нинель Подгорной, более 60 лет своей жизни отдавшей театру Советской армии.
По вашему мнению, какие еще актрисы советского кинематографа похожи на современных знаменитостей? Кем можно дополнить этот список?