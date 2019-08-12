10 современных актрис, которых можно легко спутать с легендами советского кино

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Если бы инстаграм появился еще во времена СССР, то многие кинодивы прошлого смогли бы легко обогнать по популярности и лайкам сегодняшних российских звезд. Учитывая, что внешне некоторые современные актрисы невероятно похожи на молодых кумиров советского кинематографа.

Мы в AdMe.ru нашли сходство между популярными современными актрисами и теми женщинами, которые снискали свою славу в XX веке.

1. Наталья Селезнева и Марина Кравец

Популярная телеведущая, певица, актриса и участница шоу Comedy Club Марина Кравец многим напоминает легендарную актрису Наталью Селезневу, исполнившую роль в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

2. Наталья Андрейченко и Ольга Ломоносова

Наталья Андрейченко, знаменитая Мэри Поппинс советского кинематографа, в свои молодые годы как две капли воды похожа на современную российскую актрису Ольгу Ломоносову. Последняя стала известна широкой публике по роли Киры Юрьевны в сериале «Не родись красивой».

3. Светлана Немоляева и Ирина Пегова

Светлана Немоляева начала сниматься в кино в раннем детстве. Всесоюзную славу актриса обрела благодаря роли Ольги Лариной в художественном фильме «Евгений Онегин», а народную любовь — после съемок в картине «Служебный роман». Молодая Светлана Немоляева удивительно похожа на российскую актрису Ирину Пегову, ставшую известной после выхода фильма «СуперБобровы».

4. Нина Корниенко и Яна Троянова

Яна Троянова прославилась благодаря роли простой русской женщины из Чертанова в комедийном телесериале «Ольга». Однако мало кто знает, что она очень похожа на советскую актрису театра и кино Нину Корниенко, которая стала известной после роли Шуры, простой женщины, замученной трудной послевоенной жизнью, из знаменитого фильма «Место встречи изменить нельзя».

5. Жанна Болотова и Юлия Меньшова

Советская актриса театра и кино Жанна Болотова дебютировала в кино в 1957 году в фильме «Дом, в котором я живу», а знаменитый композитор Булат Окуджава даже посвятил ей несколько песен. Если посмотреть на первые киноработы Жанны Болотовой, то можно заметить невероятное сходство актрисы с популярной сегодня телеведущей Юлией Меньшовой.

6. Любовь Орлова и Олеся Судзиловская

Любовь Орлова, пожалуй, одна из самых известных актрис всех времен. «Веселые ребята», «Волга-Волга» и другие картины с Орловой хотя бы раз видел каждый. Даже после ее смерти было выпущено множество фильмов, которые рассказывали о судьбе знаменитой советской кинодивы. Так, благодаря внешнему сходству актриса Олеся Судзиловская блестяще сыграла народную артистку СССР в сериале «Орлова и Александров».

7. Маргарита Жигунова и Рената Литвинова

Маргарита Жигунова — известная советская актриса театра и кино, а также мама прославленных артистов балета Андриса и Илзе Лиепы. Если взглянуть на фотографии Маргариты в молодости, то можно увидеть ее поразительное сходство с актрисой, телеведущей и режиссером Ренатой Литвиновой.

8. Анастасия Вертинская и Марина Александрова

Марина Александрова является сегодня одной из самых популярных актрис российского кинематографа. Фанаты часто отмечают внешнее сходство Марины и легенды советского кинематографа Анастасии Вертинской, которая исполнила роли в знаменитых лентах «Человек-амфибия», «Война и мир» и «Анна Каренина».

9. Наталья Фатеева и Анна Азарова

Наталью Фатееву помнят не только по роли дрессировщицы Зои в фильме «Три плюс два», но также как ведущую первых игр КВН. Поклонники советской актрисы обратили внимание на внешнее сходство молодой Фатеевой и популярной сегодня фотомодели и артистки Анны Азаровой, которая прославилась главной ролью в сериале «Дорогая Маша Березина» и своим участием в реалити-шоу «Танцы на льду».

10. Нелли Подгорная и Любовь Баханкова

Любовь Баханкова — востребованная сегодня актриса, которая стала известной после съемок в сериалах «Доктор Тырса» и «Нанолюбовь». Многие отмечают сходство женщины со знаменитой Нинель Подгорной, более 60 лет своей жизни отдавшей театру Советской армии.